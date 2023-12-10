Что будет, если хрустеть пальцами часто, и когда с этим нужно идти к врачу

«Я спрашивал у своих пациентов и слышал разные объяснения. Но чаще всего причины в психосоматике, — говорит врач. — Человек нервничает и начинает хрустеть пальцами, таким образом скидывая напряжение в механическое действие. В целом это не самая полезная привычка, от которой лучше избавиться . Как невролог я советую наладить режим сна, добавить дыхательные практики, пропить курс магния: он благотворно влияет на нервную систему. Если хруст пальцами стал навязчивым состоянием, если это беспокоит вас и вызывает раздражение у окружающих, обратитесь за помощью к неврологу и психологу».