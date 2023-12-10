Что будет, если хрустеть пальцами часто, и когда с этим нужно идти к врачу

Размять пальцы и как следует ими похрустеть — стандартный ритуал для тех, кто работает в офисе. Но что, если мы делаем это слишком часто? И вообще, можно ли себе навредить, если постоянно хрустеть пальцами?
Невролог, остеопат
«На тему побочных явлений от хруста пальцев было проведено несколько исследований с с использованием рентгенологических снимков, — говорит врач Жан Шоломицкий. — И никакой взаимосвязи между хрустом и болезнью суставов выявлено не было».
Так, спортивный врач Кэвин Де Вебер из Юго-Западного медицинского центра в Ванкувере изучил снимки более 200 людей, 20% из которых ежедневно хрустели пальцами. Он хотел выяснить, есть ли связь между хрустом и артритом. Однако никакой взаимосвязи врач не нашел.
«В целом может показаться, что постоянное воздействие на суставы и связки через хруст должно навредить. Такое в моей практике встречалось, но очень редко, — говорит эксперт. — Поэтому, если ничего не болит, нет воспалений, ограничений движения и очень хочется похрустеть, никаких возражений с медицинской точки зрения я лично не имею».
Почему пальцы хрустят
«Хруст происходит из-за того, что в синовиальной жидкости, которая есть в каждом суставе, лопаются и шумят пузырьки воздуха, — объясняет Жан Шоломицкий. — В медицине этот эффект принято называть кавитацией. Сам по себе он не наносит никакого вреда организму. Однако бывают случаи, когда вреден не сам хруст, а излишняя мобилизация сустава. Например, если уже есть повреждения мягких тканей или переломы, повреждения костных структур, то само движение, приводящее к хрусту, может спровоцировать травму».
Если есть отек сустава, его температура повышена, изменен цвет или есть кровотечение, не стоит хрустеть, а лучше сразу обратиться к врачу. Затягивая с лечением, вы можете потерять подвижность сустава.
Врач предупреждает, что трещины не всегда видны на рентгене, если его сделать сразу же после получения травмы. Иногда они становятся видны на второй-третий день.
Почему у людей есть привычка хрустеть пальцами
«Я спрашивал у своих пациентов и слышал разные объяснения. Но чаще всего причины в психосоматике, — говорит врач. — Человек нервничает и начинает хрустеть пальцами, таким образом скидывая напряжение в механическое действие. В целом это не самая полезная привычка, от которой лучше избавиться. Как невролог я советую наладить режим сна, добавить дыхательные практики, пропить курс магния: он благотворно влияет на нервную систему. Если хруст пальцами стал навязчивым состоянием, если это беспокоит вас и вызывает раздражение у окружающих, обратитесь за помощью к неврологу и психологу».