Вредно ли хрустеть шеей

— Центральная ось позвоночника состоит из позвонков (костей) и межпозвоночных дисков (хрящей). Однако хрустят не они, — объясняет врач Александр Шишонин. — Отростки смежных позвонков образуют дугоотростчатые или фасеточные суставы. Они обеспечивают позвоночнику необходимую подвижность и гибкость при поворотах, сгибаниях и разгибаниях, а также ограничивают величину нагрузки на позвоночный столб, ограждая его от излишних движений.



Эти небольшие суставы могут быть заблокированы, — например, спазмом мелких мышц, которые их держат, уточняет врач. И когда человек резко поворачивает голову, то суставы резко разблокируются — с характерным щелчком.