Иногда при повороте или наклоне головы можно услышать характерный хруст или щелчок в шее. Надо ли идти к врачу, чтобы разбираться — в чем проблема? Или это физиологическая особенность, и бояться не стоит? В каком случае без консультации врача не обойтись, объясняет доктор.
врач, кандидат медицинских наук, руководитель и главный врач клинического комплекса «Клиника Доктора Шишонина»Личный сайт
Вредно ли хрустеть шеей
— Центральная ось позвоночника состоит из позвонков (костей) и межпозвоночных дисков (хрящей). Однако хрустят не они, —
Эти небольшие суставы могут быть заблокированы, — например, спазмом мелких мышц, которые их держат, уточняет врач. И когда человек резко поворачивает голову, то суставы резко разблокируются — с характерным щелчком.
— В этот момент ничего у вас не ломается, ничего плохого не происходит с вашей шеей. Это просто такая физиологическая особенность, работа механизма для поддержания работы позвоночника, причем даже полезная — хрустит, значит, что-то где-то разблокировалось, — объясняет Александр Шишонин. — Так что бояться хруста самого по себе (без каких-либо сопутствующих симптомов) не нужно.
Опасные симптомы, если хрустит шея
Стоит начать тревожиться, если хруст в шее, щелчки сопровождаются другими яркими симптомами, предупреждает врач. Это означает, что в позвоночнике уже начались изменения, нарушается отток и приток крови к голове по позвоночным венам и артериям.
— При этом сама шея еще может не болеть, но позвонки немного сместились, немного поджали сосуды, — поэтому и начинают проявляться симптомы, которые человек обычно не связывает с проблемами в шее. Например, болит голова, ухудшается самочувствие при смене погоды, — объясняет Александр Шишонин.
Вот на эти симптомы, сопровождающие хруст в шее, стоит обратить особенное внимание:
недостаток сил и энергии, общее недомогание;
нарушения сна;
головная боль;
скачки артериального давления;
боль в шее (поначалу может отсутствовать).
— Нервы зажимаются намного позже, поэтому и острая боль в шее появляется позже, — разъясняет врач. — Сначала нарушается отток и приток крови, и только потом, при развитии остеохондроза, случается сбой в работе нервов, и появляется хроническая боль в шее. В этом и заключается коварство остеохондроза. Человек лечит симптомы — головную боль, головокружение и так далее, а надо в этот момент направить силы на выявление и лечение причины — дегенеративно-дистрофических изменений в шейном отделе позвоночника.
Как перестать хрустеть шеей
— Повода для беспокойства нет, если у вас возникает незначительный периодический хруст в шее при поворотах или наклонах головы без дополнительных симптомов, — заключает врач. — Но если вы заметили участившиеся головные боли, головокружения, нелады с давлением, то надо пройти обследование. Важно восстановить отток и приток крови, чтобы не допустить усугубления симптомов и развития той стадии заболевания, когда возникнет острая боль, позвоночные диски начнут разрушаться, начнется процесс образования грыж.