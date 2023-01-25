боль в шее упражнения
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Иногда при повороте или наклоне головы можно услышать характерный хруст или щелчок в шее. Надо ли идти к врачу, чтобы разбираться — в чем проблема? Или это физиологическая особенность, и бояться не стоит? В каком случае без консультации врача не обойтись, объясняет доктор.

Александр Шишонин
Александр Шишонин
Медицина

врач, кандидат медицинских наук, руководитель и главный врач клинического комплекса «Клиника Доктора Шишонина»

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Вредно ли хрустеть шеей

Центральная ось позвоночника состоит из позвонков (костей) и межпозвоночных дисков (хрящей). Однако хрустят не они, — объясняет врач Александр Шишонин. — Отростки смежных позвонков образуют дугоотростчатые или фасеточные суставы. Они обеспечивают позвоночнику необходимую подвижность и гибкость при поворотах, сгибаниях и разгибаниях, а также ограничивают величину нагрузки на позвоночный столб, ограждая его от излишних движений.

Эти небольшие суставы могут быть заблокированы, — например, спазмом мелких мышц, которые их держат, уточняет врач. И когда человек резко поворачивает голову, то суставы резко разблокируются — с характерным щелчком.

— В этот момент ничего у вас не ломается, ничего плохого не происходит с вашей шеей. Это просто такая физиологическая особенность, работа механизма для поддержания работы позвоночника, причем даже полезная — хрустит, значит, что-то где-то разблокировалось, — объясняет Александр Шишонин. — Так что бояться хруста самого по себе (без каких-либо сопутствующих симптомов) не нужно.

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Опасные симптомы, если хрустит шея

Стоит начать тревожиться, если хруст в шее, щелчки сопровождаются другими яркими симптомами, предупреждает врач. Это означает, что в позвоночнике уже начались изменения, нарушается отток и приток крови к голове по позвоночным венам и артериям.

— При этом сама шея еще может не болеть, но позвонки немного сместились, немного поджали сосуды, — поэтому и начинают проявляться симптомы, которые человек обычно не связывает с проблемами в шее. Например, болит голова, ухудшается самочувствие при смене погоды, — объясняет Александр Шишонин. 

Вот на эти симптомы, сопровождающие хруст в шее, стоит обратить особенное внимание:

  • недостаток сил и энергии, общее недомогание;

  • нарушения сна;

  • головная боль;

  • головокружения;

  • скачки артериального давления;

  • боль в шее (поначалу может отсутствовать).

— Нервы зажимаются намного позже, поэтому и острая боль в шее появляется позже, — разъясняет врач. — Сначала нарушается отток и приток крови, и только потом, при развитии остеохондроза, случается сбой в работе нервов, и появляется хроническая боль в шее. В этом и заключается коварство остеохондроза. Человек лечит симптомы — головную боль, головокружение и так далее, а надо в этот момент направить силы на выявление и лечение причины — дегенеративно-дистрофических изменений в шейном отделе позвоночника.

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Как перестать хрустеть шеей

— Повода для беспокойства нет, если у вас возникает незначительный периодический хруст в шее при поворотах или наклонах головы без дополнительных симптомов, — заключает врач. — Но если вы заметили участившиеся головные боли, головокружения, нелады с давлением, то надо пройти обследование. Важно восстановить отток и приток крови, чтобы не допустить усугубления симптомов и развития той стадии заболевания, когда возникнет острая боль, позвоночные диски начнут разрушаться, начнется процесс образования грыж.

Анна Майская