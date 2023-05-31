«C нашей умницей такого не случится»: 7 заблуждений, в которые верили родители наркоманов

«Главное, не бояться. Всегда объясняю родителям на собраниях в школах: «Если вы обратитесь за помощью, никто без вашего согласия вашего ребенка на наблюдение не поставит, — говорит врач. — Тем более что не всегда употребление означает сформированную зависимость. Это может быть единичный случай, а беседы как раз и нужны, чтобы предотвратить развитие заболевания. Для тех, кому уже можно установить диагноз, есть линия медицинской реабилитации».