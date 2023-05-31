«C нашей умницей такого не случится»: 7 заблуждений, в которые верили родители наркоманов

Кажется, что истории про наркоманов — это такое далекое, то, что никогда нас не коснется. Ведь мы росли в хороших семьях и детей своих воспитываем не хуже. Знаем, где ребенок проводит свободное время, контролируем каждый его шаг. И вдруг как обухом по голове: ваш умник-разумник употребляет наркотики.
Врач психиатр-нарколог Яна Семечкина рассказала, в чем часто заблуждались родители будущих наркоманов и как не повторить чужих ошибок.
Психиатр-нарколог СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница», диспансерно-поликлиническое отделение № 3, наркологический кабинет Выборгского района
«Чтобы попробовать наркотики, нужны деньги»
Да, следить за финансами ребенка стоит. Карманные деньги действительно могут пойти на наркотики.
«Однако первые пробы зачастую не требуют денег, — говорит психиатр-нарколог Яна Сергеевна. — Человеку предлагают употребить бесплатно: «Попробуй, тебе понравится»». Угостили один раз, второй, а потом человек сам придет и купит. Так и работает схема вовлеченности. Поэтому дети зачастую пробуют наркотики бесплатно и не один раз».
«Наркоманов сразу видно по уколам на руках»
Чистые руки без следов инъекций и синяков не означают, что человек не употребляет наркотики.
«Современные синтетические наркотики чаще курят и употребляют интраназально — вдыхают через нос. Поэтому следов на коже не будет, — говорит нарколог. — При этом какого-то особого запаха изо рта также почувствовать не удастся».
Обращайте внимание, если заметили у ребенка подозрительные трубочки, колбочки, баночки или пакетики с непонятным веществом. Кроме того, курящих наркоманов может выдать кашель и частые носовые кровотечения.
«За один раз зависимость не разовьется»
«После первого раза ребенок запоминает опыт, — комментирует врач. — Если ребенку удалось достигнуть психофизического комфорта, мозг запоминает это состояние и спустя какое-то время начнет активно воспроизводить эту информацию. Человек будет вспоминать пережитый опыт и думать, как его повторить».
Однако на формирование зависимости влияет многое: наследственность, детско-родительские отношения, отношения со сверстниками, полученный эффект в процессе первой пробы, кратность употребления. Одних после одного раза тянет на наркотики, других — еще нет.
«Но не стоит забывать, что первый же прием рискует закончиться передозировкой, — предупреждает наш эксперт. — Подростки, пробуя по незнанию, могут употребить больше, чем их организм способен перенести. А потом попадают в больницу с сильнейшим отравлением».
Когда последствия для организма необратимы
«Критических последствий после первой пробы не случится, если речь не идет об очень больших дозах (нейромедиаторы — дофамин, серотонин в головном мозге). Но когда человек продолжает употреблять, у него будут истощаться все ресурсы», — говорит психиатр-нарколог.
Спустя год и более систематического (ежемесячного) употребления могут происходить органические изменения в головном мозге, серьезно влияющие на психические функции. Постепенно снижается память, возникают трудности при концентрации внимания, затруднены мыслительные процессы, появляются трудности в обучении. Какие-то функции после отмены наркотиков восстановятся, а какие-то, скорее всего, будут утрачены.
Употребление психоактивных веществ может спровоцировать развитие психического заболевания, в том числе, шизофрению, если к этому была предрасположенность».
«Подростки пробуют наркотики по своему желанию»
«В моей практике был случай. Подросток пришел домой после прогулки и уснул. Спустя час мама зашла в комнату, начала звать сына, а он не реагировал. Подошла, потрясла — ноль реакции. Как потом заключили врачи, мальчик впал в кому, — вспоминает Яна Сергеевна. — К счастью, ребенка успели спасти. Позже мальчик рассказал, что нашел бутылку с газировкой на лестничной площадке. Бутылка была невскрытая, и он захотел ее попить. Выпил, пришел домой и уснул».
Врач предупреждает: при желании через шприц в закрытую бутылку можно ввести все, что угодно. Поэтому чужого лучше не трогать.
«Случалось, наркотики подмешивали в барах Петербурга сами бармены. Поэтому мы всем подросткам, да и взрослым говорим: контролируйте, что вы пьете. Налили сок — держите его в руках. Не оставляйте свой стакан без внимания», — предупреждает нарколог.
«Если ребенка занять делами, наркотики ему не грозят»
Многие думают, что наркотики пробуют от скуки, когда нечем заняться. Поэтому родители, чтобы уберечь ребенка от пагубного влияния улицы, пытаются записать его во всевозможные кружки и секции.
«К сожалению, постоянная занятость не гарантирует, что ребенок будет убережен, — говорит наш эксперт. — Подсев на наркотики, подростки, которые активно посещали секции, просто перестают ходить на занятия, они уже ничем не интересуются. Для родителей это один из красных флагов о том, что с ребенком случилась беда».
Как понять, что ребенок принимает наркотики
По словам эксперта, когда еще не сформировалась зависимость, можно выявить лишь изменения в поведении. Ребенок все чаще проводит время вне дома, общается с новыми компаниями, иногда прогуливает школу, не делает домашние задания.
Когда формируется психическая зависимость, происходят более серьезные изменения в эмоциональном состоянии.
«Появляются резкие перепады настроения, ребенок может стать раздражительным, тревожным, скрытным, постоянно что-то утаивает, часто врет», — говорит психиатр-нарколог.
Современные синтетические наркотики быстрее вызывают привыкание — обладают высокой наркогенностью. Уже спустя три месяца систематического употребления может сформироваться физическая зависимость. Появляются внешние признаки: ребенок теряет в весе, кожа становится бледной, глаза красные. Подросток может дольше спать или, наоборот, страдать бессонницей.
«Если наступила физическая зависимость, у человека сформировался синдром отмены (появляется ломка), — говорит нарколог. — Это проявляется выраженной тревогой, раздражительностью, бессонницей, сильным влечением к приему наркотикам, могут развиться психозы, сравнимые с психозами при шизофрении. Появляется мания преследования. Ребенку кажется, что за ним следят, все знают, что он употребляет. Истощаются все ресурсы нейромедиаторной системы головного мозга, так как дофамин и серотонин не успевают синтезироваться в бесконечном количестве.
Нередко появляются галлюцинации, зрительные или голосовые. Самое страшное, что «голос» может повелеть навредить себе или другому человеку. Много суицидов случается именно на фоне приема популярных сейчас наркотиков».
«Если отвести ребенка к наркологу, его поставят на учет и сообщат в школу»
В каждом районе Петербурга есть наркологические диспансеры и наркологические кабинеты. Родитель может один или с ребенком обратиться к психиатру-наркологу по месту жительства за консультацией. Помните: все, что вы рассказываете доктору, это врачебная тайна, которая никому не передается.
«Главное, не бояться. Всегда объясняю родителям на собраниях в школах: «Если вы обратитесь за помощью, никто без вашего согласия вашего ребенка на наблюдение не поставит, — говорит врач. — Тем более что не всегда употребление означает сформированную зависимость. Это может быть единичный случай, а беседы как раз и нужны, чтобы предотвратить развитие заболевания. Для тех, кому уже можно установить диагноз, есть линия медицинской реабилитации».
Если у родителей все же остались какие-то предрассудки, для начала стоит обратиться к школьному психологу.
Может ли подросток обратиться за помощью без родителей?
«Может. Доктор в наркологическом кабинете не откажет ребенку в приеме без родителей, если ему уже есть 15 лет, — говорит психиатр-нарколог. — Если потребуется получить согласие от родителей для дальнейшего взаимодействия с врачом, подростку дополнительно сообщат».
Родитель или ребенок может анонимно поговорить с психологом по телефону доверия:
телефон доверия Городской наркологической больницы: +7 (812) 714-42-10;
телефон доверия Городского центра «Контакт»: +7 (812) 747-13-40.
«Ребенку нужен жесткий контроль. Заставлю его сдавать тесты на наркотики»
«Свяжется ли ребенок с наркотиками, в большей степени зависит от того, в какой среде он проживает, — говорит Яна Сергеевна. — Мы ежегодно проводим профосмотры, чтобы выявить детей, употребляющих вещества. В младшем школьном возрасте в моей практике случаев употребления не было. Но некоторые в 8-10 лет начинают курить, в том числе и вейпы. А вот с 12 лет появляются случаи употребления наркотиков. Средний возраст первой пробы — 13-14 лет».
Как себя вести, если у родителей появились подозрения? Психиатр советует: запугивания не сработают. Создайте доверительные отношения с ребенком, сделать это никогда не поздно. Объясните, почему нельзя употреблять, а если будет — к чему это может привести.
«Не надо кричать, сразу называть наркоманом. Угрожать, что ребенка поставят на учет. Скажите лучше: «Я не хочу тебе навредить. Пожалуйста, расскажи мне правду, и я постараюсь тебе помочь. Или мы обратимся к специалистам, и они тебе помогут», — советует эксперт.
Не говорите, что поведете ребенка к наркологу. Скажите, что пойдете на беседу к психологу.
«И не заставляйте ребенка тут же сдавать тест на наркотики. Это только оттолкнет его, — считает доктор. — Не исключено, что подросток начнет употреблять уже назло».
Как проходят школьные профосмотры для борьбы с наркоманией
Профосмотры проводятся после получения результатов социально-психологического тестирования в школе и выявления группы риска.
Перед проведением профосмотров организуют беседу с родителями учащихся, во время которой врач или психолог рассказывают о целях профосмотра, этапах его проведения. Родители подписывают согласие на медицинское вмешательство.
С письменного согласия родителей детей приглашают на профосмотр в наркологический кабинет либо в медкабинет школы. После проведения беседы и осмотра врачом-наркологом ребенок сдает мочу для предварительного тестирования с помощью тест-систем. Если по результатам тестирования результат положительный, биоматериал отправляют в лабораторию на подтверждающее исследование. В случае положительного результата подтверждающего исследования ребенка приглашают на беседу в наркологический кабинет с родителями.