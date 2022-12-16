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Есть такая расхожая шутка, что любому ребенку, когда он вырастет, будет что рассказать о своих родителях психотерапевту. В ней, конечно, есть доля правды.

Но совершенно точно к психологу не придется ходить взрослым, с которыми в детстве родители разговаривали, не используя в ежедневном режиме вот эти фразы. То, на какие их лучше заменить, объяснила психолог.

Виктория Дмитриева
Виктория Дмитриева
Психология

Социолог, семейный психолог

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  • Мало ли что ты хочешь? Хочешь — перехочешь! Губу закатай! Ты же знаешь, что мы не можем себе этого позволить!

На какие слова заменить: Спасибо, что поделился со мной своим желанием. Твои желания важны для меня. Давай подумаем вместе: как мы можем себе это позволить? Как можно на это заработать?

  • Хватит реветь! Успокойся! Ничего страшного не случилось! Устроил тут трагедию.

На какие слова заменить: Я понимаю, что ты очень расстроен из-за этого. Твои чувства важны для меня. Как я могу тебя поддержать?

  • Что значит «не хочу»?! Я старалась, готовила, ты не уважаешь мой труд! Ну, съешь еще немного, за маму, за папу…

На какие слова заменить: Если ты сыт, если твой животик уже полный — то, конечно, ты можешь не есть. Но мне будет приятно, если ты не сразу убежишь из-за стола, а просто посидишь с нами, пообщаешься. У нас сейчас время ужина.

  • Ты прямо как твой отец — такой же грубый, безответственный эгоист!

На какие слова заменить: Мне неприятно, когда ты так говоришь и делаешь. Не делай так, пожалуйста.

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  • Нормальный ребенок матери такое не говорит! И с работы уставшую мать встречает не бардаком, а горячим чаем! Вон как сын моей подруги…

На какие слова заменить: Для меня очень важно, когда я прихожу с работы, чтобы дома было чисто. А если бы ты мне еще чаек сделал — я была бы сама счастливая мама на свете! Это дает мне почувствовать себя нужной, любимой мамой. Можешь по возможности чаще так делать?

  • Ты почему маму не обнимаешь, не целуешь? Если бы ты меня любил, то догадался бы хоть раз за день мамочку обнять.

На какие слова заменить: Хочу тебя поцеловать и с тобой пообниматься. Можно?

  • Не жадничай! Нехорошо жадничать! Надо делиться!

На какие слова заменить: Я понимаю, что ты так любишь эту вещь, что ни с кем ей не хочешь делиться с другими детьми. У меня тоже такие вещи есть, которые не хочется никому давать. Понимаю. Может, предложить им что-то другое? Или поменяться на время?

  • С чего это я стучаться должен?! Какая еще твоя комната? Вся эта квартира — моя! Вырастешь, свою купишь и закрывайся тогда!

На какие слова заменить: Тук-тук-тук. Можно войти?

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Ранее психолог рассказала, какие фразы делают из мальчиков бездушных мужчин, а из девочек — пассивных женщин. По мнению Екатерины Огаревой, не стоит говорить детям фразы вроде: «Ты мальчик, а мальчики никогда не плачут. Вот девочки — они чувствительные, им плакать от природы полагается по поводу и без. А ты свои эмоции учись игнорировать» — или такие: «Куда ты лезешь? Ты же девочка!»

Дело в том, что в процессе воспитания дети усваивают множество посылов от взрослых, которые позже становятся для них нормативными.

Анна Майская