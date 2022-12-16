Мало ли что ты хочешь? Хочешь — перехочешь! Губу закатай! Ты же знаешь, что мы не можем себе этого позволить!

На какие слова заменить: Спасибо, что поделился со мной своим желанием. Твои желания важны для меня. Давай подумаем вместе: как мы можем себе это позволить? Как можно на это заработать?

Хватит реветь! Успокойся! Ничего страшного не случилось! Устроил тут трагедию.

На какие слова заменить: Я понимаю, что ты очень расстроен из-за этого. Твои чувства важны для меня. Как я могу тебя поддержать?

Что значит «не хочу»?! Я старалась, готовила, ты не уважаешь мой труд! Ну, съешь еще немного, за маму, за папу…

На какие слова заменить: Если ты сыт, если твой животик уже полный — то, конечно, ты можешь не есть. Но мне будет приятно, если ты не сразу убежишь из-за стола, а просто посидишь с нами, пообщаешься. У нас сейчас время ужина.

Ты прямо как твой отец — такой же грубый, безответственный эгоист!

На какие слова заменить: Мне неприятно, когда ты так говоришь и делаешь. Не делай так, пожалуйста.