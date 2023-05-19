«Без жаргона и короткими предложениями»: для врачей в России составили 7 правил общения с пациентами

К пациентам необходимо отно­ситься как к равному участнику лечебно-диагностического процесса. Задача врача заключается в том, чтобы помочь пациенту, а не самоутвердиться за его счет, поэтому лучше избегать мен­торского тона.

С пациентами следует говорить на понятном для них языке. Специалисты забывают о том, что пациент не владеет медицинской терминологией в совершенстве и для его понимания необходимо упро­щение или детальное разъяснение сути сказанного. Недопустимо использова­ние медицинского жаргона.

Медицинские работники должны помогать пациенту разобраться в том, как и какие рекомендации следует соблюдать, а также разъяснять дальней­шие действия в части лечения. Нужно убедиться в том, что достигнуто взаимо­понимание.

Необходимо описывать и пояснять пациенту все дета­ли обсуждаемого вопроса , давать общую информацию, которая позволит более точно ориентироваться в раз­говоре. Для этого необходимо использо­вать конкретные примеры и сравнения.

Следует разговаривать с пациента­ми короткими, запоминающимися предложениями. Темп речи должен быть умеренным, чтобы пациент был спосо­бен воспринимать с первого раза то, что ему говорят, и задать интересующие его вопросы.

Необходимо поддерживать добро­желательную атмосферу при об­щении с пациентами и помнить о том, что пациент находится в уязвимом по­ложении, в связи с чем, может быть пси­хологически неустойчивым, поэтому медицинским работникам следует ниве­лировать возможные всплески эмоций и негатива, пытаясь поддерживать пози­тив в общении.