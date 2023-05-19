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«Без жаргона и короткими предложениями»: для врачей в России составили 7 правил общения с пациентами

В новом исследовании НИИ Минздрава «Оценка грамотности населения в вопросах здоровья» опубликованы рекомендации врачам, как общаться с пациентами. «Доктор Питер» ознакомился с правилами. Их семь.

19 мая 20233
врач пациент правила
Источник:
iStockphoto

Рекомендации врачам, как общаться с пациентами, дали эксперты НИИ Минздрава в недавнем исследовании о среднем уровне грамотности россиян в вопросах здоровья. Аналитический отчет опубликовала в своем телеграм-канале директор НИИ, профессор Ольга Кобякова.

Выводы исследователей

Аналитики оценили медицинские знания россиян в 67,2 балла из 100 возможных и отметили, что это «достаточно хороший результат в сравнении с другими странами». Причем лучше всего россияне разбираются в том, как укреплять здоровье, чуть хуже — в лечении и профилактике болезней. Причем о болячках и правильном питании лучше знают женщины, а не мужчины, но зато представители сильного пола (и еще студенты) гораздо больше подкованы в медицинской навигации — умеют ориентироваться в структуре, услугах и специалистах.

«Женщины, скорее всего, более склоны углубляться в процессы лечения, профилактики и укрепления здоровья, а мужчинам важнее понимать алгоритмы действий в различных ситуациях и шаги для получения соответствующих их потребностям медицинских услуг», — говорится в отчете аналитиков.

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В исследовании НИИ Минздрава также прописаны рекомендации медработникам, как правильно общаться с пациентами. Так, в первую очередь, врачам и медсестрам «необходимо усиливать навыки понятного изложения информации». Вот еще несколько правил:

  1. К пациентам необходимо отно­ситься как к равному участнику лечебно-диагностического процесса. Задача врача заключается в том, чтобы помочь пациенту, а не самоутвердиться за его счет, поэтому лучше избегать мен­торского тона.

  2. С пациентами следует говорить на понятном для них языке. Специалисты забывают о том, что пациент не владеет медицинской терминологией в совершенстве и для его понимания необходимо упро­щение или детальное разъяснение сути сказанного. Недопустимо использова­ние медицинского жаргона.

  3. Медицинские работники должны помогать пациенту разобраться в том, как и какие рекомендации следует соблюдать, а также разъяснять дальней­шие действия в части лечения. Нужно убедиться в том, что достигнуто взаимо­понимание.

  4. Необходимо описывать и пояснять пациенту все дета­ли обсуждаемого вопроса, давать общую информацию, которая позволит более точно ориентироваться в раз­говоре. Для этого необходимо использо­вать конкретные примеры и сравнения.

  5. Следует разговаривать с пациента­ми короткими, запоминающимися предложениями. Темп речи должен быть умеренным, чтобы пациент был спосо­бен воспринимать с первого раза то, что ему говорят, и задать интересующие его вопросы.

  6. Необходимо поддерживать добро­желательную атмосферу при об­щении с пациентами и помнить о том, что пациент находится в уязвимом по­ложении, в связи с чем, может быть пси­хологически неустойчивым, поэтому медицинским работникам следует ниве­лировать возможные всплески эмоций и негатива, пытаясь поддерживать пози­тив в общении.

  7. Важно давать возможность паци­ентам задавать вопросы и убе­диться, что пациент выяснил и понял все необходимое.

Также аналитики рекомендуют повышать квалификацию врачей по эффективной коммуникации — возможно, отправлять их на специальные курсы. А еще — учить конфликтологии и веде­нию социальных сетей.

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Стоп-фразы для врачей

Ранее «Доктор Питер» рассказывал о методичке, которую составил Минздрав для медработников. Там прописано, какие слова и формулировки недопустимы во время общения с пациентом, а от каких выражений и интонаций стоит вообще отказаться.

Например, рекомендовано забыть о формулировке «ваша проблема»: лучше говорить «наша с вами ситуация», «наш вопрос». Также медикам советуют отказаться от обвинений и не говорить фраз вроде «что вас еще не устраивает» и так далее.

Также среди новых инициатив Минздрава, о которых недавно рассказывало наше издание, — передать часть обязанностей врача среднему медперсоналу «в целях оптимизации нагрузки». Большинство медсестер не поддерживает идею, из-за того что и так перегружены текущей работой, а врачи, напротив, выступают «за».

Виноваты не только врачи

Ранее эксперт объяснил, почему в тотальном недоверии к официальной медицине нельзя винить только врачей, зачастую пациенты также перебарщивают в своих требованиях.

«Пациент часто рассуждает так: мне все должны! А может, это он должен? Следить за своим весом, контролировать сахар, бросить курить, бегать по утрам. Это его зона ответственности», — отмечает Борис Шеляпин.

Автор текста:Анна Майская
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