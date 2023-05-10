Медсестрам хотят передать часть обязанностей врачей: как на это отреагировали в поликлиниках

Минздрав планирует передать часть обязанностей врачей среднему медперсоналу. Об этом говорится в новых методических рекомендациях по организации записи на прием к врачу, которые подготовил Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава,
Перераспределение обязанностей позволит «повысить доступность медпомощи без потери качества в рамках имеющихся ресурсов, в том числе финансовых и трудовых», также это высвободит время врача на работу с пациентом, пояснили в НИИ.
Какие обязанности врача хотят передать медсестрам
Ведение компьютерной базы данных состояния здоровья населения и паспорта участка.
Подготовка списков граждан для диспансеризации и профосмотров.
Проведение санитарно-гигиенического просвещение населения.
Участие в определении показаний к введению карантина.
Оценка эффективности и безопасности применения медикаментозных и немедикаментозных методов лечения.
Посещение маломобильных пациентов на дому.
Составление отчетов.
Оформление листка нетрудоспособности.
Выдача направления на лабораторные и инструментальные обследования, иммунизацию.
Врачи — за, медсестры — против
Согласно данным опросов, на которые ссылается издание, врачи поддержали инициативу Минздрава, «за» высказались около 62% опрошенных. А вот медсестры в основном не согласны с таким перераспределением обязанностей («за» — лишь 10%). Они полагают, что пациенты не будут так доверять среднему медицинскому персоналу, как врачам, и боятся, что нагрузка будет для медсестер непосильной.
«Доктор Питер» изучил реакцию работающих в поликлиниках и больницах медсестер на инициативу Минздрава в одном из
«Я и так за своих докторов все делаю: печатаю МСЭ, больничные оформляю, все бланки, рецепты, справки 57-й формы… Не хотят они повысить реально зарплату медсестер?»
«100% медсестер против. Они просто не всех опросили. А если без шуток, у нас и так средний медперсонал перегружен. Максимально перегружен. У нас народ бежит, при наличии своего медучилища в небольшом городе у нас нехватка сестер».
«Лучше убрать средних, так лучше будет — врач и младший медперсонал… Чтобы все врачи назначали диагнозы и лечили своих пациентов до конца, свои же назначенные процедуры сами пусть делают, так эффективнее, наверное, для пациентов…»
«В поликлиниках сейчас все чаще врачи работают без медсестер, полностью выполняя их работу (и такая тенденция становится нормой). Думаю, что в будущем от медсестер в поликлиниках откажутся, оставят только медсестру процедурного кабинета и медсестру в кабинете ЭКГ, а остальных из поликлиник направят в патронажные службы».
«У врачей зарплата 80 тысяч, а у медсестры порой и 20 тысяч не выходит. Что еще должна делать медсестра за такой оклад? Может, еще и полы за санитарок мыть? Тогда точно вообще медсестер в медицине не останется. А о какой еще разгрузке врачей может идти речь, если порой в отделении сидят три врача, а медсестра работает одна? И ей в лучшем случае добавляют 1100 рублей стимулирующих выплат. Да с такой работы бежать хочется! Ни о каких премиях медсестрам даже и речи не ведется!»
«Нормальная зарплата была при СССР. Средняя — рублей 60. И ночные 100%, и праздничные, и переработки полностью оплачивались, вредность, стаж, отпуск. Сколько часов отработаешь, то и получишь. Пациенты нормальные… Количество их в отделении приемлемое. И поговорить, и успокоить, и за ручку подержать время было…»