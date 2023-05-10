Медсестрам хотят передать часть обязанностей врачей: как на это отреагировали в поликлиниках

«У врачей зарплата 80 тысяч, а у медсестры порой и 20 тысяч не выходит. Что еще должна делать медсестра за такой оклад? Может, еще и полы за санитарок мыть? Тогда точно вообще медсестер в медицине не останется. А о какой еще разгрузке врачей может идти речь, если порой в отделении сидят три врача, а медсестра работает одна? И ей в лучшем случае добавляют 1100 рублей стимулирующих выплат. Да с такой работы бежать хочется! Ни о каких премиях медсестрам даже и речи не ведется!»