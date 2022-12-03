В JAMA Network Open опубликовано исследование, авторы которого решили оценить, насколько пациенты хорошо понимают, что им во время приема говорят медики. Ученые из Университета Миннесоты вместе со специалистами Центра биостатистического проектирования и анализа провели опрос среди посетителей местной ярмарки. В опроснике сочетались открытые вопросы и вопросы с несколькими вариантами ответов, оценивающие понимание общих фраз, используемых в медицине, а также данные о возрасте, поле, уровне образования.

Результаты оказались поразительными. 96% участников опроса смогли понять, что выражение «результаты вашего онкологического скрининга отрицательные» используют, когда хотят сообщить радостную новость — рака у человека больше нет. А вот понять фразу «вы прошли половину курса химиотерапии, и ваша опухоль прогрессирует» смогли далеко не все — только 79% опрошенных заявили, что ничего хорошего такое предупреждение от врача не сулит.

Лишь 67% участников опроса ответили, что «положительные лимфоузлы» — это что-то плохое. 80% опрошенных смогли верно определить, что «радиография без особенностей» — хорошее известие. Однако только 22% респондентов ответили, что «впечатляющая рентгенография» — это определенно плохая новость.