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Взаимопонимание между врачом и пациентом — это очень важно. Медик должен как можно более доступным языком объяснить человеку, что с его организмом и какие меры в связи с этим нужно принять. Пациенту необходимо внимательно слушать специалиста, чтобы не упустить важную информацию.

Однако все это в теории, на практике все мы живые люди и можем друг друга понимать неправильно. Особенно если в разговоре звучат специфические медицинские выражения и жаргонизмы.

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 В JAMA Network Open опубликовано исследование, авторы которого решили оценить, насколько пациенты хорошо понимают, что им во время приема говорят медики. Ученые из Университета Миннесоты вместе со специалистами Центра биостатистического проектирования и анализа провели опрос среди посетителей местной ярмарки. В опроснике сочетались открытые вопросы и вопросы с несколькими вариантами ответов, оценивающие понимание общих фраз, используемых в медицине, а также данные о возрасте, поле, уровне образования.

Результаты оказались поразительными. 96% участников опроса смогли понять, что выражение «результаты вашего онкологического скрининга отрицательные» используют, когда хотят сообщить радостную новость — рака у человека больше нет. А вот понять фразу «вы прошли половину курса химиотерапии, и ваша опухоль прогрессирует» смогли далеко не все — только 79% опрошенных заявили, что ничего хорошего такое предупреждение от врача не сулит. 

Лишь 67% участников опроса ответили, что «положительные лимфоузлы» — это что-то плохое. 80% опрошенных смогли верно определить, что «радиография без особенностей» —  хорошее известие. Однако только 22% респондентов ответили, что «впечатляющая рентгенография» — это определенно плохая новость.

Результаты работы показывают: пациенты далеко не всегда понимают, о чем им конкретно хотят сказать врачи. Поэтому так важно прояснять все непонятные моменты и не стесняться задавать вопросы.

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Кстати

Есть одна фраза, которая может сразу показать: этому врачу доверять абсолютно точно не стоит. О том, что это за фраза, вы можете узнать ЗДЕСЬ.

Дарья Гапионок