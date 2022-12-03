Взаимопонимание между врачом и пациентом — это очень важно. Медик должен как можно более доступным языком объяснить человеку, что с его организмом и какие меры в связи с этим нужно принять. Пациенту необходимо внимательно слушать специалиста, чтобы не упустить важную информацию.
Однако все это в теории, на практике все мы живые люди и можем друг друга понимать неправильно. Особенно если в разговоре звучат специфические медицинские выражения и жаргонизмы.
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Результаты оказались поразительными. 96% участников опроса смогли понять, что выражение «результаты вашего онкологического скрининга отрицательные» используют, когда хотят сообщить радостную новость — рака у человека больше нет. А вот понять фразу «вы прошли половину курса химиотерапии, и ваша опухоль прогрессирует» смогли далеко не все — только 79% опрошенных заявили, что ничего хорошего такое предупреждение от врача не сулит.
Лишь 67% участников опроса ответили, что «положительные лимфоузлы» — это что-то плохое. 80% опрошенных смогли верно определить, что «радиография без особенностей» — хорошее известие. Однако только 22% респондентов ответили, что «впечатляющая рентгенография» — это определенно плохая новость.
Результаты работы показывают: пациенты далеко не всегда понимают, о чем им конкретно хотят сказать врачи. Поэтому так важно прояснять все непонятные моменты и не стесняться задавать вопросы.
Кстати
Есть одна фраза, которая может сразу показать: этому врачу доверять абсолютно точно не стоит. О том, что это за фраза, вы можете узнать ЗДЕСЬ.