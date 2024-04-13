3 способа преодолеть сексуальную несовместимость: советы сексолога Волкова

Сексуальная несовместимость бывает не так уж редко. Она может проявляться неодинаково и иметь разные причины: это и различия в сексуальных предпочтениях, и эмоциональное восприятие интимной близости, и то, как часто партнерам хочется заниматься любовью.
Хорошо бы узнать это еще до свадьбы. Но что делать, если проблема существует? Неужели разводиться? Подробнее рассказал Антон Волков — сексолог, психотерапевт СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.
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Такие разные причины
«Есть три главных фактора сексуальной несовместимости, — рассказывает сексолог Антон Волков. — Очень часто корень проблемы кроется в физиологических различиях между партнерами. Прежде всего речь о возрасте и гормональном фоне. Очевидно, что уровень выработки гормонов у среднестатистического 18-летнего юноши выше, чем у 30-летней женщины. Значит, и потребность в сексе у него, скорее всего, будет более высокой».
Важно также, чтобы партнеры совпадали не только по физиологическим параметрам, но и эмоционально.
«Этот фактор напрямую влияет на чувственность, качество прелюдии и самого секса, — продолжает врач. — Важно понимать, что все люди разные. Одни относятся к сексу с трепетом, другие воспринимают интимную близость более приземленно: сделали это — и пошли по делам. Обе модели восприятия имеют право на существование, главное, чтобы оба партнера разделяли одну точку зрения».
Часто несовместимость формируется под влиянием сразу нескольких факторов. Помимо полового темперамента и эмоционального восприятия, это могут быть стресс, умение понимать партнера, а еще опыт. Есть немало примеров, когда друзья юности внезапно образуют пару. Как правило, в таких ситуациях ключевым фактором становится именно опыт.
«Так, в 18 лет юноша может мыслить категорией „Я пошел гулять с друзьями, а ты не смей мне возражать“, но к 30 годам под влиянием жизненного опыта меняет модель поведения. Эти перемены заставляют девушку взглянуть на него другими глазами, запускают эмоциональный, а затем и сексуальный „коннект“», — говорит эксперт.
Любить, но не хотеть
«Я очень его люблю, но интимной близости не хочу», — подобные мысли могут тревожить партнеров довольно часто. Здесь эксперт советует различать эпизодическое и постоянное отсутствие желания.
«В первом случае секса может не хотеться в силу каких-то внешних причин: тяжелый день на работе, плохое самочувствие, усталость. Это считается нормой и не означает конец любви в отношениях. Другое дело, если близости не хочется большую часть времени. Здесь факт любви уже оказывается под вопросом», — продолжает врач.
С точки зрения психологии в целом любовь складывается из трех компонентов.
Безопасность и доверие. Партнеры ощущают себя в безопасности и полностью доверяют друг другу. Им нет необходимости ставить пароли на телефоны или, наоборот, лезть в личную переписку другого. Они понимают, что в тяжелой ситуации их всегда поддержат морально или даже финансово.
Взаимопонимание. Партнеры умеют слышать и понимать друг друга. Им легко достичь общего знаменателя, они охотно разделяют точку зрения друг друга.
Сексуальный контекст. Партнеры воспринимают друг друга как сексуальный объект. Им нравится не только общаться, но и флиртовать, красиво одеваться ради друг друга. Сюда же входят и непосредственно секс с прелюдией. А еще — поведение после секса. В норме после полового акта партнерам должно хотеться провести время вместе: выпить чаю, полежать, поболтать. Что угодно, но не расходиться по разным углам или утыкаться в свой телефон.
«Переключение по схеме „от тела — к голове“ идет в момент, когда в отношениях заканчивается стадия влюбленности, — рассказывает Антон Волков. — Произойти это может и через 2–3 месяца с начала отношений (минимальный срок), и через 5-6 лет (максимум). На смену влюбленности приходит конфликтная фаза или фаза „притирки“. При этом фокус полового возбуждения смещается с визуального восприятия на сами отношения и гармонию».
Например, мужчину перестают волновать соблазнительные формы партнерши или частая смена поз в процессе близости, но возбуждает сам факт союза с ней. Однако иногда перехода не происходит. Возникает ситуация, когда влюбленность уже ушла, а гармония так и не наступила. В этом случае возбуждение действительно может снижаться.
Секс до брака: за или против
«Воздержание от интимной близости до брака оправдано в рамках религиозных убеждений партнеров. В целом с точки зрения семейной психологии религиозные браки — это неплохо, — считает врач. — Многие религии формируют хорошее отношение к семье. В таких союзах супругов объединяют общие убеждения, и нередко они в большей степени нацелены на решение возможных проблем в отношениях».
Тем не менее отсутствие секса до брака связано с определенными рисками в дальнейшей семейной жизни.
«Партнеры не знают реальных сексуальных предпочтений друг друга, что может приводить к неожиданным „сюрпризам“. Представим, что мужчина берет в жены девственницу: тихую, спокойную и мягкую. Однако с началом половой жизни у девушки просыпается мощное либидо, и ей начинает хотеться близости каждый день или даже чаще. Далеко не факт, что супруг будет готов к такому развитию событий и сможет удовлетворить потребность жены. И это только один из возможных примеров», — рассказывает сексолог.
Когда возникли проблемы: три шага
В парах обычно один партнер всегда более инициативный: он первым замечает проблему и решается поднять вопрос о ее решении.
«Первое, что нужно сделать такому человеку, — проверить, нет ли у него нездоровой эмоциональной зависимости от партнера. Важно ощущать себя полноценной самостоятельной личностью, а не придатком к другому человеку», — объясняет Антон Волков.
Второй шаг — спросить у партнера, доволен ли он отношениями и интимной жизнью.
Третий — дать свою оценку происходящему.
«То есть по-взрослому надо объяснить партнеру, что именно беспокоит в отношениях, что хотелось бы изменить, — рекомендует эксперт. — Если запрос встречает понимание, паре будет под силу решить проблему самостоятельно. В этом случае я бы советовал не заниматься самокопанием, а обратиться к специалисту — психотерапевту или сексологу. Попытка найти корень всех проблем самостоятельно рано или поздно приведет к развитию неуверенности: в себе, отношениях, будущем. А это уже путь в никуда».