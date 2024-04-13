3 способа преодолеть сексуальную несовместимость: советы сексолога Волкова

«Партнеры не знают реальных сексуальных предпочтений друг друга, что может приводить к неожиданным „сюрпризам“. Представим, что мужчина берет в жены девственницу: тихую, спокойную и мягкую. Однако с началом половой жизни у девушки просыпается мощное либидо, и ей начинает хотеться близости каждый день или даже чаще. Далеко не факт, что супруг будет готов к такому развитию событий и сможет удовлетворить потребность жены. И это только один из возможных примеров», — рассказывает сексолог.