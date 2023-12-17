Женщины зимой беременеют чаще, но количество секса здесь ни при чем

Ученые приходят к выводу, что температура воздуха имеет важное значение для качества спермы. Дело в том, что температура в мошонке на 1-2 градуса ниже, чем во всем теле. Поэтому для созревания сперматозоидов температура должна быть не выше 34-35 градусов. В противном случае мужские половые клетки становятся менее активными или вовсе погибают.