Анализ специалисты проводили на протяжении 8 лет. За этот период они понаблюдали за беременностью 6000 женщин. Оказалось, что чаще всего выкидыши происходят в июне, июле и августе. Причем особенно сильно разница заметна в августе: в последний летний месяц частота выкидышей на 44% меньше, чем в феврале.

Тенденция была наиболее сильной для выкидышей, которые произошли до восьми недель, когда плод остается размером с ягоду. То есть зачатие в этом случае также произошло летом.

У врачей пока нет точного ответа на вопрос, почему все так. Однако скорей всего, виновата жара и факторы образа жизни многих женщин в более теплую погоду. В пользу этой гипотезы свидетельствует тот факт, что статистика выкидышей была самой высокой среди женщин, живущих в южных и среднезападных штатах, «где лето самое жаркое», а температура может достигать 110F (43C).

Авторы исследования пока не знают точно, почему тепло так влияет на беременность. Есть предположение, что жара провоцирует обезвоживание, которое нарушает развитие плаценты и влияет на приток крови в матке, однако эту информацию предстоит подтвердить. Ученые планируют продолжать исследование.