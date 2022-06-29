Любая будущая мать мечтает о благополучной беременности и о рождении здорового малыша. Увы, грустная статистика гласит: каждая восьмая беременность заканчивается выкидышем. Причем предотвратить беду практически невозможно: потеря ребенка, как правило, происходит из-за хромосомных аномалий.
Ученые и врачи продолжают выяснять, какие факторы риска для беременных женщин существуют. Оказалось, что время года, когда именно был зачат ребенок, влияют на уровень риска выкидыша.
К такому выводу пришли ученые из Бостонского университета. Результаты их исследования были опубликованы в журнале
Анализ специалисты проводили на протяжении 8 лет. За этот период они понаблюдали за беременностью 6000 женщин. Оказалось, что чаще всего выкидыши происходят в июне, июле и августе. Причем особенно сильно разница заметна в августе: в последний летний месяц частота выкидышей на 44% меньше, чем в феврале.
Тенденция была наиболее сильной для выкидышей, которые произошли до восьми недель, когда плод остается размером с ягоду. То есть зачатие в этом случае также произошло летом.
У врачей пока нет точного ответа на вопрос, почему все так. Однако скорей всего, виновата жара и факторы образа жизни многих женщин в более теплую погоду. В пользу этой гипотезы свидетельствует тот факт, что статистика выкидышей была самой высокой среди женщин, живущих в южных и среднезападных штатах, «где лето самое жаркое», а температура может достигать 110F (43C).
Авторы исследования пока не знают точно, почему тепло так влияет на беременность. Есть предположение, что жара провоцирует обезвоживание, которое нарушает развитие плаценты и влияет на приток крови в матке, однако эту информацию предстоит подтвердить. Ученые планируют продолжать исследование.
Кстати
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