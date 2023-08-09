Девушка нашла 65 сводных братьев и сестер, зачатых с помощью одного донора спермы

Зимой прошлого года она решилась пройти тест ДНК, и он показал, что у нее есть 13 братьев и сестер. Дело на этом не закончилось. После того как Бренна связалась с одним из новообретенных родственников, он создал групповой чат. Каждый месяц группа в мессенджере прирастала людьми, которые родились благодаря одному и тому же отцу-донору. В итоге цифра достигла 65 человек .