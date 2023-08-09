Девушка нашла 65 сводных братьев и сестер, зачатых с помощью одного донора спермы

В США, штате Мэриленд, произошло воссоединение 65 братьев и сестер, зачатых с помощью спермы одного и того же донора. Об удивительной истории написали журналисты
20-летнюю Бренну, как и ее младшего брата, родители воспитывали в небольшой семье. От нее никогда не скрывали, что она появилась на свет благодаря донору, и девушке всегда хотелось выяснить, сколько у нее сводных братьев и сестер.
Зимой прошлого года она решилась пройти тест ДНК, и он показал, что у нее есть 13 братьев и сестер. Дело на этом не закончилось. После того как Бренна связалась с одним из новообретенных родственников, он создал групповой чат. Каждый месяц группа в мессенджере прирастала людьми, которые родились благодаря одному и тому же отцу-донору. В итоге цифра достигла 65 человек.
«Это так захватывающе! Я обнаружила людей с интересами, как у меня, и с ними мне было довольно легко найти общий язык. Мы сблизились», — призналась Бренна.
Девушка говорит, что теперь ее новоиспеченная семья напоминает группу поддержки, к которой она может обратиться с любым вопросом и просьбой. У кого-то из группового чата уж точно найдется время на новую родственницу.
Часть сводных братьев и сестер девушки живут в том же штате, с ними она даже встретилась лично. Остальных раскидало по стране, их она обнаружила в Техасе, Мичигане, Флориде, Калифорнии и Нью-Йорке. Некоторые оказались в Канаде. Теперь родственники периодически ездят друг к другу, чтобы познакомиться поближе.
По словам Бренны, внешне с братьями и сестрами они очень похожи. Почти у всех темные миндалевидные глаза, совпадают также овал лица, форма бровей и строение носа. Если выстроить в ряд фотографии сводных сиблингов, можно с уверенностью сказать, что они родственники.
Все участники чата мечтают познакомиться со своим биологическим отцом — но свое имя донор предпочел скрыть.