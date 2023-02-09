Некоторые исследования сообщали, что метод ЭКО сопряжен с более высокими рисками врожденных аномалий у детей, аутистических расстройств и задержки нервно-психического развития. Однако это, как выяснили ученые, больше касается периода раннего детства . Некоторые ученые также утверждали , что дети, рожденные искусственным методом, отстают от своих сверстников по успеваемости.

Последний вывод опровергли австралийские ученые, которые недавно выяснили, что дети, появившиеся на свет таким образом, ничем не отличаются по интеллекту от детей, зачатых естественных путем. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале PLOS Medicine.