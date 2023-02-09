В 2023 году Россия не покидает пятерки стран, которые лидируют в области применения экстракорпорального оплодотворения. Эта процедура в нашей стране почти так же популярна, как в Испании, Германии, Франции и Великобритании. В 2020 г. 2,4% от всех родившихся младенцев в России были
Неудивительно, что ученые продолжают изучать здоровье, поведение и уровень интеллекта таких детей, отслеживая их жизненный путь, — эти данные помогают родителям во всем мире принимать решения о необходимости процедуры.
Некоторые исследования сообщали, что метод ЭКО сопряжен с более высокими рисками врожденных
Последний вывод опровергли австралийские ученые, которые недавно выяснили, что дети, появившиеся на свет таким образом, ничем не отличаются по интеллекту от детей, зачатых естественных путем. Об этом сообщается в статье,
Ученые из Университета Мельбурна сделали акцент на том, что изучать когнитивные способности детей необходимо, учитывая информацию о родителях. К примеру, если у матери есть высшее образование и родила она после 35-40 лет, есть вероятность, что она прибегнет к ЭКО, но при этом дети ее в школе будут хорошо успевать, благодаря ее поддержке.
В исследовании приняли участие дети от одноплодной беременности, которые появились на свет в австралийском штате Виктория в период с 2005 по 2014 год. Поступая в школу, четырехлетки и шестилетки (именно в этом возрасте юные австралийцы садятся за школьную скамью), проходили тест. Он оценивал их физические данные, социальные и коммуникативные навыки, когнитивное и эмоциональное развитие.
Отклонением считалась низкая оценка хотя бы по двум из пяти критериев. В четвертом классе начальной школы детей снова тестировали: на этот раз смотрели, как они успевают по грамматике, орфографии и пунктуации, как они пишут, читают и считают.
Всего было исследовано 2614 детей «из пробирки» и 100184, зачатых естественным образом. Предварительно ученые установили, что родители первых были старше, образованнее и обычно не имели большого количества детей. Проживали они в благополучных районах и были материально обеспечены.
Первичный анализ продемонстрировал, что 13,6% детей, которые появились на свет с помощью ЭКО, показали низкие баллы в тесте при поступлении в школу. Среди естественно зачатых — 13,9%. В скорректированной модели разница этих показателей сохранялась. Разницы в результатах теста в четвертом классе ученые не обнаружили.