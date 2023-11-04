10 видов лекарств, которые категорически нельзя запивать кофе

Выпить с утра чашечку кофе — привычный ритуал для многих. Кто-то даже предпочитает отказаться от завтрака, ограничиваясь только горячим напитком. Он помогает проснуться и настроиться на грядущий день.
Обычно с утра мы выпиваем и необходимые лекарства, чтобы точно не пропустить прием таблетки в суете дня. Но здесь и может возникнуть серьезная ошибка — запить препарат глотком кофе. Врачи давно твердят: запивать лекарства и витамины нужно только водой. Вот список категорий препаратов, которые особенно опасно мешать с кофе.
1. Лекарства для лечения щитовидной железы
К лечению часто прибегают пациенты с гипотиреозом — для поддержания функций щитовидной железы им необходимо принимать таблетку за 40 минут до еды. Исследования показывают, что употребление кофе одновременно с препаратами может существенно ослабить их действие. Говоря простыми словами, вы рискуете выпить половину дозы или даже пустышку.
2. Препараты от простуды и аллергии
Лекарства от аллергии и ОРЗ часто содержат стимуляторы центральной нервной системы, такие как псевдоэфедрин. Кофе — это тоже отличный стимулятор. Сперва может показаться, что ничего опасного в этом нет. Но на самом деле вы рискуете пострадать от побочных эффектов, чаще всего это сильное беспокойство, возбудимость или проблемы со сном. Так что оставьте прием лекарств на потом.
3. Лекарства для лечения болезни Альцгеймера
Эта патология чаще всего поражает людей, которым уже исполнилось 65 лет. Полностью вылечить деменцию нельзя, но вот замедлить ее прогрессирование вполне реально.
На большинство препаратов от нейродегенеративных заболеваний кофе может оказать влияние. Кофеин укрепляет гематоэнцефалический барьер и способен уменьшить количество препарата, попадающего в мозг. Лекарства от болезни Альцгеймера защищают нейромедиатор ацетилхолин, а употребление большого количества кофе ослабляет этот защитный эффект,
4. Антидепрессанты
Это наиболее часто назначаемые лекарства взрослым в возрасте от двадцати до тридцати лет, и за последние несколько десятилетий их использование резко возросло. Если запить препарат кофе, то напиток может оказать влияние на то, как лекарство распространится по организму. Фактически напиток заберет часть его свойств.
Кроме того, вы рискуете пострадать от побочных эффектов:
учащенного сердцебиения;
бессонницы;
резких скачков настроения.
5. Препараты от сахарного диабета
Если вы смешаете кофе с сахаром или молоком, это может привести к повышению уровня сахара в крови и повлиять на эффективность лекарств от диабета. Кроме того, исследования показывают, что кофеин может ухудшить симптомы у людей с этим заболеванием.
Важно помнить, что употребление слишком большого количества кофеина может затруднить контроль уровня сахара в крови и в конечном итоге повысить риск осложнений диабета.
6. Лекарства для лечения астмы
Астма — хроническое заболевание, которое поражает легкие, вызывая воспаление и раздражение дыхательных путей. Это приводит к затруднению дыхания, кашлю и хрипу, а также к ощущению стеснения в груди.
Бронхолитики расслабляют дыхательные пути, облегчая дыхание, но они имеют побочные эффекты, такие как:
головная боль;
беспокойство;
боль в животе;
раздражительность.
Кофе может спровоцировать их появление или усиление.
7. Лекарства от остеопороза
Большинство препаратов, которые назначают людям с остеопорозом, также не стоит мешать с кофе: напиток может сильно снизить их эффективность. Причем как минимум в два раза.
Рекомендуется принимать эти лекарства перед едой и запивать таблетку только простой водой. Это позволит вашему организму получить максимальную пользу.
8. Препараты для лечения гипертонии
Многие люди принимают лекарства от артериального давления, которые замедляют частоту сердечных сокращений. Это означает, что вашему сердцу не нужно так усердно работать, чтобы перекачивать кровь ко всем клеткам тела.
Кофе же сильно тормозит это эффект или вовсе его нивелирует. В результате лекарство может не сработать, а ваше самочувствие резко ухудшится.
9. Мелатонин
Мелатонин — это естественный гормон, вырабатываемый организмом, который помогает вам чувствовать сонливость по ночам. Он активируется при заходе солнца, сигнализируя мозгу, что пора отдохнуть. Мелатонин также продается без рецепта в форме добавки и используется в качестве снотворного.
Кофе же действует как стимулятор, заставляя вас чувствовать себя более бодрым. Кофеин выполняет прямо противоположную функцию мелатонина. Он не только может заблокировать действие добавки, но еще и лишить вас естественного мелатонина.
10. Антипсихотические препараты
Они действуют путем ингибирования определенных нейротрансмиттеров или блокирования рецепторов в головном мозге. Такие лекарства назначают людям с шизофренией, острым психозом, манией и другими диагнозами из психиатрии.
Исследования показывают, что многие из этих лекарств по-разному метаболизируются или расщепляются организмом в присутствии кофе. Чтобы получить полный эффект от препарата, запивайте его водой, а не горячим напитком.