10 видов лекарств, которые категорически нельзя запивать кофе

Лекарства от аллергии и ОРЗ часто содержат стимуляторы центральной нервной системы, такие как псевдоэфедрин. Кофе — это тоже отличный стимулятор. Сперва может показаться, что ничего опасного в этом нет. Но на самом деле вы рискуете пострадать от побочных эффектов, чаще всего это сильное беспокойство, возбудимость или проблемы со сном . Так что оставьте прием лекарств на потом.