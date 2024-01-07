Вы неправильно им пользуетесь: увлажнитель воздуха может вызвать апатию и головную боль

Самое простое и доступное средство для увлажнения воздуха — это мокрое белье, которое развешано по комнатам или влажные полотенца на батареях, которые меняют по мере их высыхания. Можно также расставить по комнате емкости с водой, чтобы она испарялась. Но это хлопотно и не всем удобно, гораздо проще решить проблему за счет современных гаджетов — увлажнителей воздуха.