Вы неправильно им пользуетесь: увлажнитель воздуха может вызвать апатию и головную боль

Самое простое и доступное средство для увлажнения воздуха — это мокрое белье, которое развешано по комнатам или влажные полотенца на батареях, которые меняют по мере их высыхания. Можно также расставить по комнате емкости с водой, чтобы она испарялась. Но это хлопотно и не всем удобно, гораздо проще решить проблему за счет современных гаджетов — увлажнителей воздуха.
Но все ли они безопасны и полезны? Какую воду в них заливать и как часто использовать? На эти вопросы «Доктору Питеру» ответил Иван Носков, главный врач, врач-терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
врач-терапевт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
«Увлажнители воздуха в современной жизни — незаменимая часть домашнего интерьера для поддержания комфортного микроклимата. Нормальными значениями влажности воздуха являются 40-60% и чтобы поддерживать комфортные цифры для организма, особенно в холодные периоды года, когда большинство людей используют обогреватели, большинство из которых способны сушить воздух, стоит использовать увлажнители воздуха.
Увлажнитель…
Есть три типа приборов — традиционные, паровые и ультразвуковые.
В традиционных увлажнителях испарение жидкости происходит естественным путем, но могут дополнительно использоваться вентилятор, мембраны для очистки воздуха и ионизаторы.
Паровой увлажнитель во многом работает по принципу чайника на плите — вода испаряется за счет нагрева, увлажняя тем самым воздух в помещении. Эти приборы эффективны, долговечны и неприхотливы.
Ультразвуковой увлажнитель похож на паровой прибор, но вместо нагрева для создания пара используется мембрана, формирующая ультразвуковые волны. Этот пар холодный и мелкодисперсный.
… или воздухоочиститель
Есть более сложные приборы — мойки воздуха, климатические станции — они не только увлажняют, но и очищают, ионизируют воздух помещения. Все эти приборы, если их правильно использовать, пойдут на пользу микроклимату помещений.
- Но и в этих устройствах есть свои «подводные камни», которые могут навредить здоровью. Как правила, все нежелательные явления связаны с неправильно эксплуатацией данных устройств. Разберем две самые основные и распространенные ошибки, — объясняет эксперт
Ошибки в использовании увлажнителей
1. Не следить за уровнем влажности
«Далеко не у всех дома есть гигрометр или датчики влажности воздуха, — признает Иван Носков. — Если она выше 60%, то начинают проявлять активность споры плесневых грибов. Они растут, а из нового потомства в воздух выбрасывается огромное количество новоиспеченных спор, которые могут нанести непоправимый вред здоровью, особенно легочной системе.
Одно из распространенных поражений легких грибковой инфекцией — это аспергилез. Встречается он не так часто, но крайне опасен.
«На ранних стадиях прогноз достаточно благоприятный, но при более тяжелых формах может привести к осложнениям, инвалидизации, распространению микоза и последующей смерти, — объясняет медик. — Также при повышенной влажности активно размножаются пылевые клещи, соответственно, повышение их количества в помещении может вызвать аллергические реакции с различными проявлениями».
Наиболее уязвимы пациенты с бронхиальной астмой. Для них как сухой, так и влажный воздух могут быть опасны, поэтому для таких людей контролировать влажность воздуха крайне необходимо.
2. Не чистить устройство
«Если фильтры не менять, надолго оставить воду в аппарате, вовремя не проводить диагностику и чистку, или пренебрегать другой инструкцией по эксплуатации, то в увлажнителе могут начать размножаться те или иные микроорганизмы, которые могут нанести вред здоровью окружающих», — говорит терапевт.
Опасно для здоровья также нарушать технику безопасности при использовании увлажнителей воздуха, продолжает эксперт. Например, паром можно получить серьезный ожог.
«Из-за звуков, которые издают некоторые увлажнители и негативно воздействуют на человека, могут начаться головные боли, нарушения сна, что будет сопровождаться усталостью, апатией и так далее», — предупреждает врач. — Поэтому так важно заранее читать инструкции по эксплуатации, чтобы максимально обезопасить себя».