Так просто, а мы собирались менять стеклопакет: что делать, чтобы окна перестали потеть

Попробуйте унести все горшки с растениями с подоконника. Когда вы регулярно поливаете цветы, почва повышает сырость, и в итоге на окнах образуется конденсат. Особенно хорошо это заметно, если возле окна стоит сразу несколько крупных растений.

Следите за температурой в помещении. Время от времени нужно проветривать, однако при этом также нужно следить за тем, чтобы воздух в комнате был не холоднее 18-20 градусов выше нуля. Если жара батареи не хватает, можно утеплить окно или поставить дополнительные обогреватели.

Есть и несколько народных методов решить проблему. Например, можете попробовать мылом нанести частую сетку на стекло и затем мягкой тряпочкой растереть мыльный слой до блеска — на некоторое время это позволит избавиться от лишней влаги.

Также помогает обычная поваренная соль. Ее нужно положить в мешочек и разместить на подоконнике, а потом время от времени менять на свежую.