Так просто, а мы собирались менять стеклопакет: что делать, чтобы окна перестали потеть

Вид заснеженной улицы из окна — лучший спонсор новогоднего настроения. Проблема только в том, что из-за перепадов температуры на стекле нередко появляются капли влаги, которые потом замерзают в толстую корку льда и перекрывают вид на улицу.
Как сделать так, чтобы окна не потели? Почему высокая влажность в доме — это не слишком хорошо? Разберемся по порядку.
Почему запотевают окна
Почему влага скапливается на остеклении? Обычно это бывает при резком похолодании. Дело в том, что воздух может поглощать и удерживать влагу. Горячий и теплый воздух справляется с этой задачей отлично, но при остывании вода начинает выпадать в конденсат и скапливаться на самой холодной поверхности.
Еще одна причин запотевших окон — слишком высокая влажность внутри вашего дома. Если это так, то стекла быстро покроются каплями конденсата. Высокая влажность нередко возникает из-за стирки и готовки. Особенно часто с этой проблемой сталкиваются жители небольших квартир и студий. Причем случается это и в старом жилфонде, где теплоизоляция страдает из-за разрушения стен, и в новостройках, где влага еще долго испаряется из строительных материалов.
В некоторых случаях окна запотевают из-за слишком сильной герметизации, когда в окне нет небольших просветов для проветривания.
А вот несколько способов решить эту проблему.
Попробуйте унести все горшки с растениями с подоконника. Когда вы регулярно поливаете цветы, почва повышает сырость, и в итоге на окнах образуется конденсат. Особенно хорошо это заметно, если возле окна стоит сразу несколько крупных растений.
Следите за температурой в помещении. Время от времени нужно проветривать, однако при этом также нужно следить за тем, чтобы воздух в комнате был не холоднее 18-20 градусов выше нуля. Если жара батареи не хватает, можно утеплить окно или поставить дополнительные обогреватели.
Есть и несколько народных методов решить проблему. Например, можете попробовать мылом нанести частую сетку на стекло и затем мягкой тряпочкой растереть мыльный слой до блеска — на некоторое время это позволит избавиться от лишней влаги.
Также помогает обычная поваренная соль. Ее нужно положить в мешочек и разместить на подоконнике, а потом время от времени менять на свежую.
Еще один рабочий вариант — приготовить смесь из этилового спирта и глицерина в пропорции 20:1 и этим составом дважды в месяц протирать остекление.
Заведующая подразделением микробиологических исследований лаборатории «ЛабКвест», врач-бактериолог
Почему высокая влажность в квартире — это плохо
Как мы уже выяснили, потеющие окна — частый признак слишком высокой влажности в квартире. Излишне влажный воздух в квартире вреден как для человека, так и для электроники, предметов мебели, строительных материалов и продуктов. Но основная опасность — создание благоприятной среды для появления плесени. Это не исключительно эстетическая проблема, некоторые виды грибков несут прямую угрозу здоровью, и отличить внешне опасную разновидность от относительно безопасной возможно не всегда.
Помимо порчи предметов обстановки, плесень известна своим свойством производить микотоксины. По сути, это природный яд, который обладает канцерогенными свойствами, токсичен для печени, иммунитета и нервной системы, а также способен вызывать задержки в развитии у детей.
В большинстве случаев проживающий в таком помещений человек сталкивается с респираторными заболеваниями и аллергическими реакциями. Особенно не повезло астматикам: у них плесень может провоцировать более частые приступы.
А еще хуже может прийтись тем людям, у которых по какой-либо причине ослаблен иммунитет: у них могут встретиться грибковые инфекции, пневмония, аспергиллез и токсический синдром.
Не все виды плесени одинаково опасны, однако во многих случаях отличить один вид от другого без лабораторных исследований не получится. Именно по этой причине меры нужно принимать сразу же, как только плесень была обнаружена, не тратя время на определение ее вида.
Поскольку основное условие для роста плесени — влажность, необходимо определить ее источник и устранить. К примеру, если плесень появляется в ванной, то наверняка проблема кроется в плохой вентиляции — как минимум стоит оставлять дверь открытой. Наличие плесени на одном конкретном участке стены может говорить о протечке трубы — однозначно требуется замена.
А если грибок появляется везде, то либо застройщик сдал объект с нарушениями строительных норм, из-за которых не обеспечивается должная вентиляция, либо климат сам по себе такой, в таком случае поможет только осушитель воздуха.