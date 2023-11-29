Врач Ворожбит объяснила, что будет, если долго не выходить на улицу

В плохую погоду встречи с друзьями все чаще переносятся с улицы в помещения — дом или кафе, ведь прогулки на холоде не приносят никакого удовольствия, тем более если на улице не просто «минус», а еще и сильный ветер и снегопад.
Но врачи настаивают: безвылазно сидеть дома нельзя! Почему нужно проводить время на свежем воздухе? Как прогулка влияет на организм человека? Рассказывает врач.
Главный врач «Инвитро-Юг»
Пострадает иммунитет
«Зачастую люди, которые редко выходят на прогулки, апатичны, их беспокоит чувство разбитости и переутомления, — объясняет врач Светлана Ворожбит. — Долгое сидение дома также негативно сказывается на работе иммунной системы, что опасно частыми простудами. Также это может привести к ухудшению качества сна. При низких физических нагрузках снижается мышечный тонус, а значит, уменьшаются сила и выносливость. Постепенно может развиться нарушение обмена веществ в организме».
Почему надо гулять даже зимой
Регулярные физические нагрузки, даже такие легкие, как прогулка на свежем воздухе, снижают риск развития ожирения, сахарного диабета и других хронических заболеваний.
«Ходьба хорошо влияет на состояние сердца и сосудов, дыхательной системы, оказывает стимулирующее действие на функцию пищеварительного тракта, улучшает качество и продолжительность жизни, — объясняет врач. — А когда мы ходим не на беговой дорожке, а выходим на улицу, организм насыщается кислородом, активируются иммунная защита и когнитивные (познавательные) функции».
Вы наверняка замечали, что после прогулки улучшается настроение, уходит тревожность, проще сосредоточиться и запоминать новую информацию.
«Также ходьба укрепляет кости, мышцы и суставы, регулярные прогулки — это хорошая профилактика проблем с позвоночником, а если заняться скандинавской ходьбой, например, то активизируются мышцы не только ног, но и рук», — говорит Светлана Ворожбит.
Кому точно надо выйти
Если вы в принципе мало двигаетесь — работаете в офисе или удаленно, не бываете в спортзале и не плаваете в бассейне, — отказываться от прогулок на свежем воздухе никак нельзя, говорит врач.
«Пешие прогулки также нужны людям, кто регулярно смотрит на монитор компьютера или экран телефона, — советует Светлана Ворожбит. — Во время пеших прогулок можно смотреть вдаль, на горизонт и снять чрезмерное зрительное напряжение».
Обязательно нужно гулять и пожилым людям, а также имеющим лишний вес и диагноз «сахарный диабет».
«Ходьба положительно сказывается на состоянии углеводного и липидного обмена, помогает снизить или поддерживать массу тела, — продолжает врач. — При ходьбе сгорает чуть меньше 1 ккал на 1 кг веса на каждый пройденный километр. То есть человек весом в 70 кг тратит 70 ккал за 10-15 минут активной ходьбы по ровной местности».
Также ходьба очень полезна при болезнях суставов: артрозе, артрите, остеохондрозе.
Сколько шагов — норма
Сколько времени надо гулять каждый день, вопрос индивидуальный. Ориентироваться на пресловутые 10 тысяч шагов не стоит. Например, для человека с травмами или заболеваниями ног и опорно-двигательного аппарата это слишком много, а для физически подготовленного человека — недостаточно.
«Чтобы ввести в привычку регулярные прогулки, можно начать с 30 минут в день, — советует доктор. — Это необходимый минимум, который позволит поддерживать работу иммунной системы, насытиться кислородом, переключить свое внимание с обыденных дел на отдых и расслабиться».
Важно не гулять рядом с проезжей частью, а выбирать удаленные от загазованных дорог парки и скверы. Хорошо, если по пути будут горки и пригорки: подъемы и спуски дадут нагрузку на опорно-двигательный аппарат и улучшат работу сердечно-сосудистой системы.
«Также желательно отказаться от лифта и ходить в спокойном темпе по лестнице, если этаж проживания не слишком высокий», — рекомендует Светлана Ворожбит.