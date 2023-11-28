Метод «двух пальцев» от морщин на лбу может заменить уколы ботокса

«Когда вы улыбаетесь, в работу вступают несколько лицевых мышц, которые подтягивают уголки рта. Эти мышцы сокращаются и создают складки на лице, особенно вокруг рта и носа, — объясняет Мелисса. — Со временем частое использование мышц во время смеха может привести к образованию выраженных морщин. К тому же, с возрастом коллаген и эластин в нашей коже начинают разрушаться, что приводит к снижению эластичности. Напряженные мышцы могут ускорить этот процесс, поскольку постоянное растяжение и сгибание кожи создают нагрузку на подлежащие ткани».