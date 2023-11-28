Метод «двух пальцев» от морщин на лбу может заменить уколы ботокса

Сколько бы крема на себя мы ни переводили, от глубоких морщин он, увы, не спасает. Кому-то разгладить лицо помогают уколы ботокса, однако у этого метода есть и свои противники. Они говорят, что ботокс — это яд, что уколы вызывают привыкание. Косметологи такие домыслы опровергают, и все-таки колоться хочется не всем.
Если это ваш случай, эксперт по борьбе с морщинами предлагает попробовать простые техники из йоги для лица. Такая естественная подтяжка, по словам 49-летней Мелиссы Чапмен, запросто может заменить уколы ботокса.
Диетолог, тренер по йоге для лица
«Тренируйте лицо так же, как тело! — призывает Мелисса, которая выглядит на пару десятков лет моложе. — С возрастом мышцы лица и шеи становятся слабыми и менее упругими, в конечном итоге обвисая вместе с кожей. Естественный способ — тренировать и массировать мышцы лица, чтобы укрепить, тонизировать и подтянуть их. Это приведет к более гладкой коже без морщин».
Мелисса советует уделять упражнениям 10-15 минут в день ежедневно. И уже через три недели обещает заметный результат. А чтобы не появилось заломов и руки мягко скользили по коже, эксперт рекомендует использовать для массажа масло шиповника.
«Масло шиповника очень легкое и не оставляет жирных следов», — объясняет Мелисса.
Один из приемов, о котором Мелисса рассказывает на своем канале в TikTok, помогает сгладить морщины на лбу. Для этого тренер использует «метод двух пальцев».
Вот лишь несколько из упражнений. Сначала разглаживаем лоб большими пальцами снизу вверх — от переносицы до линии волос и далее к вискам. Затем большими и указательными пальцами растягиваем линии бровей и скул. Костяшками разглаживаем лоб от середины к вискам. Оттягиваем кожу лба к волосяной части.
Еще одна проблема, которая одолевает нас с возрастом, — это носогубные складки.
«Когда вы улыбаетесь, в работу вступают несколько лицевых мышц, которые подтягивают уголки рта. Эти мышцы сокращаются и создают складки на лице, особенно вокруг рта и носа, — объясняет Мелисса. — Со временем частое использование мышц во время смеха может привести к образованию выраженных морщин. К тому же, с возрастом коллаген и эластин в нашей коже начинают разрушаться, что приводит к снижению эластичности. Напряженные мышцы могут ускорить этот процесс, поскольку постоянное растяжение и сгибание кожи создают нагрузку на подлежащие ткани».
И опять здесь помогает «метод двух пальцев». Как именно, Мелисса показывает на видео ниже.