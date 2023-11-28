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Метод «двух пальцев» от морщин на лбу может заменить уколы ботокса

Заметный эффект от нехитрого массажа обещают уже через три недели. Главное, заниматься ежедневно. Технику можно освоить по видео.

28 ноября 2023
морщины на лбу, йога для лица, фитнес для лица, массаж от морщин
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iStock

Сколько бы крема на себя мы ни переводили, от глубоких морщин он, увы, не спасает. Кому-то разгладить лицо помогают уколы ботокса, однако у этого метода есть и свои противники. Они говорят, что ботокс — это яд, что уколы вызывают привыкание. Косметологи такие домыслы опровергают, и все-таки колоться хочется не всем.

Если это ваш случай, эксперт по борьбе с морщинами предлагает попробовать простые техники из йоги для лица. Такая естественная подтяжка, по словам 49-летней Мелиссы Чапмен, запросто может заменить уколы ботокса.

Мелисса Чапмен

Диетолог, тренер по йоге для лица

«Тренируйте лицо так же, как тело! — призывает Мелисса, которая выглядит на пару десятков лет моложе. — С возрастом мышцы лица и шеи становятся слабыми и менее упругими, в конечном итоге обвисая вместе с кожей. Естественный способ — тренировать и массировать мышцы лица, чтобы укрепить, тонизировать и подтянуть их. Это приведет к более гладкой коже без морщин».

Мелисса советует уделять упражнениям 10-15 минут в день ежедневно. И уже через три недели обещает заметный результат. А чтобы не появилось заломов и руки мягко скользили по коже, эксперт рекомендует использовать для массажа масло шиповника.

«Масло шиповника очень легкое и не оставляет жирных следов», — объясняет Мелисса.

Один из приемов, о котором Мелисса рассказывает на своем канале в TikTok, помогает сгладить морщины на лбу. Для этого тренер использует «метод двух пальцев».

Вот лишь несколько из упражнений. Сначала разглаживаем лоб большими пальцами снизу вверх — от переносицы до линии волос и далее к вискам. Затем большими и указательными пальцами растягиваем линии бровей и скул. Костяшками разглаживаем лоб от середины к вискам. Оттягиваем кожу лба к волосяной части.

Еще одна проблема, которая одолевает нас с возрастом, — это носогубные складки.

«Когда вы улыбаетесь, в работу вступают несколько лицевых мышц, которые подтягивают уголки рта. Эти мышцы сокращаются и создают складки на лице, особенно вокруг рта и носа, — объясняет Мелисса. — Со временем частое использование мышц во время смеха может привести к образованию выраженных морщин. К тому же, с возрастом коллаген и эластин в нашей коже начинают разрушаться, что приводит к снижению эластичности. Напряженные мышцы могут ускорить этот процесс, поскольку постоянное растяжение и сгибание кожи создают нагрузку на подлежащие ткани».

И опять здесь помогает «метод двух пальцев». Как именно, Мелисса показывает на видео ниже.

Автор текста:Ксения Воронежцева
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