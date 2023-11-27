Не ешьте творог на ночь: эндокринолог предупредила, почему это опасно

«Если завтрак и обед были плотными, тогда ужин делаем легче. И наоборот, если недобрали что-то в течение дня, то можно сделать ужин посытнее, — говорит эксперт. — Не бойтесь есть вечером, но лучше делать это за 3-4 часа до сна. Так и сон будет крепче, и организму легче».