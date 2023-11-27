Не ешьте творог на ночь: эндокринолог предупредила, почему это опасно

Все, кто хоть немного знает о правилах здорового питания, в курсе, что от ужина отказываться ни в коем случае нельзя. Но и есть все подряд вечером — не вариант.
Есть ошибки, которые по незнанию совершают многие. Так, например, один-единственный стакан кефира на ночь — точно неправильный вариант. Как и вроде бы мегаполезный творог. Почему —
Правило тарелки
«Тем, кто хочет похудеть, на ужин нужно есть белок и клетчатку, — объясняет эндокринолог и диетолог Елена Яровова. — Например, нежирные сорта рыбы, морепродукты, курицу, индейку, блюда из яиц. Сочетать их можно с салатами, тушеными овощами. Лучше всего вечером есть стручковую фасоль, спаржу, все виды капусты, кабачки».
Можно вечером и углеводы. Это допустимо, даже если ваша цель — сбросить лишний вес. Только обязательно надо учитывать то, что вы ели в течение дня, предупреждает врач.
«Если завтрак и обед были плотными, тогда ужин делаем легче. И наоборот, если недобрали что-то в течение дня, то можно сделать ужин посытнее, — говорит эксперт. — Не бойтесь есть вечером, но лучше делать это за 3-4 часа до сна. Так и сон будет крепче, и организму легче».
Что надо исключить вечером даже тем, кто просто следит за своим здоровьем, так это жирную, копченую, очень соленую пищу, быстрые углеводы и алкоголь.
Почему творог и кефир нельзя вечером
Врач предупреждает, что из вечернего приема пищи стоит исключить хлеб, разваренные каши, макароны со сливками, сладкие фрукты.
«Лучше также убрать творог и кисломолочные продукты, если ваша цель именно похудеть, — объясняет Елена Яровова. — Именно после творога на ужин чаще всего бывает задержка жидкости наутро. Это связано с высоким инсулиновым индексом продукта».
Ранее об этом говорила и врач-эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, утром после вечернего кефира, который тоже имеет высокий инсулиновый индекс, уровень глюкозы в крови может резко повыситься. Если так делать постоянно, есть риск нарушить углеводный обмен и даже заработать преддиабет.
Правильный ужин: три варианта от диетолога
«Выбирайте вечером продукты с низким гликемическим и инсулиновым индексом. Наша цель — не переесть калорий и не повышать уровень глюкозы и инсулина», — предупреждает Елена Яровова.
Она назвала три своих самых любимых варианта ужина.
Морепродукты/рыба (на гриле) и зелень.
Овощи гриль и печень индейки.
«Ее люблю готовить без масла под крышкой — буквально 5-7 минут», — объясняет врач.
Отварная говядина и салат из капусты.
«Зимой свежую капусту заменяю на квашеную», — рекомендует доктор.