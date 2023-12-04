Эти 5 удивительных вещей произойдут с вашим организмом, если каждый день гулять по 30 минут

Хорошему настроению и выбросу гормонов радости в кровь. Все дело в чистом воздухе, именно он помогает расслабиться и успокоиться. Ученые Стэнфордского университета доказали, что полезнее всего прогулки на природе. Всего лишь 30 минут в лесу, возле озера или в парке — и активность той части мозга, которая отвечает за стресс и депрессивное настроение, снижается.

Улучшению качества сна. Если человек проводит несколько часов на свежем воздухе, то он спит крепче. Кроме того, утром чувствует себя бодрее и счастливее. Поэтому, если у вас есть возможность пройтись перед сном, обязательно сделайте это. Эффект будет заметен уже на следующий день.

Прокачке головного мозга. Даже короткая прогулка по лесу или парку будет благоприятно влиять на ваши когнитивные способности: концентрация внимания повысится примерно на 20%. Ученые из США проводили эксперимент, в котором две группы людей в возрасте от 50 до 80 лет регулярно занимались растяжкой. Только одни это делали в помещении, а другие — на свежем воздухе. Через год наблюдений эксперты сделали вывод, что у последних на 2% увеличились те участки мозга, которые отвечали за память и планирование.

Избавлению от лишнего веса. Здесь все просто: чем больше мы двигаемся, тем активнее сжигаем калории. Причем ежедневные прогулки (особенно если вы будете шагать довольно бодро) — это прекрасная альтернатива спортзалу.