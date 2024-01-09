Вот и отдыху конец: эти 4 упражнения помогут быстрее восстановиться после каникул

Исходное положение: сидя на полу, ноги согнуты, пятки вместе, колени в стороны, спина прямая, руки лежат на коленях. Медленно наклоняйтесь вперед, не округляя спину и руками постепенно опускаясь к ступням. Удерживайте это положение 5-10 секунд и медленно возвращайтесь назад . Выполните упражнение 5-6 раз.

Лежа на спине, согните ноги так, чтобы левая нога лежала на правом колене. Руками обхватите бедро правой ноги и начинайте медленно притягивать обе ноги к себе. В пиковой точке задержитесь на 5-10 секунд и плавно вернитесь в исходное положение. То же самое проделайте с правой ногой на левом колене. Выполните так 5-6 раз.

Лягте на спину, ноги прямые. Руки сложите в замок и заведите их за голову так, чтобы ладони смотрели от себя. Начинайте медленно вытягивать ноги вниз, а руки вверх. Задержитесь в пиковом положении на 5-10 секунд и плавно расслабьтесь . Выполните так 6-8 раз.