Вот и отдыху конец: эти 4 упражнения помогут быстрее восстановиться после каникул

Парадоксально, но после десятидневных праздников наши «отдохнувшие» организмы требуют еще отдыха. Особенно если каникулы прошли весело и активно — в общении с семьей и друзьями, с танцами, бессонными ночами, обильной едой, катанием на лыжах и коньках. Поэтому неудивительно, что многие из нас чувствуют себя уставшими и совсем не готовыми снова идти в офис.
Как прийти в себя после праздников? Инструктор ЛФК Мариинской больницы Илья Тарасов показал четыре упражнения, которые помогут быстрее восстановиться после праздников и легче войти в трудовые будни. Не пугайтесь, много усилий они не потребуют.
Исходное положение: сидя на полу, ноги согнуты, пятки вместе, колени в стороны, спина прямая, руки лежат на коленях. Медленно наклоняйтесь вперед, не округляя спину и руками постепенно опускаясь к ступням. Удерживайте это положение 5-10 секунд и медленно возвращайтесь назад. Выполните упражнение 5-6 раз.
Лежа на спине, согните ноги так, чтобы левая нога лежала на правом колене. Руками обхватите бедро правой ноги и начинайте медленно притягивать обе ноги к себе. В пиковой точке задержитесь на 5-10 секунд и плавно вернитесь в исходное положение. То же самое проделайте с правой ногой на левом колене. Выполните так 5-6 раз.
Лягте на спину, ноги прямые. Руки сложите в замок и заведите их за голову так, чтобы ладони смотрели от себя. Начинайте медленно вытягивать ноги вниз, а руки вверх. Задержитесь в пиковом положении на 5-10 секунд и плавно расслабьтесь. Выполните так 6-8 раз.
Лежа на спине, руки согнуты в локтях и стоят в упоре. На вдохе надуйте живот, сводя лопатки вместе. На выдохе — сдуйте живот и расслабьтесь. Упражнение выполняйте 5-6 раз.
К слову
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