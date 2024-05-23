Терапевт Куприна рассказала, когда открывать купальный сезон без вреда для здоровья

При этом даже при этих условиях поначалу долго сидеть в воде не стоит, вылезайте максимум через 10-15 минут, а детям не разрешайте находиться там дольше трех минут. Если же ребенок совсем маленький, младше двух лет, в жаркую погоду врач советует организовать ему на берегу небольшой надувной бассейн.