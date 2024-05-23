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Терапевт Куприна рассказала, когда открывать купальный сезон без вреда для здоровья

Когда на улице жарко, забываешь, что на календаре пока еще май или самое начало лета. Но после зимнего перерыва так хочется скорее вспомнить, как это приятно поплавать в речке или озере! Когда же не рано?

23 мая 2024Обсудить
Терапевт Куприна рассказала, когда открывать купальный сезон без вреда для здоровья
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iStockphoto

Правило 18+

Как рассказала Светлана Куприна, врач-терапевт «Инвитро-Воронеж», людям без закалки рекомендуется открывать купальный сезон в природных водоемах не раньше чем температура воды поднимется выше 18 градусов, а температура воздуха будет не менее 22 градусов.

При этом даже при этих условиях поначалу долго сидеть в воде не стоит, вылезайте максимум через 10-15 минут, а детям не разрешайте находиться там дольше трех минут. Если же ребенок совсем маленький, младше двух лет, в жаркую погоду врач советует организовать ему на берегу небольшой надувной бассейн.

Светлана Куприна
Медицина

Терапевт «Инвитро-Воронеж»

«Купаться дольше обозначенного времени можно, если вода прогрелась до 24 ℃ и выше. Но и в этом случае лучше не находиться в воде более 40 минут», — уточняет Светлана Куприна.

И, конечно, для водных процедур всегда надо выбирать проверенные и специально отведенные для купания места. Так будет безопаснее.

Не ныряйте с разбегу

Некоторые любят. как в детстве, разбежаться и занырнуть в прохладную морскую или речную воду. Но в начале купального сезона так делать точно не стоит.

«При быстром погружении в холодную воду возникает физиологическая реакция организма — резкое сужение кровеносных сосудов в коже и мышцах. Это, в свою очередь, увеличивает нагрузку на сердце: повышается артериальное давление, увеличивается частота сердечных сокращений. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями это может обернуться гипертоническим кризом, нарушениями сердечного ритма, сердечным приступом. Также при переохлаждении могут возникнуть судороги, чаще икроножных мышц», — предупреждает врач.

Поэтому хотя бы поначалу старайтесь заходить в воду постепенно, чтобы избежать переохлаждения и спазма сосудов. Людям же с хроническими заболеваниями надо быть вдвойне осторожными: переохлаждение может спровоцировать обострение болезни. А при некоторых заболеваниях лучше вообще отказаться от таких водных процедур.

Шесть признаков переохлаждения

Терапевт напомнила основные признаки, при которых купание надо срочно заканчивать:

  • бледность кожи;

  • синюшность губ;

  • дрожь в теле;

  • гусиная кожа;

  • снижение двигательной активности;

  • частые позывы к мочеиспусканию.

Если заметили что-то подобное, сразу же выходите из воды и постарайтесь согреться. Разотрите тело полотенцем, переоденьтесь в сухую одежду, выпейте теплый напиток. Хорошо помогают также подвижные игры.

Автор текста:Анастасия Романова
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