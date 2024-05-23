Терапевт Куприна рассказала, когда открывать купальный сезон без вреда для здоровья

Правило 18+
Как рассказала Светлана Куприна, врач-терапевт «Инвитро-Воронеж», людям без закалки рекомендуется открывать купальный сезон в природных водоемах не раньше чем температура воды поднимется выше 18 градусов, а температура воздуха будет не менее 22 градусов.
При этом даже при этих условиях поначалу долго сидеть в воде не стоит, вылезайте максимум через 10-15 минут, а детям не разрешайте находиться там дольше трех минут. Если же ребенок совсем маленький, младше двух лет, в жаркую погоду врач советует организовать ему на берегу небольшой надувной бассейн.
Терапевт «Инвитро-Воронеж»
«Купаться дольше обозначенного времени можно, если вода прогрелась до 24 ℃ и выше. Но и в этом случае лучше не находиться в воде более 40 минут», — уточняет Светлана Куприна.
И, конечно, для водных процедур всегда надо выбирать проверенные и специально отведенные для купания места. Так будет безопаснее.
Не ныряйте с разбегу
Некоторые любят. как в детстве, разбежаться и занырнуть в прохладную морскую или речную воду. Но в начале купального сезона так делать точно не стоит.
«При быстром погружении в холодную воду возникает физиологическая реакция организма — резкое сужение кровеносных сосудов в коже и мышцах. Это, в свою очередь, увеличивает нагрузку на сердце: повышается артериальное давление, увеличивается частота сердечных сокращений. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями это может обернуться гипертоническим кризом, нарушениями сердечного ритма, сердечным приступом. Также при переохлаждении могут возникнуть судороги, чаще икроножных мышц», — предупреждает врач.
Поэтому хотя бы поначалу старайтесь заходить в воду постепенно, чтобы избежать переохлаждения и спазма сосудов. Людям же с хроническими заболеваниями надо быть вдвойне осторожными: переохлаждение может спровоцировать обострение болезни. А при некоторых заболеваниях лучше вообще отказаться от таких водных процедур.
Шесть признаков переохлаждения
Терапевт напомнила основные признаки, при которых купание надо срочно заканчивать:
бледность кожи;
синюшность губ;
дрожь в теле;
гусиная кожа;
снижение двигательной активности;
частые позывы к мочеиспусканию.
Если заметили что-то подобное, сразу же выходите из воды и постарайтесь согреться. Разотрите тело полотенцем, переоденьтесь в сухую одежду, выпейте теплый напиток. Хорошо помогают также подвижные игры.