Клумбы на зависть соседям: как сажать, поливать и подкармливать гортензию

Корни — первая часть гортензии, которая страдает от чрезмерного полива. Вы можете не заметить этого сразу, потому что они находятся под землей.

На ощупь корни станут скользкими и начнут пахнуть затхлостью или плесенью. Можно осторожно удалить почву вокруг, чтобы проверить, не гниют ли они. Если корни темные и мягкие, а не белые, значит, у вас проблема.