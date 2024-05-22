Клумбы на зависть соседям: как сажать, поливать и подкармливать гортензию

Гортензия — кустарник, который радует нас своими красивыми цветами в течение всего лета. Это красивое и нежное растение, которое часто изображают на открытках, украшают им праздничные столы, а также составляют красивые композиционные букеты.
Цветок популярен как в России, так и в других странах. Гортензию можно вырастить на собственном участке. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд, ведь она считается неприхотливым растением, рассказала «Доктору Питеру» Ангелина Черникова.
Агроном, практикующий садовод
Сорта гортензии
Одним из самых популярных сортов этого цветка считается гортензия макрофила.
Ее особенность — это крупные цветки с изящными краями, которые могут менять цвет в зависимости от кислотности почвы.
Еще один сорт, который так любят садоводы, — это гортензия паникулата. Она отличается более крупными и плотными соцветиями, которые выглядят как пышные колосья.
И конечно, не стоит забывать про гортензию метельчатую, которая имеет мелкие цветки в виде снежинок. Этот сорт отличается обильным цветением и устойчивостью к засухе.
Как ухаживать за гортензией
Независимо от того, какой сорт вы выберете, уход будет одинаковым.
Первым делом необходимо выбрать правильный саженец.
«Лучше всего покупать растения в специализированных магазинах или питомниках, чтобы быть уверенным в их качестве. Но даже там можно встретиться с браком, поэтому саженец необходимо осмотреть: он должен иметь здоровые корни и красивые листья, без каких-либо дефектов», — говорит эксперт.
Для посадки гортензии следует выбрать хорошо освещенное место, защищенное от прямого солнечного света и сквозняков. Цветку лучше подобрать такой участок, где он сможет принимать солнечные ванны именно утром и вечером, а в районе полудня будет отдыхать в полутени.
Как только вы определились с местом, важно еще и правильно посадить цветок. Для этого следует помнить о некоторых нюансах.
Почву гортензия любит рыхлую, плодородную и хорошо дренированную.
Глубина посадки саженца должна быть такой, чтобы корни были полностью погружены в почву.
Растение следует обильно полить сразу же после посадки и желательно укрыть мульчей для сохранения влаги.
Одним из важных моментов в уходе за гортензией также считается правильная подкормка.
«Цветок нуждается в удобрениях для цветущих растений в период активного роста. Регулярная обрезка увядших цветков также помогает стимулировать новое цветение», — говорит Ангелина Черникова.
Тонкости полива цветка
Важно помнить про умеренный полив: гортензия категорически не приемлет застой влаги. Поэтому главный принцип в уходе за цветком — это стабильность. Гортензия любит воду, однако, если вокруг нее будет лужа, это спровоцирует гниение корней. Поэтому поливайте цветок обильно, но нечасто.
Корни — первая часть гортензии, которая страдает от чрезмерного полива. Вы можете не заметить этого сразу, потому что они находятся под землей.
На ощупь корни станут скользкими и начнут пахнуть затхлостью или плесенью. Можно осторожно удалить почву вокруг, чтобы проверить, не гниют ли они. Если корни темные и мягкие, а не белые, значит, у вас проблема.
Кстати
У этого растения есть очень интересная отличительная способность: гортензия может менять цвет в зависимости от кислотности почвы.
«Для получения синих цветков необходима кислая почва, а для розовых — щелочная. Для таких манипуляций в садовых магазинах продаются специальные средства, которые меняют pH почвы и, соответственно, цвет вашей гортензии», — заключила Ангелина Черникова.