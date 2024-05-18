Почему желтеют и сохнут листья огурцов: 4 причины и план лечения

Шубина советует каждые 10 дней удобрять огурцы — вне зависимости от того, растите вы их в теплице или в огороде. Можно сначала полить растения обычной водой, а потом раствором комплексных удобрений или настоем коровьего навоза. В органические удобрения можно добавить золы. Кроме того, листьям может не хватать магния.