Почему желтеют и сохнут листья огурцов: 4 причины и план лечения

Огурцы — очень популярный среди дачников продукт, который может вырастить на своем участке каждый. Однако этот вроде бы такой знакомый овощ требует внимательного ухода.
Если вы заметили, что с листьями растения что-то не так, лучше не игнорировать проблему, а попробовать разобраться в ее причинах, пишет портал NGS.
Нужно больше воды
Почему листики могли пожелтеть и засохнуть? Самая распространенная причина — неграмотный полив. Если на улице жарко, лучше не только ежедневно поливать огурцы, но и опрыскивать их. Впрочем, не перестарайтесь: слишком влажная почва — отличная среда для развития грибков.
Вредители
Заметили желтый лист — можете срезать и выбрасывать его. Сделать это важно, так как еще одна распространенная причина пожелтения листьев — паутинный клещ.
Как отмечает агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина, регулярные опрыскивания помогут избавиться от этого вредителя. Кроме того, защитить огурцы помогут биологические препараты или «зеленое мыло». В состав последнего средства входит обычный мыльный раствор и масла, которые не дают клещу двигаться и дышать. Обрабатывать листы нужно с двух сторон.
Слишком мало удобрений
Третья распространенная причина, по которой листья меняют цвет и сохнут, — дефицит важных элементов, в первую очередь азота. Дело в том, что сами по себе огурцы забирают много полезных веществ из почвы. Кроме того, обильный полив также вымывает из земли микроэлементы.
Шубина советует каждые 10 дней удобрять огурцы — вне зависимости от того, растите вы их в теплице или в огороде. Можно сначала полить растения обычной водой, а потом раствором комплексных удобрений или настоем коровьего навоза. В органические удобрения можно добавить золы. Кроме того, листьям может не хватать магния.
Старость
Нижние листья могут стать сухими просто из-за старости. Свое они отжили — остается лишь отрезать их и выкинуть.
Почему пошли пятна
В некоторых случаях листья огурца желтеют неравномерно, покрываются желтоватыми пятнами. Это значит, что вам нужно защитить растение от яркого солнца в самые жаркие дни. Пятна могут быть обычными солнечными ожогами.
Иногда пятнистые листья — симптом грибкового заболевания. Это могут быть фузариоз, антракноз, пероноспороз. Избавиться от них можно с помощью препаратов с бактерией Bacillus subtilis в составе. Каждое пострадавшее растение нужно будет по 2-3 раза в течение нескольких недель обильно смазать средством со всех сторон.
Кроме того, пятна могут указывать и на недостаток питательных веществ. Тогда решить проблему поможет подкормка.