Укрепляют сердце и защищают от воспалений: эти два полезных растения стоит посадить на даче

«Регулярно поливайте рассаду. А высаживать ее лучше в конце мая, но не в открытый грунт, а в теплицу: погодные условия могут быть недостаточно хороши для вызревания плодов , — говорит биолог. — При выращивании дыни обращайте внимание на сроки созревания плодов. Если вы выбрали ранний сорт, то от посадки до уборки урожая проходит 70 дней, если среднеспелый — 80-90 дней, поздний — 95-110 дней».