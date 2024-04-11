Укрепляют сердце и защищают от воспалений: эти два полезных растения стоит посадить на даче

Исследования показали, что увлечение садоводством снижает стресс и продлевает жизнь. К тому же растения со своей грядки всегда полезнее, чем купленные в магазине.
Биолог Татьяна Алексеева советует разнообразить свой огород двумя полезными растениями. Причем одно из них многие дачники сажать бы даже не рискнули. И все-таки попробовать стоит.
Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения
Дыня
«Одно из самых полезных растений, которое можно вырастить на даче, — дыня (Cucumis melo), — говорит Татьяна Алексеева. — Дыня содержит кремний, кобальт, бета-каротин, фолиевую кислоту, витамин С, витамины группы В. Она очень полезна для сердца и сосудов, для зрения и пищеварения».
Кстати, не все знают, что дыня относится к роду огурцов. Но если огурцы выращивают практически все дачники, то дыни сажают единицы. Хотя, как оказалось, это довольно просто.
«В большинстве регионов России вырастить дыню можно только через рассаду, — говорит биолог. — Семена следует высевать не раньше 15 апреля. Семена перед посевом лучше прорастить, а потом сажать в отдельные емкости. После посева закройте емкости полиэтиленовой пленкой. Снять ее нужно после появления всходов».
Пожалуй, главная проблема — это достаточное освещение. Важно, чтобы рассада получала свет до 12 часов в день. Впрочем, если естественного освещения не хватает, всегда можно купить фитолапму.
«Регулярно поливайте рассаду. А высаживать ее лучше в конце мая, но не в открытый грунт, а в теплицу: погодные условия могут быть недостаточно хороши для вызревания плодов, — говорит биолог. — При выращивании дыни обращайте внимание на сроки созревания плодов. Если вы выбрали ранний сорт, то от посадки до уборки урожая проходит 70 дней, если среднеспелый — 80-90 дней, поздний — 95-110 дней».
Тимьян
Еще одно очень полезное для здоровья растение — это чабрец, он же тимьян (Thymus L.).
«Этот полукустарник содержит эфирные масла, дубильные вещества, горечи, макро- и микроэлементы. Тимьян обладает противовоспалительными, антисептическими свойствами, полезен при заболеваниях верхних дыхательных путей», — рассказывает Татьяна Алексеева.
Растение используют в качестве приправы к закускам, супам, вторым горячим блюдам. А чай с тимьяном прибавит сил и поможет укрепить иммунитет.
«Выращивать тимьян можно в открытом грунте через рассаду или в горшочке на подоконнике», — говорит биолог.
Сроки посева тимьяна на рассаду: середина марта — апрель.
«Добавьте в почву песок, а семена заложите на глубину 1-1,5 см. Место для выращивания рассады должно быть достаточно светлым, чтобы растения не вытягивались и не чахли», — советует эксперт.
Регулярно опрыскивайте грунт из пульверизатора. А перед высадкой на грядку сделайте подкормку почвы мочевиной.