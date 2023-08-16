По итогу можно сказать, что и арбуз, и дыня хороши — можно выбирать то, что вам больше нравится. Однако Павлова рекомендует есть любой из этих продуктов в качестве десерта после завтрака или обеда. А вот на ужин баловать себя ни дыней, ни арбузом не стоит — только пробудите аппетит.