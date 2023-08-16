Август — сезон, когда мы наслаждаемся бахчевыми. Одни предпочитают есть сладкий арбуз, другие выбирают душистую дыню. Но какой из этих продуктов будет полезней для здоровья? Об этом в своем
Если сравнивать по набору витаминов и микроэлементов, то тут дыня и арбуз практически равны: и там, и там есть железо, фосфор, магний, фолиевая кислота, камень.
Ни для кого не секрет, что после арбуза люди начинают часто бегать в туалет – у него есть мощный мочегонный эффект. Кстати, по этой причине его не стоит есть в слишком больших количествах – есть риск спровоцировать сбой сердечного ритма.
У дыни эффект немного другой: в ней очень много пищевых волокон, в 2,5 раза больше, чем в арбузе. Поэтому она хорошо слабит. С дыней тоже перебарщивать не стоит — все из-за тех же проблем с сердцем.
Арбуз богат ликопином — именно он придает ему яркий цвет. Пигмент также работает как антиоксидант, защищает сосуды от атеросклероза, полезен для зрения, укрепляет иммунитет. Еще в арбузе есть важная для здоровья сердечно-сосудистой системы аминокислота цитруллин.
В дыне ликопина мало, зато примерно в 4 раза больше витамина С. Есть у дыни еще особенно полезное свойство: она стимулирует выработку гормона счастья серотонина.
А какой продукт предпочтительней для худеющих? Калорийность арбуза — 25 ккал на 100 грамм, у дыни — 35 ккал. Однако оба продукта имеют достаточно высокий гликемический индекс — 65 у дыни, 72 у арбуза. Поэтому после их употребления вскоре может снова захотеться поесть.
По итогу можно сказать, что и арбуз, и дыня хороши — можно выбирать то, что вам больше нравится. Однако Павлова рекомендует есть любой из этих продуктов в качестве десерта после завтрака или обеда. А вот на ужин баловать себя ни дыней, ни арбузом не стоит — только пробудите аппетит.
Кстати
Некачественный арбуз может оказаться очень опасным для вашего здоровья — вплоть до летального исхода. О том, какие есть признаки продукта, который может убить вас, можно прочитать ЗДЕСЬ.