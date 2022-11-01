Врач Парецкая перечислила три признака арбуза, который может вас убить

Это только предварительная версия трагедии, но есть предположение, что причиной смерти 33-летнего бойца ММА Александра Писарева может быть отравление арбузом. Его супруга оказалась в больнице. При этом оба они до этого на здоровье не жаловались.

Мужчина скончался во сне. До этого, по словам родных, он с женой ел арбуз, поэтому и появилось предположение о причине отравления. Также об отравлении арбузом говорил тренер Александра Писарева Магомед Камилов каналу Mash .