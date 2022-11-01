Врач Парецкая перечислила три признака арбуза, который может вас убить

Это только предварительная версия трагедии, но есть предположение, что причиной смерти 33-летнего бойца ММА Александра Писарева может быть отравление арбузом. Его супруга оказалась в больнице. При этом оба они до этого на здоровье не жаловались.
Мужчина скончался во сне. До этого, по словам родных, он с женой ел арбуз, поэтому и появилось предположение о причине отравления. Также об отравлении арбузом говорил тренер Александра Писарева Магомед Камилов каналу
Наша справка
Александр Писарев выступал на турнирах промоушенов RCC и Fight Nights. Он провел пять профессиональных поединков, три закончились его победой.
Боец — чемпион Москвы по рукопашному бою, чемпион Москвы по грэпплингу, чемпион центрального федерального округа по ММА и финалист чемпионата Европы по ММА.
По другой версии, причиной отравления могли быть грибы. О том, что произошло на самом деле, эксперты смогут ответить после необходимых экспертиз. На это уйдет несколько недель.
Буквально на днях после съеденного арбуза скончался 5-летний мальчик из Волгограда. Его 11-летняя сестра оказалась в больнице, ее удалось спасти. Врачи предупреждают, сезон арбузов уже прошел. А то, что осталось на прилавках магазинов и ларьков, — настоящий яд.
Почему нельзя есть арбузы поздней осенью
врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог, Junior Member WAO (Всемирная организация по аллергии)vk.com/blog_medicina
— Сейчас уже далеко не арбузный сезон даже для южного региона, поэтому употребление арбузов в этот период — высокий риск. При хранении плоды могут начать портиться, но внешне это определить сложно. Поэтому вполне вероятны отравления, — поясняет Елена Парецкая.
Помимо этого, фрукты и овощи оставляют на открытых площадках без соблюдения санитарных правил. На них могут попадать ядохимикаты, выхлопные газы, которые копятся в мякоти. Это тоже может сделать плод ядовитым.
Нельзя покупать перезревший арбуз, потому что в нем уже начинаются процессы брожения и могут размножаться бактерии.
Как он выглядит:
если щелкнуть или постучать по плоду, то звук будет звонким,
мягкий на разрезе, буквально разваливается на волокна;
корка становится матовой, теряется ее естественный блеск.
В идеале от арбузов в октябре-ноябре стоит вообще отказаться. Продавцы научились придавать плодам товарный вид. Желание полакомиться «поздним» арбузом может стоить вам жизни.