Врач Парецкая перечислила три признака арбуза, который может вас убить
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Это только предварительная версия трагедии, но есть предположение, что причиной смерти 33-летнего бойца ММА Александра Писарева может быть отравление арбузом. Его супруга оказалась в больнице. При этом оба они до этого на здоровье не жаловались.

Мужчина скончался во сне. До этого, по словам родных, он с женой ел арбуз, поэтому и появилось предположение о причине отравления. Также об отравлении арбузом говорил тренер Александра Писарева Магомед Камилов каналу Mash.

Наша справка

Александр Писарев выступал на турнирах промоушенов RCC и Fight Nights. Он провел пять профессиональных поединков, три закончились его победой.

Боец  — чемпион Москвы по рукопашному бою, чемпион Москвы по грэпплингу, чемпион центрального федерального округа по ММА и финалист чемпионата Европы по ММА.

По другой версии, причиной отравления могли быть грибы. О том, что произошло на самом деле, эксперты смогут ответить после необходимых экспертиз. На это уйдет несколько недель.

Буквально на днях после съеденного арбуза скончался 5-летний мальчик из Волгограда. Его 11-летняя сестра оказалась в больнице, ее удалось спасти. Врачи предупреждают, сезон арбузов уже прошел. А то, что осталось на прилавках магазинов и ларьков, — настоящий яд.

Почему нельзя есть арбузы поздней осенью

Елена Парецкая
аллергология-иммунология, патофизиология, педиатрия

врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог, Junior Member WAO (Всемирная организация по аллергии)

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 — Сейчас уже далеко не арбузный сезон даже для южного региона, поэтому употребление арбузов в этот период — высокий риск. При хранении плоды могут начать портиться, но внешне это определить сложно. Поэтому вполне вероятны отравления, — поясняет Елена Парецкая.

Помимо этого, фрукты и овощи оставляют на открытых площадках без соблюдения санитарных правил. На них могут попадать ядохимикаты, выхлопные газы, которые копятся в мякоти. Это тоже может сделать плод ядовитым.

Нельзя покупать перезревший арбуз, потому что в нем уже начинаются процессы брожения и могут размножаться бактерии.

Как он выглядит:

  • если щелкнуть или постучать по плоду, то звук будет звонким,

  • мягкий на разрезе, буквально разваливается на волокна;

  • корка становится матовой, теряется ее естественный блеск.

В идеале от арбузов в октябре-ноябре стоит вообще отказаться. Продавцы научились придавать плодам товарный вид. Желание полакомиться «поздним» арбузом может стоить вам жизни.

Софья Хромова