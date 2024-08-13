Разбор завтрака с диетологом: сочетание молока и творога перегружает желудок

Разбор завтрака с диетологом — постоянная рубрика «Доктора Питера». Читатели присылают свои фото, чтобы получить квалифицированное заключение эксперта. Врач подробно рассказывает, какие напитки, горячие или холодные блюда полезно есть с утра, а какие не стоит сочетать друг с другом или лучше вообще исключить из рациона.
Очередной завтрак, который разобрал диетолог, часто можно увидеть на столах россиян. Продукты простые и вкусные, доступны для бюджета многих и на первый взгляд вполне полезные. Но почему подобный подход к питанию не самый правильный?
Диетолог, гастроэнтеролог, к. м. н., клинический фармаколог, руководитель компании AlfaBiom
Завтрак № 7
Творожный сырок 8% с молоком.
Бутерброд с колбасой и сыром, запеченный.
Кофе с молоком и яблоко.
Мнение диетолога
Почему такой завтрак неидеален? Сочетание молока и кисломолочного продукта сильно перегружает желудок и затрудняет процесс переваривания. Это может привести к вздутию, дискомфорту и нарушению пищеварения.
Кроме того, в представленном наборе продуктов высокое содержание насыщенных жиров. Колбаса, сыр, используемые для запекания бутерброда, содержат большое количество насыщенных жиров, которые могут повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.
В таком завтраке наблюдается еще и явный недостаток клетчатки, а она нужна для правильного функционирования пищеварительной системы, снижения уровня холестерина и поддержания чувства сытости в течение дня.
Что может стать альтернативой
Овсяная каша с фруктами и орехами. Овсяная каша богата клетчаткой, которая помогает контролировать уровень холестерина, улучшает пищеварение и обеспечивает чувство сытости. Добавьте свежие или замороженные фрукты (ягоды, бананы, яблоки) для восполнения витаминов, минералов и придания природной сладости. Не забывайте про орехи — источник полезных жиров, белка и клетчатки.
Яйца с тостами из цельнозернового хлеба. Яйца — источник белка, который помогает контролировать аппетит и поддерживает мышечную массу. Цельнозерновой хлеб — отличный источник клетчатки.
Йогурт с фруктами и семенами чиа — источник кальция, белка и пробиотиков, полезных для пищеварения.