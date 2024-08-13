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Разбор завтрака с диетологом: сочетание молока и творога перегружает желудок

Завтраки бывают разные — от банальных бутербродов на скорую руку до каш, блинчиков и сложносочиненных блюд вроде фриттаты. Но стоит анализировать, насколько полезно то, что вы кладете в свою тарелку по утрам. Разбираемся с диетологом на реальных примерах.

13 августа 20244
завтрак, разбор, диетолог
Источник:

iStockphoto

Разбор завтрака с диетологом — постоянная рубрика «Доктора Питера». Читатели присылают свои фото, чтобы получить квалифицированное заключение эксперта. Врач подробно рассказывает, какие напитки, горячие или холодные блюда полезно есть с утра, а какие не стоит сочетать друг с другом или лучше вообще исключить из рациона.

Очередной завтрак, который разобрал диетолог, часто можно увидеть на столах россиян. Продукты простые и вкусные, доступны для бюджета многих и на первый взгляд вполне полезные. Но почему подобный подход к питанию не самый правильный?

Медицина

Диетолог, гастроэнтеролог, к. м. н., клинический фармаколог, руководитель компании AlfaBiom

Завтрак № 7

  • Творожный сырок 8% с молоком.

  • Бутерброд с колбасой и сыром, запеченный.

  • Кофе с молоком и яблоко.

Мнение диетолога

Разбор завтрака с диетологом: сочетание молока и творога перегружает желудок
Источник:

читатель «Доктора Питера»

Почему такой завтрак неидеален? Сочетание молока и кисломолочного продукта сильно перегружает желудок и затрудняет процесс переваривания. Это может привести к вздутию, дискомфорту и нарушению пищеварения.

Кроме того, в представленном наборе продуктов высокое содержание насыщенных жиров. Колбаса, сыр, используемые для запекания бутерброда, содержат большое количество насыщенных жиров, которые могут повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В таком завтраке наблюдается еще и явный недостаток клетчатки, а она нужна для правильного функционирования пищеварительной системы, снижения уровня холестерина и поддержания чувства сытости в течение дня.

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Что может стать альтернативой

  1. Овсяная каша с фруктами и орехами. Овсяная каша богата клетчаткой, которая помогает контролировать уровень холестерина, улучшает пищеварение и обеспечивает чувство сытости. Добавьте свежие или замороженные фрукты (ягоды, бананы, яблоки) для восполнения витаминов, минералов и придания природной сладости. Не забывайте про орехи — источник полезных жиров, белка и клетчатки.

  2. Яйца с тостами из цельнозернового хлеба. Яйца — источник белка, который помогает контролировать аппетит и поддерживает мышечную массу. Цельнозерновой хлеб — отличный источник клетчатки.

  3. Йогурт с фруктами и семенами чиа — источник кальция, белка и пробиотиков, полезных для пищеварения.

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Автор текста:Анна Майская
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