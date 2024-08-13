Разбор завтрака с диетологом: сочетание молока и творога перегружает желудок

Почему такой завтрак неидеален? Сочетание молока и кисломолочного продукта сильно перегружает желудок и затрудняет процесс переваривания. Это может привести к вздутию, дискомфорту и нарушению пищеварения.

Кроме того, в представленном наборе продуктов высокое содержание насыщенных жиров. Колбаса, сыр, используемые для запекания бутерброда, содержат большое количество насыщенных жиров, которые могут повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В таком завтраке наблюдается еще и явный недостаток клетчатки, а она нужна для правильного функционирования пищеварительной системы, снижения уровня холестерина и поддержания чувства сытости в течение дня.