Разбор завтрака с диетологом: сухофрукты утром лучше исключить

Каша на завтрак — это всегда хорошее решение. Она богата клетчаткой, которая способствует нормальной работе пищеварительной системы, углеводами, дающими нам энергию, и белками, необходимыми для строительства и обновления тканей. Пшенная каша обладает рядом полезных свойств, среди которых высокое содержание витаминов группы B, витамина E, калия, магния, железа и цинка. Клетчатка в пшене помогает выводить токсины и шлаки, она еще и связывает холестерин в кишечнике, тем самым тоже выводя его из организма.