Разбор завтрака с диетологом: сухофрукты утром лучше исключить

Завтрак обязательно должен быть в рационе человека, который хочет худеть и не голодать. В этом уверены врачи-диетологи. Но имеет большое значение, что именно вы кладете в тарелку утром и пьете на голодный желудок.
Диетолог уже высказался о кофе натощак, холодном борще, самом вредном варианте завтрака и особенностях приготовления сырников. На очереди еще одна тарелка, казалось бы, максимально полезная — не бутерброды, а каша.
врач-диетолог, гастроэнтеролог, к.м.н., клинический фармаколог, руководитель компании AlfaBiom
Завтрак №4
Пшенная каша на молоке, подсоленная и подслащенная стевией,
кедровые орешки и 2 сушеных кусочка манго,
какао на молоке, подслащенное стевией.
Каша — всегда хорошее решение
Каша на завтрак — это всегда хорошее решение. Она богата клетчаткой, которая способствует нормальной работе пищеварительной системы, углеводами, дающими нам энергию, и белками, необходимыми для строительства и обновления тканей. Пшенная каша обладает рядом полезных свойств, среди которых высокое содержание витаминов группы B, витамина E, калия, магния, железа и цинка. Клетчатка в пшене помогает выводить токсины и шлаки, она еще и связывает холестерин в кишечнике, тем самым тоже выводя его из организма.
Добавляя к завтраку орехи, особенно кедровые, вы восполните недостаток жирных кислот Омега-3, которые необходимы для здоровья мозга, сердца и сосудов.
А вот сушеный манго на завтрак лучше исключить, с учетом остального набора продуктов, сухофрукт дает перебор по количеству калорий и сахара. Кроме того, он может быть слишком тяжелый для переваривания утром для людей с проблемами ЖКТ, вызывать тяжесть и изжогу.
Какао — хороший напиток на завтрак, но лучше всегда отдавать предпочтение натуральному — без сахара и добавок, а не порошковому. Он богат антиоксидантами, улучшает настроение и повышает концентрацию. Оптимально выбирать молоко средней жирности, слишком высокое содержание молочного жира может привести к несварению, диарее.
Что касается стевии — это один из самых безопасных натуральных подсластителей, навредить или переборщить с ней практически невозможно. Она не вызывает привыкания, если использовать ее в пределах нормы, которая для взрослого человека составляет до 50 граммов в день.