Разбор завтрака с диетологом: как пить кофе, чтобы не повысить кислотность желудка

На завтрак в данном случае пример классического холодника — летнего овощного супа, аналога окрошки. Это довольно популярное национальное блюдо восточноевропейских кухонь.

В качестве первого приема пищи — отличный вариант, тут есть белок в виде яйца, он питателен, надолго насыщает, а за счет набора аминокислот еще и оказывает общеукрепляющее воздействие на весь организм.

Свекла богата витаминами группы B, она особенно полезна для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Клетчатка в корнеплоде также благотворно влияет на пищеварение, обеспечивая нормальный регулярный стул.

Зелень и свежий огурец помогут взбодриться с утра, они оказывают положительное воздействие на когнитивные функции, в том числе на память человека.

Благодаря наличию здесь сметаны происходит наполнение ЖКТ молочнокислыми бактериями, которые способствуют нормализации микрофлоры кишечника, подавляя патогенную флору, не давая перегнивать попадающей туда пище.

Вот только кофе лучше пить натуральный, а не растворимый. И после завтрака, а не натощак.

В противном случае может повыситься кислотность желудка. Чем чаще будете пить кофе натощак, тем больше притупляется чувство голода, хотя это обманчиво. В итоге развиваются хронические болезни.