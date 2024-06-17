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Ученые в Китае выяснили, почему на работе обязательно надо пить кофе

Кофе может быть средством борьбы с негативными последствиями сидячего образа жизни. Такое научное открытие сделали китайские ученые.

17 июня 20243
кофе, офис, сидячая работа
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iStockphoto

Тот, кто пьет кофе на работе, продлевает себе жизнь. К такому выводу пришли китайские ученые. Они провели эксперимент, изучив привычки и здоровье 10 тысяч человек из базы данных США за последние пять лет.

Оказалось, что при сидячей работе не стоит отказываться от кофе. Так можно компенсировать часть вреда от малоподвижного образа жизни. Пользу от бодрящего напитка заметят те, кто сидит за рабочим столом не менее шести часов каждый день.

Выводы ученых впечатляют: у тех, кто не пьет кофе, но работает за компьютером часами, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и различных хронических болезней заметно повышается. Китайцы уточнили, что для того, чтобы жить долго, стоит выпивать в день две-три чашки кофе. Выводы ученых прокомментировала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Медицина

Эндокринолог, доктор медицинских наук

«Сотрудники, которые выпивали две-три чашки кофе ежедневно, имели на 30% меньшую вероятность внезапно умереть от любых причин, но прежде всего — от хронических болезней», — цитирует выводы ученых врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Чем объясняется эффект

В кофе содержится большое количество антиоксидантов, уточняет врач.

«Они борются с окислением клетки, тем самым компенсируя негативное воздействие многочасового сидения за компьютером», — считает Зухра Павлова. По ее словам, чтобы кофе приносил максимум пользы, пить его лучше только через час после еды — без добавления молока, сахара и сиропов.

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Польза кофе

Ранее ученые не раз доказывали, что кофе в целом полезен для организма, если пить его в умеренных количествах. Натуральный кофе содержит около шести органических кислот, витамины группы B, магний. Когда зерна обжаривают, то из них выделяются эфирные масла, поэтому напиток и считается полезным. Вот лишь несколько доказанных свойств кофе.

Как понять, что с количеством бодрящего напитка вы явно перебарщиваете? Узнать ответ на этот вопрос можно ЗДЕСЬ. А о том, какой способ приготовления кофе принято считать самым вредным, — ЗДЕСЬ. Почему от растворимого кофе надо отказаться раз и навсегда — мнение гастроэнтеролога НМИЦ онкологии им. Петрова читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анна Майская
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