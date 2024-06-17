Ученые в Китае выяснили, почему на работе обязательно надо пить кофе

Как понять, что с количеством бодрящего напитка вы явно перебарщиваете? Узнать ответ на этот вопрос можно ЗДЕСЬ. А о том, какой способ приготовления кофе принято считать самым вредным, — ЗДЕСЬ. Почему от растворимого кофе надо отказаться раз и навсегда — мнение гастроэнтеролога НМИЦ онкологии им. Петрова читайте ЗДЕСЬ.