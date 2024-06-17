Ученые в Китае выяснили, почему на работе обязательно надо пить кофе

Тот, кто пьет кофе на работе, продлевает себе жизнь. К такому выводу пришли китайские ученые. Они провели эксперимент, изучив привычки и здоровье 10 тысяч человек из базы данных США за последние пять лет.
Оказалось, что при сидячей работе не стоит отказываться от кофе. Так можно компенсировать часть вреда от малоподвижного образа жизни. Пользу от бодрящего напитка заметят те, кто сидит за рабочим столом не менее шести часов каждый день.
«Сотрудники, которые выпивали две-три чашки кофе ежедневно, имели на 30% меньшую вероятность внезапно умереть от любых причин, но прежде всего — от хронических болезней», —
Чем объясняется эффект
В кофе содержится большое количество антиоксидантов, уточняет врач.
«Они борются с окислением клетки, тем самым компенсируя негативное воздействие многочасового сидения за компьютером», — считает Зухра Павлова. По ее словам, чтобы кофе приносил максимум пользы, пить его лучше только через час после еды — без добавления молока, сахара и сиропов.
Польза кофе
Ранее ученые не раз доказывали, что кофе в целом полезен для организма, если пить его в умеренных количествах. Натуральный кофе содержит около шести органических кислот, витамины группы B, магний. Когда зерна обжаривают, то из них выделяются эфирные масла, поэтому напиток и считается полезным. Вот лишь несколько доказанных свойств кофе.
Напиток способен защитить не только от рака кишечника, но и от рецидива опухоли.
Кофеманы имеют меньший риск оказаться малоподвижными в пожилом возрасте.
Китайские ученые выяснили, что любители кофе реже страдают от мигрени.
Напиток отлично стимулирует моторику кишечника. А еще в нем есть хлоргеновая кислота, которая также имеет выраженный слабительный эффект.
Кофе помогает печени справиться с повреждениями, которые появляются из-за обилия алкоголя в рационе и неправильного питания. Существует даже теория, что кофе помогает снижать риск появления онкологии главного органа-фильтра.
Как понять, что с количеством бодрящего напитка вы явно перебарщиваете? Узнать ответ на этот вопрос можно ЗДЕСЬ. А о том, какой способ приготовления кофе принято считать самым вредным, — ЗДЕСЬ. Почему от растворимого кофе надо отказаться раз и навсегда — мнение гастроэнтеролога НМИЦ онкологии им. Петрова читайте ЗДЕСЬ.