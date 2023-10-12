5 признаков, что вам пора перестать пить кофе

Врачи предупреждают, пишет издание Focus , что кофеин повышает уровень гормона стресса кортизола и, как следствие, у женщин вполне может нарушиться ритм месячных, сбиться цикл. А еще кортизол способен провоцировать набор лишнего веса. Может, стоит сократить количество кофеина? Тем более если вы часто едите шоколад, пьете много чая и не отказываете себе в энергетиках. В них тоже содержится кофеин.