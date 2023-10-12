5 признаков, что вам пора перестать пить кофе

Исследований о вреде и пользе кофе множество. Но ученые и врачи сходятся во мнении: натуральный черный кофе без добавления сахара и сиропов, большого количества жирного молока или сливок может улучшить работу печени, благотворно влияет на мозг и сердце и, конечно, заряжает бодростью.
Но если вы не можете отказаться от кофе, пьете его часто и честно признаетесь, что становитесь кофеманом, вот признаки, по которым можно понять, что количество напитка из ароматных обжаренных зерен в своем рационе пора сокращать или вовсе от него отказаться.
Когда кофе уже слишком много: пять признаков
1. Появились проблемы со сном
Считается, что кофе лучше пить не позднее чем за шесть часов до сна, иначе напиток может сбить циркадные ритмы, усугубить проблемы со сном.
Если вы замечаете, что стали хуже засыпать, часто просыпаетесь, а сон поверхностный, неглубокий, задумайтесь: не слишком ли много кофе в вашей жизни?
Избыток кофе может вызвать и другие физические симптомы — учащение сердцебиения и головные боли.
2. У вас проблемы с циклом
Это касается только женщин. Если вы знатная кофеманка и нередко заменяете этим напитком завтрак и, может, даже обед, это совершенно точно может сказаться на женском здоровье в том числе.
Врачи предупреждают,
3. После кофе у вас диарея
Бодрящий напиток может давать слабительный эффект, это связано с его составом и способностью стимулировать работу кишечника. Если кофе в вашем организме слишком много, признаком этого вполне может быть частая диарея.
4. Стали подергиваться веки
Кофеин стимулирует выработку серотонина и норадреналина, которые способны влиять на реакцию мышц и нервной системы. Если вы выпьете слишком много кофе, ваши веки могут бесконтрольно подергиваться.
5. Появляются симптомы отмены
Если вы буквально физически страдаете, если с утра по каким-то причинам не выпьете кофе, можно говорить об условной зависимости от бодрящего напитка. Так что, заметив изменение настроения и самочувствия при отказе от кофе, стоит начать беспокоиться.
Кофейная зависимость может привести к депрессивному настроению, усталости и плохой концентрации. В этом случае уже имеет смысл обратиться к врачу.
Как отказаться от кофе
Чтобы безболезненно отказаться от кофе, ограничивать его в рационе лучше постепенно. Например, раз в два дня пить на одну чашку меньше или наливать напиток в стакан меньшего объема.
Альтернативой кофе может быть зеленый чай.
в нем меньше кофеина, но бодрости он дает не меньше. Находите плюсы в отказе от кофе — например, посчитайте, сколько денег в месяц вы сэкономите, если не будете покупать зерна или готовый напиток в кофейне.