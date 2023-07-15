Кофе и еще 7 натуральных слабительных с отличным эффектом

Запор доставляет дискомфорт, да и на общее состояние здоровья проблемы с пищеварением влияют не лучшим образом. Кроме того, продолжительные запоры могут привести к нарушениям в работе печени, геморрою и другим заболеваниям прямой кишки, вплоть до рака.
Если вы не хотите пить лекарства от запоров, однако нуждаетесь в слабительном, обратите внимание на эти продукты. Они помогут вам наладить пищеварение и пойдут на пользу кишечнику.
Чернослив
Чернослив, наверное, один из самых известных продуктов против запора. В нем много клетчатки и сорбита — это сахарный спирт, который втягивает воду в кишечник, смягчает стул и стимулирует перистальтику. Сколько чернослива нужно съесть, чтобы ощутить слабительный эффект? Как отмечают специалисты, примерно 8-10 штучек дадут отличный эффект. Еще можно выпить черносливовый сок.
Киви
Этот фрукт тоже облегчит жизнь тем, кто страдает от запоров. Особенно полезны именно зеленые киви: золотые сорта подойдут меньше. Дело в том, что в зеленых плодах есть фермент актинидин, который стимулирует рецепторы в толстой кишке и способствует расслаблению. А еще в киви много вязких пищевых волокон. Достаточно съедать по два киви в день, чтобы заметить результат.
Ревень
Кисловатые черешки ревеня содержат не только дозу пищевых волокон, но и соединения со слабительным эффектом — сеннозиды. Сеннозиды обладают настолько мощным действием, что их даже используют для опорожнения толстой кишки перед операциями. Ревень годится не только для пирогов: его можно жарить, добавлять в каши и салаты.
Овес
Клетчатка, которой богат овес, хорошо поглощает влагу и обладает гелеобразующей способностью. Благодаря этому тарелка овсянки с утра — отличный способ начать день и обеспечить комфортное пищеварение. Особенно хороши овсяные отруби, они помогут добавить пищевых волокон в йогурт или смузи.
Семена чиа
Современный популярный суперфуд тоже пригодится тем, кто страдает от запоров. Семена чиа способны поглощать количество жидкости, в 10 раз превышающее их собственный вес. Это позволяет увеличить объем стула и наладить перистальтику кишечника. А еще семена чиа способны сделать пищу более сытной. Попробуйте замочить их в жидкости и приготовить чиа-пудинг.
Семена льна
Еще один популярный суперфуд для людей, страдающих запором, — семена льна. В них есть как растворимая клетчатка, так и нерастворимая, которая позволяет быстрее опорожнить кишечник. Особенно эффективны молотые семена льна — попробуйте перебить их в кофемолке или блендере. Добавить их можно в кексы или другую выпечку, йогурт, овсянку. Для заметного эффекта врачи советуют есть по две столовые ложки в день.
Кофе
Споры о том, считать ли кофе полезным или вредным напитком, не утихают уже много лет. Впрочем, большинство экспертов сходятся во мнении: в умеренном количестве кофе благотворно влияет на ваше здоровье. Помимо прочего, этот напиток отлично стимулирует моторику кишечника. А еще в нем есть хлоргеновая кислота, которая также имеет выраженный слабительный эффект. Особенно хорошо работает обычный горячий кофе без добавок.
Кефир
Кефир — один из лучших напитков для тех, кто пытается вылечить запор. Этот кисломолочный продукт богат пробиотиками. 500 мл в день помогут вам почувствовать себя лучше уже через четыре недели, пишет издание