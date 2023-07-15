Кофе и еще 7 натуральных слабительных с отличным эффектом

Этот фрукт тоже облегчит жизнь тем, кто страдает от запоров. Особенно полезны именно зеленые киви: золотые сорта подойдут меньше. Дело в том, что в зеленых плодах есть фермент актинидин, который стимулирует рецепторы в толстой кишке и способствует расслаблению. А еще в киви много вязких пищевых волокон. Достаточно съедать по два киви в день, чтобы заметить результат.