Психиатр из Гарварда назвала 5 вещей, которые она никогда не делает, — это помогает сохранить память

Чтобы не повторять людям одно и то же по сто раз, не забывать простые слова и мучительно не вспоминать, где лежат те или иные вещи, стоит задуматься о состоянии мозга и здоровье в целом. Эксперт рассказала, чего она не делает никогда, чтобы память ее не подводила.