Причиной постоянной забывчивости, проблем с памятью и даже «мозгового тумана» может быть не только серьезное заболевание, но и плохой сон, нарушение питания, стрессы, повышенная тревожность.
Психиатр из Гарварда, исследователь в области неврологии, поделилась с
Врач-психиатр, эксперт по мозгу, преподаватель Гарвардской медицинской школы, автор книг
«Не ем жареное и то, что содержит слишком много сахара»
Жареная пища отрицательно влияет на способности к обучению и память. Слишком много жареного может вызвать воспаление, которое способно повредить кровеносные сосуды, идущие к мозгу.
А избыток сладкого приводит к избытку глюкозы, в том числе в мозге. Согласно
Я всегда стараюсь есть продукты, богатые лютеолином и витамином С — это антиоксиданты, которые помогают сохранять ум ясным. Источники лютеолина — сельдерей, мята, петрушка, яблоки, капуста и острый перец. Витамин С содержится в цитрусовых, киви и сладком перце.
«Никуда не хожу без бутылки с водой»
Вода составляет 75% массы мозга, поэтому поддержание нормальной гидратации организма в целом — это ключ к высокой когнитивной деятельности. Я выбираю воду вместо кофе и тем более сладкой газировки. Они как раз могут вызвать серьезный сбой в работе мозга — сразу после энергетического подъема. А еще я добавляю в воду свежие фрукты и мяту.
Сколько пить воды — вопрос очень индивидуальный. Не существует единого стандарта. Но условное общее правило для здоровых людей — в день примерно 30 мл воды на каждый килограмм веса.
«Не упускаю любую возможность побывать на свежем воздухе»
Исследование
Ну а как получить витамин D? Регулярно бывать на воздухе. Поэтому я стараюсь проводить время на природе, как только представляется такая возможность. Есть
«Не позволяю себе скатываться в негатив»
Даже самые счастливые люди иногда испытывают негативные чувства, например тревогу. Но важно не позволять себе погрузиться в них с головой, вытаскивать себя из негатива. Мне помогает небольшая медитация, буквально на несколько минут. А еще — осознанное дыхание. Эту практику стоит использовать в моменте, когда вы чувствуете, что стресс захватывает вас: учащается дыхание, напряжены плечи, сердце бьется чаще.
Сделайте глубокий долгий вдох через нос в течение пяти секунд и задержите дыхание.
Сделайте еще один быстрый вдох в течение одной секунды и задержите воздух еще на три секунды.
Сделайте медленный долгий выдох через рот в течение шести секунд.
Этот дыхательный комплекс надо повторить не менее трех раз.
«Я не позволяю себе мало спать»
Часто проблемы с памятью, забывчивость, снижение когнитивных функций и «туман в голове» — это признаки, что ваш организм требует больше отдыха.
А еще я всегда стараюсь регулярно заниматься спортом. Это дает заряд энергии и помогает