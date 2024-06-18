Разбор завтрака с диетологом: ошибки при приготовлении сырников

Мнение диетолога

Такой пример завтрака в целом могу назвать правильным и сбалансированным. На тарелке достаточно белка и жиров, при этом есть углеводы, которые крайне важны утром, из них мы получаем энергию.

Чтобы не перегрузить организм в первой половине дня AGEs (засахаренные белки, влияющие на развитие хронических заболеваний и преждевременное старение), желательно сырники не жарить, а использовать чистый творог со сметаной, добавлять туда банан.

Топленое масло лучше есть со сложными углеводами.

Можно взять кусочек цельнозернового хлеба к нему.

Или же сварить цельнозерновую овсяную кашу и добавить туда топленое масло.