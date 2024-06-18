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Разбор завтрака с диетологом: ошибки при приготовлении сырников

«Доктор Питер» открывает новую рубрику — разбор завтрака с диетологом. Вы можете присылать свои фото для подробного анализа. Первым блюдом оказались сырники — их часто едят на завтрак. Казалось бы, что здесь не так?

18 июня 20243
разбор, завтрак, диетолог, сырники
Источник:

iStockphoto

Разбор завтрака делает врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук. На конкретном примере можно выяснить, правильно ли вы составляете свой рацион и какие невольные ошибки допускаете, когда кладете на свою тарелку те или иные продукты.

Медицина

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, к.м.н., клинический фармаколог, руководитель компании AlfaBiom

Завтрак № 1

Сырники, один банан и ложка сметаны 15%.

Состав
Сырники из 5%-го творога с двумя яйцами, столовой ложкой пшеничной муки и щепоткой соли, жаренные под крышкой 5 минут на топленом масле.

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Разбор завтрака с диетологом: ошибки при приготовлении сырников

Пример завтрака читателя «ДП»

Источник:

Читатель «Доктора Питера»

Мнение диетолога

Такой пример завтрака в целом могу назвать правильным и сбалансированным. На тарелке достаточно белка и жиров, при этом есть углеводы, которые крайне важны утром, из них мы получаем энергию.

Чтобы не перегрузить организм в первой половине дня AGEs (засахаренные белки, влияющие на развитие хронических заболеваний и преждевременное старение), желательно сырники не жарить, а использовать чистый творог со сметаной, добавлять туда банан.

Топленое масло лучше есть со сложными углеводами.

Можно взять кусочек цельнозернового хлеба к нему.

Или же сварить цельнозерновую овсяную кашу и добавить туда топленое масло.

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Если вы хотите, чтобы ваш завтрак разобрал диетолог, напишите свой запрос по адресу электронной почты: info@doctorpiter.ru. И не забудьте прикрепить фото.

Автор текста:Анна Майская
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