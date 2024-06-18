Разбор завтрака с диетологом: ошибки при приготовлении сырников

Разбор завтрака делает врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук. На конкретном примере можно выяснить, правильно ли вы составляете свой рацион и какие невольные ошибки допускаете, когда кладете на свою тарелку те или иные продукты.
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, к.м.н., клинический фармаколог, руководитель компании AlfaBiom
Завтрак № 1
Сырники, один банан и ложка сметаны 15%.
Состав
Сырники из 5%-го творога с двумя яйцами, столовой ложкой пшеничной муки и щепоткой соли, жаренные под крышкой 5 минут на топленом масле.
Мнение диетолога
Такой пример завтрака в целом могу назвать правильным и сбалансированным. На тарелке достаточно белка и жиров, при этом есть углеводы, которые крайне важны утром, из них мы получаем энергию.
Чтобы не перегрузить организм в первой половине дня AGEs (засахаренные белки, влияющие на развитие хронических заболеваний и преждевременное старение), желательно сырники не жарить, а использовать чистый творог со сметаной, добавлять туда банан.
Топленое масло лучше есть со сложными углеводами.
Можно взять кусочек цельнозернового хлеба к нему.
Или же сварить цельнозерновую овсяную кашу и добавить туда топленое масло.