Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Вместо булочки и кофе: 3 полезных завтрака от эндокринолога Ярововой

Врачи не устают говорить, что завтрак — самый важный прием пищи в течение дня. Но только у одних по утрам совсем нет аппетита, а у других на столе лишь кофе с булочкой. И то и другое — не лучшее решение.

14 июня 2024Обсудить
Вместо булочки и кофе: 3 полезных завтрака от эндокринолога Ярововой
Источник:

iStock

По словам Елены Ярововой, врача-эндокринолога и диетолога, отсутствие по утрам аппетита — часто проблема, связанная с образом жизни. Достаточно внести небольшие коррективы, и желание поесть после пробуждения появится. Среди таких привычек, вредных для утреннего аппетита и не только, например:

  • поздний плотный ужин и хаотичное питание в течение дня. Обратите внимание на свой режим питания, сделайте ужин более легким и ужинайте за 3-4 часа до сна. А вот походы к холодильнику по ночам исключите полностью;

  • позднее засыпание. Нашему организму комфортнее работать по режиму, в определенное время он вырабатывает те или иные гормоны. Сбивая режим дня, вы можете получать побочные эффекты. Оптимальное время отхода ко сну, по словам врача, с 22 до 23 часов.

Некоторые заболевания тоже могут быть причиной снижения аппетита по утрам. Об этом важно помнить. Среди них гипотиреоз — нарушение функции щитовидной железы, депрессивные и тревожные расстройства, заболевания ЖКТ. Наконец, у женщин влиять может даже овуляция, и тогда утром еда тоже может не впечатлять.

Читайте также

Три завтрака, которые выбирает диетолог

Считается, что сладкое лучше всего есть в первой половине дня, чтобы успеть до вечера потратить лишние калории. Многие так и делают, оставляя булочки и десерты на завтрак. Однако Елена Яровова все же советует не увлекаться, а если и добавлять конфетку или кусочек шоколада к завтраку, то только после основного приема пищи, содержащего белок, жиры и сложные углеводы.

Елена Яровова
Эндокринология

Эндокринолог, диетолог, к.м.н.

«Круассаны, сладкие каши, творожные сырки — не лучший выбор, так как все это может способствовать резким скачкам глюкозы в крови, инсулина, а это ведет к повышенному аппетиту в течение дня и набору веса», — предупреждает в своем телеграм-канале специалист.

Сама диетолог любит готовить на завтрак следующее.

  1. Омлет (можно чередовать с глазуньей, вареными яйцами) + зелень + хлеб с маслом.

  2. Каша гречневая (или овсяная, киноа) + отварное мясо, огурцы.

  3. Запеканка творожная (или сырники, творожные вафли) + сметана + ягоды.

Читайте также

Рецепт творожной запеканки

Елена Яровова поделилась рецептом вкусной и полезной творожной запеканки. Кстати, ее можно приготовить с вечера, чтобы утром не тратить драгоценное время.

Вам потребуется:

  • творог — 550-600 г (3 пачки по 180 г или 2 пачки по 300 г);

  • яйца - 2 шт.;

  • сметана 20% — 200 г;

  • мука — 80 г (это 4 столовых ложки с горкой). Можно использовать любую, но можно попробовать рисовую или овсяную, как это делает диетолог;

  • ванильный сахар — 5-10 г по вкусу. Иногда можно добавить сахарозаменитель;

  • сливочное масло 82% — 80 г.

К творогу добавляем все ингредиенты, кроме масла, и все это взбиваем миксером до однородной массы. На средней скорости это занимает примерно 5 минут.

Далее выкладываем массу в стеклянную форму и сверху равномерно выкладываем нарезанное на небольшие кусочки сливочное масло. И потом ставим запеканку в разогретую до 190 градусов духовку на 30-35 минут.

«Рекомендую брать форму побольше, чтобы слой творожного теста был не больше 5 см и успел пропечься», — добавляет врач.

Когда запеканка готова, вынимаем ее из духовки и немного охлаждаем.

Ранее врач-эндокринолог Диляра Лебедева делилась рецептом необычного кофе, который может избавить от голода и разогнать метаболизм.

Автор текста:Анастасия Романова
Материалы по теме
Правильное питание