Вместо булочки и кофе: 3 полезных завтрака от эндокринолога Ярововой

Считается, что сладкое лучше всего есть в первой половине дня, чтобы успеть до вечера потратить лишние калории. Многие так и делают, оставляя булочки и десерты на завтрак. Однако Елена Яровова все же советует не увлекаться, а если и добавлять конфетку или кусочек шоколада к завтраку, то только после основного приема пищи, содержащего белок, жиры и сложные углеводы.