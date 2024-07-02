Разбор завтрака с диетологом Садыковым: «Не обязательно утром есть горячее»

Разбор завтрака делает врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук. На конкретном примере можно выяснить, правильно ли вы составляете свой рацион и какие невольные ошибки допускаете, когда кладете на свою тарелку те или иные продукты.
врач-диетолог, гастроэнтеролог, к. м. н., клинический фармаколог, руководитель компании AlfaBiom
Завтрак № 3
Готовые сосиски в тесте из булочной,
кофе капсульный,
апельсиновый сироп.
«Это — пример нездорового завтрака»
Сосиска в тесте не содержит ничего полезного, тем более для организма с утра. Сосиски, особенно дешевые (а именно такие кладут в магазинную выпечку), часто содержат много соли, насыщенных жиров, консервантов и красителей. Это может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и других проблем со здоровьем.
Тесто для сосисок, как правило, богато углеводами и часто содержит много сахара. Быстрый набор углеводов может вызывать резкий скачок сахара в крови, а затем — такой же резкий спад, приводя к усталости и чувству голода в течение дня.
Риск получить изжогу
Что касается кофе в капсулах, там часто используется низкокачественное сырье (перемолотые зерна), добавки для усиления аромата и вкуса. В целом прогревание кофейного напитка в пластике может привести к тому, что в пищу попадут частицы микропластика и других вредных химических веществ, выделяющихся при нагревании.
Кроме того, кофе утром подойдет не всем, он обладает естественной кислотностью, которая может раздражать желудок у людей с проблемами пищеварения. А добавляя в кофе апельсиновый сироп, вы значительно увеличите шансы на возникновение изжоги.
Не ешьте за компьютером
Отдельно хочется затронуть тему завтрака перед монитором или телефоном. Понятно, что не всегда удается спокойно поесть, люди спешат на работу, в офис. Но всё же на процесс переваривания и усвоения очень сильно влияет сосредоточение на процессе поедания. Даже пережевывает человек тщательнее, когда думает только о том, что перед ним на тарелке. Старайтесь откладывать работу подальше, потому что плохо переваренная пища и стресс неминуемо приведут к проблемам с ЖКТ.
Горячее или холодное? Что лучше с утра
Температура пищи утром может быть разной, необязательно ежедневно придерживаться только теплого или только холодного питания. У всего есть свои плюсы и минусы. Теплая пища стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, облегчая процесс переваривания, расширяет сосуды, улучшая кровоток и обеспечивая органы питательными веществами, может успокаивать нервную систему и создавать ощущение комфорта. Однако некоторые люди могут испытывать тяжесть после употребления теплой пищи утром, особенно если она содержит много жира или белка. Холодная пища может быть особенно приятной в жаркое время года, но раздражать чувствительный желудок.
«Лучшим вариантом будет перед тем как есть свой завтрак — выпить стакан теплой воды, так пищеварение запустится. А дальше ешьте то, что вам хочется, и то, что не вызывает дискомфорт», — говорит врач.