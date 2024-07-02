Разбор завтрака с диетологом Садыковым: «Не обязательно утром есть горячее»

Не ешьте за компьютером

Отдельно хочется затронуть тему завтрака перед монитором или телефоном. Понятно, что не всегда удается спокойно поесть, люди спешат на работу, в офис. Но всё же на процесс переваривания и усвоения очень сильно влияет сосредоточение на процессе поедания. Даже пережевывает человек тщательнее, когда думает только о том, что перед ним на тарелке. Старайтесь откладывать работу подальше, потому что плохо переваренная пища и стресс неминуемо приведут к проблемам с ЖКТ.