Мы неправильно контролируем давление? Исследование показало, что опасны совсем другие цифры

Считается, что идеальное давление находится в диапазоне от 90/60 до 120/80 миллиметров ртутного столба (мм рт.ст.). Пациентам с повышенным давлением — гипертоникам — обычно снижают верхнее, систолическое давление до 140 мм рт. ст.
Но исследования показывают, что даже в этом случае оптимально снизить показатель до 120 мм рт. ст. Это поможет предотвратит новые сердечные приступы и инсульты и даже защитить от деменции — сердечно-сосудистые заболевания считаются фактором риска.
К такому выводу китайские ученые
Этих людей затем разделили на две группы. Одних лечили стандартно, удерживая давление на показателе 140 мм рт. ст., другим снижали его до 120 мм. рт. ст. и ниже. Да, это заняло разное время: до 135 давление снизилось уже через два месяца, а чтобы довести его до показателей около 120 потребовалось 9 месяцев. После этого за пациентами наблюдали более трех лет.
В итоге только у 9,7% из тех, кому снизили давление сильнее, впоследствии возникли серьезные сердечно-сосудистые осложнения. У тех. кого лечили стандартно, этот показатель составил 11,1%. То есть нынешнего порогового значения недостаточно.
Исследование опубликовали в авторитетном журнале Lancet. Его авторы считают, что снижение давление до 120 мм рт. ст. и ниже следует рассматривать для всех пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском, независимо от статуса диабета или перенесенного в анамнезе инсульта.