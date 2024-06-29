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Мы неправильно контролируем давление? Исследование показало, что опасны совсем другие цифры

Врачи утверждают, снижать его нужно больше, чем говорят сегодняшние рекомендации.

29 июня 20241
Мы неправильно контролируем давление? Исследование показало, что опасны совсем другие цифры

Считается, что идеальное давление находится в диапазоне от 90/60 до 120/80 миллиметров ртутного столба (мм рт.ст.). Пациентам с повышенным давлением — гипертоникам — обычно снижают верхнее, систолическое давление до 140 мм рт. ст.

Но исследования показывают, что даже в этом случае оптимально снизить показатель до 120 мм рт. ст. Это поможет предотвратит новые сердечные приступы и инсульты и даже защитить от деменции — сердечно-сосудистые заболевания считаются фактором риска.

К такому выводу китайские ученые пришли, проанализировав истории болезни 11 тысяч пациентов по всей стране. Все они были в зоне риска из-за возраста, диабета, неправильного образа жизни.

Этих людей затем разделили на две группы. Одних лечили стандартно, удерживая давление на показателе 140 мм рт. ст., другим снижали его до 120 мм. рт. ст. и ниже. Да, это заняло разное время: до 135 давление снизилось уже через два месяца, а чтобы довести его до показателей около 120 потребовалось 9 месяцев. После этого за пациентами наблюдали более трех лет.

В итоге только у 9,7% из тех, кому снизили давление сильнее, впоследствии возникли серьезные сердечно-сосудистые осложнения. У тех. кого лечили стандартно, этот показатель составил 11,1%. То есть нынешнего порогового значения недостаточно.

Исследование опубликовали в авторитетном журнале Lancet. Его авторы считают, что снижение давление до 120 мм рт. ст. и ниже следует рассматривать для всех пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском, независимо от статуса диабета или перенесенного в анамнезе инсульта.

Автор текста:Ирина Себелева
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