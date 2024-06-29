Мы неправильно контролируем давление? Исследование показало, что опасны совсем другие цифры

Этих людей затем разделили на две группы. Одних лечили стандартно, удерживая давление на показателе 140 мм рт. ст., другим снижали его до 120 мм. рт. ст. и ниже. Да, это заняло разное время: до 135 давление снизилось уже через два месяца, а чтобы довести его до показателей около 120 потребовалось 9 месяцев. После этого за пациентами наблюдали более трех лет.