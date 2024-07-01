Как болят почки: основные симптомы, с которыми срочно надо к врачу

Почки имеют определенный запас прочности, поскольку выполняют жизненно важные функции в организме. Поэтому даже при потере одной почки человек может вести самую обычную жизнь, поскольку вторая почка возьмет на себя функции потерянной. Но это совершенно не значит, что не нужно беречь эти органы и перегружать их, не обращая внимания на тревожные симптомы. Почки могут страдать от вредных привычек и нездоровой пищи, травм, инфекционных поражений, опухолей и не только.