Как болят почки: основные симптомы, с которыми срочно надо к врачу

Почки не только фильтруют кровь, которая циркулирует по сосудам, очищая ее от продуктов метаболизма. Они участвуют в водно-солевом обмене организма, помогают контролировать уровень артериального давления, выделяя специфический гормон, а также стимулируют кроветворение.
Поэтому серьезные поражения почек приводят к тяжелым отекам, гипертонии, которая трудно корректируется, анемии и поражению костей скелета, поскольку с мочой теряются важные минералы.
Но как понять, что почкам нужна помощь и пора бежать к врачу? Как определить, что болят именно почки? На эти вопросы «Доктору Питеру» ответил Станислав Сосновский — уролог-андролог, репродуктолог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением урологии.
Уролог-андролог, репродуктолог клиники «АБИА», кандидат медицинских наукСтраница на сайте клиники
Можно жить даже с одной
Почки имеют определенный запас прочности, поскольку выполняют жизненно важные функции в организме. Поэтому даже при потере одной почки человек может вести самую обычную жизнь, поскольку вторая почка возьмет на себя функции потерянной. Но это совершенно не значит, что не нужно беречь эти органы и перегружать их, не обращая внимания на тревожные симптомы. Почки могут страдать от вредных привычек и нездоровой пищи, травм, инфекционных поражений, опухолей и не только.
Заболевания почек без квалифицированного лечения способны привести к самым опасным последствиям. Это связано с тем, что данные патологии нарушают фильтрацию и процессы, направленные на выведение продуктов распада из организма. Ситуацию осложняет размытый характер симптомов большинства болезней почек — не всегда по симптомам можно понять, что страдают именно они.
Симптомы болезней почек
«Есть ряд проявлений, которые в комбинации между собой могут указать на проблемы с почками. Особенно внимательно нужно отнестись к этим симптомам, если есть отклонения в анализе мочи, визуальные ее изменения, имеется наследственная предрасположенность к почечным патологиям и так далее», — объясняет врач-уролог.
Бессонница
Важно помнить о том, что заболевания почек могут протекать почти незаметно. Скрытая симптоматика чаще всего проявляется именно в нарушении сна. Многие пациенты страдают от апноэ сна, когда дыхание задерживается и сопровождается сильным храпом. Если у вас есть подобные жалобы, особенно в комбинации с другими нарушениями, стоит посетить врача.
Постоянное ощущение усталости
Если вы часто потеете, страдаете от недостатка сил и быстро утомляетесь, это всегда служит поводом для посещения врача. В случае с болезнями почек перечисленные симптомы появляются одними из первых.
Проблемы с памятью, нарушение концентрации внимания
Большинство заболеваний почек прямым образом влияют на работу головного мозга. Это обусловлено гипоксией, приводящей к забывчивости, снижению когнитивных функций мозга.
Анемия, не подлежащая медикаментозной терапии
Это состояние часто вызвано развитием хронической формы заболеваний почек. Если применение медикаментов не дает результата, самое время обратиться к более глубокой диагностике ее причины.
Зуд, сухость кожи
Хронические патологии почек нарушают баланс минералов и микроэлементов в организме больного. В итоге ухудшается состояние костей, суставов, а кожа теряет былую эластичность. В некоторых случаях болезни почек могут проявляться в виде кожной аллергии.
Привкус металла во рту
Ощущение крови, металлического привкуса в полости рта — один из признаков нарушенного кислотно-щелочного баланса.
Неприятный запах изо рта
Симптом должен насторожить каждого, кто уверен в отсутствии кариеса и других стоматологических заболеваний.
Затрудненное дыхание
Поражения почек могут вызывать одышку в связи с избытком жидкости в тканях и снижением сатурации.
Отечность ног, рук и лица
Патологии почек нарушают фильтрацию органа, что неизбежно приводит к отекам. Явный признак проблемы — выраженные мешки под глазами по утрам.
Боли в разных частях тела без видимой причины
Неприятные ощущения могут возникать где угодно — от спины до области паха. При сильном поражении почек боли могут отдавать по всему телу.
Высокое артериальное давление
Так как система кровообращения и почки тесно связаны друг с другом, при некоторых заболеваниях органа давление может повышаться до значительных показателей, при этом оно плохо снижается.