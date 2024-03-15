Профессор Волкова объяснила, в каком случае можно «отбить почки»

«Почки — особенно важный, но хрупкий орган. Травмировать их легко. Выражение „бить по почкам“, вероятно, дошло до нас со времен Древней Руси. Тогда рекрутов во время призыва проверяли на стойкость, нанося удары палкой по пояснице. Если после этого у юноши не появлялось примеси крови в моче, значит, рекрут был стоящий, и его принимали на службу», — рассказывает Лариса Волкова.