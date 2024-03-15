Профессор Волкова объяснила, в каком случае можно «отбить почки»

«Второе сердце»
Почки иногда называют «вторым сердцем»: они обеспечивают непрерывную фильтрацию крови в организме. Это их основная работа. За сутки через эти небольшие по размерам парные органы проходит около 200 литров крови, там она очищается от ненужных органических, неорганических и токсичных веществ, продуктов азотистого обмена.
Но на этом их функции не заканчиваются. Еще почки помогают нашему организму:
выводить лишнюю жидкость;
нормализовать водно-солевой баланс;
стабилизировать артериальное давление;
стабилизировать уровень кислотно-щелочной баланс — pH;
в выработке витамина D и гормонов — например, эритропоэтина: попадая с кровотоком в костный мозг, этот гормон стимулирует превращение стволовых клеток в эритроциты.
Очень хрупкие
По словам Ларисы Волковой, профессора кафедры охраны окружающей среды Пермского политеха, травматическое повреждение почек — опасная патология, которая угрожает не только здоровью, но и жизни человека. Она приводит к нарушению целостности органа, повреждению почечной ткани и сосудов, может быть изолированной или сочетаться с травмами других органов.
Доктор медицинских наук, профессор кафедры охраны окружающей среды Пермского политеха
«Почки — особенно важный, но хрупкий орган. Травмировать их легко. Выражение „бить по почкам“, вероятно, дошло до нас со времен Древней Руси. Тогда рекрутов во время призыва проверяли на стойкость, нанося удары палкой по пояснице. Если после этого у юноши не появлялось примеси крови в моче, значит, рекрут был стоящий, и его принимали на службу», — рассказывает Лариса Волкова.
Как предупреждает профессор Волкова, серьезно травмировать почки можно даже при небольшом ударе или ушибе. Чаще всего повреждения происходят при травмах в результате:
ДТП;
падения;
нападения.
Как заподозрить проблемы с почками
Лариса Волкова назвала восемь симптомов, при появлении которых стоит обязательно проверить работу почек:
отечность лица, ног;
необъяснимая потеря аппетита;
повышение температуры и давления;
затрудненное или, наоборот, непроизвольное мочеиспускание;
неприятные ощущения при опорожнении;
цистит;
частые позывы к мочеиспусканию, особенно ночью;
появление примеси крови в моче.
Для диагностики почечной патологии врач обычно назначает УЗИ почек, а также комплексное лабораторное исследование крови и мочи. Как правило, в него входят:
общий клинический анализ крови с определением СОЭ (скорость оседания эритроцитов) и развернутой лейкоцитарной формулой;
биохимический анализ крови на креатинин, мочевую кислоту, неорганический фосфор, общий белок и белковые фракции;
анализы мочи — проба Реберга, исследования по Нечипоренко и Зимницкому.
«Чтобы выявить отклонения в работе почек, следует хотя бы раз в год сдавать
общеклинический анализ мочи, пробу крови на гликированный гемоглобин, гормоны щитовидной железы, ВИЧ, гепатит В, сифилис», — советует Лариса Волкова.