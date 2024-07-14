Середина лета — период созревания смородины, одной из самых известных и вкусных июльских ягод. В огородах нашей страны можно увидеть несколько разновидностей растения с разными по цвету ягодами: черными, белыми, красными.
Свойства смородины тоже могут быть разными. О том, какой вид ягод самый полезный,
Черная смородина
Эта ягода богата пищевыми волокнами и пектином. А еще в черной смородине есть очень много антиоксидантов — например, витамины С и Е, полиненасыщенные жирные кислоты, полифенолы.
У растения очень полезны и листья. Настой из них помогает снизить температуру, обладает мочегонным и тонизирующим эффектом. Чай из смородиновых листьев поможет укрепить защитные силы организма. Он особенно хорош для пожилых людей и тех, кто недавно перенес болезнь.
Красная и белая смородина
Несмотря на разный цвет, по свойствам эти виды смородины похоже. В красных и белых ягодов меньше антиоксидантом, зато больше витаминов группы В и фитостеролов.
Красная смородина — рекордсмен по содержанию витамина А. Белая лучше подойдет тем, кто склонен к аллергии. А еще ее проще перевозить и хранить.
Как выбирать смородину
Сейчас купить смородину довольно просто — ее продают и на рынках, и в обычных супермаркетах. Перед покупкой внимательно осмотрите ягоды: они должны быть зрелыми, но не переспелыми. Хорошая смородина — плотная на ощупь, без вмятин и трещин, следов плесени и влаги.
При теплой температуре ягода может быстро забродить. Поэтому после покупки лучше как можно быстрее убрать смородину в холодильник и хранить ее там. Если планируете хранить ягоды долго, их следует заморозить.
Если не хотите страдать от расстройства желудка после порции смородины — тщательно помойте ягоды перед употреблением, убрав все помятые, загнившие или недозревшее.
Сложите смородину в дуршлаг в один слой и промойте их под проточной водой. Замачивать смородину не нужно. Потом высушите ягоды на сухом чистом полотенце.
Кому смородину нельзя
Вот при каких диагнозах врачи не рекомендуют есть врачи:
Язвенная болезнь желудка;
Повышенная свертываемость крови;
Язва двенадцатиперстной кишки;
Томбофлебит.
Впрочем, вы всегда можете вместо ягоды насладиться чаем из листьев растения.
Кстати
Ягоду годжи часть причисляют к суперфудам. И не зря: в ней действительно много витаминов, минералов и незаменимых аминокислот. Благодаря своему составу годжи помогает замедлить процесс старения.
Однако немногие знают, что экзотический продукт можно легко заменить с помощью обычной черной смородины. Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.