Сейчас купить смородину довольно просто — ее продают и на рынках, и в обычных супермаркетах. Перед покупкой внимательно осмотрите ягоды: они должны быть зрелыми, но не переспелыми. Хорошая смородина — плотная на ощупь, без вмятин и трещин, следов плесени и влаги.