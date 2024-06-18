Профессор Бокерия раскрыла цвет полезных овощей и фруктов

Врач-кардиолог Ольга Бокерия советует употреблять разноцветные фрукты и овощи если не каждый день, то хотя бы несколько раз в неделю. В своем телеграм-канале специалист рассказала , чем особенно полезен каждый цвет. Смотрите и выбирайте для себя.