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Профессор Бокерия раскрыла цвет полезных овощей и фруктов

За цвет овощей, фруктов и ягод отвечают растительные пигменты, входящие в их состав. Их сотни, но среди самых известных — антоцианы, флавоноиды, каротиноиды, хлорофилл.

18 июня 2024Обсудить
Профессор Бокерия раскрыла цвет полезных овощей и фруктов
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iStockphoto

Для здоровья врачи рекомендуют обязательно включать в свой ежедневный рацион овощи и фрукты. А чтобы получить еще больше пользы, стоит пользоваться правилом разноцветной тарелки — чаще есть плоды разного цвета. Ведь в каждом из них разные растительные пигменты, которые отличаются своими свойствами.

Врач-кардиолог Ольга Бокерия советует употреблять разноцветные фрукты и овощи если не каждый день, то хотя бы несколько раз в неделю. В своем телеграм-канале специалист рассказала, чем особенно полезен каждый цвет. Смотрите и выбирайте для себя.

Ольга Бокерия
Кардиология

Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН

Итак, овощи и фрукты:

  • красного цвета помогают предупреждать и бороться с некоторыми видами рака, поддерживают функцию сердца, а их регулярное употребление позволяет предупредить инсульт. Среди них, например, красные яблоки, красный болгарский перец, гранат, клубника, красная смородина, вишня;

  • желтого и оранжевого цветов поддерживают иммунную систему, улучшают регенерацию и зрение. Примеры: тыква, болгарский перец, хурма, мандарины, апельсины. Чем еще полезны оранжевые и красные фрукты-овощи, читайте ЗДЕСЬ;

  • зеленого цвета — естественные антиоксиданты и детоксиканты. Они дают заряд бодрости, стимулируют нервную систему, улучшают состояние иммунной системы. Это, например, зеленый лук, укроп, шпинат, киви, зеленые яблоки, авокадо, брокколи;

  • голубого и фиолетового цветов помогают уменьшить воспаление, так как содержат много антиоксидантов. Среди них, например, свекла, баклажан, слива, виноград;

  • белого, коричневого и бежевого цветов помогают улучшить пищеварение, укрепляют и улучшают работу иммунной системы, чем подавляют развитие некоторых видов рака. В их числе чеснок, корень петрушки и сельдерея, белокочанная капуста.

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Но не увлекайтесь

Если регулярное употребление плодов разного цвета пойдет на пользу здоровью, излишнее увлечение может и навредить. Впрочем, о мере и опасности крайностей стоит помнить всегда.

Как ранее рассказывал врач-диетолог Александр Андреев, у плодов разных цветов помимо плюсов есть и свои минусы. Например:

  • плоды красного цвета в большом количестве могут вызывать аллергию;

  • плоды оранжевого и желтого цветов содержат бета-каротин, который в избытке может окрашивать кожу в желтый или рыжеватый цвет, а также оказаться токсичным для беременных;

  • злоупотребление зелеными плодами чревато повышенным количеством сероводорода в организме. При небольшом количестве он оказывает противовоспалительное действие, а вот в избытке может привести к хроническим воспалительным заболеваниям.

Автор текста:Анастасия Романова
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