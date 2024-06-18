Профессор Бокерия раскрыла цвет полезных овощей и фруктов

Для здоровья врачи рекомендуют обязательно включать в свой ежедневный рацион овощи и фрукты. А чтобы получить еще больше пользы, стоит пользоваться правилом разноцветной тарелки — чаще есть плоды разного цвета. Ведь в каждом из них разные растительные пигменты, которые отличаются своими свойствами.
Врач-кардиолог Ольга Бокерия советует употреблять разноцветные фрукты и овощи если не каждый день, то хотя бы несколько раз в неделю. В своем телеграм-канале специалист
Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН
Итак, овощи и фрукты:
красного цвета помогают предупреждать и бороться с некоторыми видами рака, поддерживают функцию сердца, а их регулярное употребление позволяет предупредить инсульт. Среди них, например, красные яблоки, красный болгарский перец, гранат, клубника, красная смородина, вишня;
желтого и оранжевого цветов поддерживают иммунную систему, улучшают регенерацию и зрение. Примеры: тыква, болгарский перец, хурма, мандарины, апельсины. Чем еще полезны оранжевые и красные фрукты-овощи, читайте ЗДЕСЬ;
зеленого цвета — естественные антиоксиданты и детоксиканты. Они дают заряд бодрости, стимулируют нервную систему, улучшают состояние иммунной системы. Это, например, зеленый лук, укроп, шпинат, киви, зеленые яблоки, авокадо, брокколи;
голубого и фиолетового цветов помогают уменьшить воспаление, так как содержат много антиоксидантов. Среди них, например, свекла, баклажан, слива, виноград;
белого, коричневого и бежевого цветов помогают улучшить пищеварение, укрепляют и улучшают работу иммунной системы, чем подавляют развитие некоторых видов рака. В их числе чеснок, корень петрушки и сельдерея, белокочанная капуста.
Но не увлекайтесь
Если регулярное употребление плодов разного цвета пойдет на пользу здоровью, излишнее увлечение может и навредить. Впрочем, о мере и опасности крайностей стоит помнить всегда.
Как ранее рассказывал врач-диетолог Александр Андреев, у плодов разных цветов помимо плюсов есть и свои минусы. Например:
плоды красного цвета в большом количестве могут вызывать аллергию;
плоды оранжевого и желтого цветов содержат бета-каротин, который в избытке может окрашивать кожу в желтый или рыжеватый цвет, а также оказаться токсичным для беременных;
злоупотребление зелеными плодами чревато повышенным количеством сероводорода в организме. При небольшом количестве он оказывает противовоспалительное действие, а вот в избытке может привести к хроническим воспалительным заболеваниям.