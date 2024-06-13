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«Не бойся, это же белок»: врач Кутушов объяснил, что будет, если съесть фрукт с червяком

Червивыми, конечно, бывают не только фрукты. Живность нередко можно встретить, например, в цветной капусте, малине, горохе. Такой незаметный поначалу «гость» может испортить весь аппетит. А что со здоровьем?

13 июня 20246
«Не бойся, это же белок»: врач Кутушов объяснил, что будет, если съесть фрукт с червяком
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Лето — пора кормить свой организм витаминами из свежих овощей-фруктов-ягод. Лучше всего есть их прямо с грядки или с дерева, чтобы получить максимум пользы. Но нередко такое приятное занятие могут омрачить неожиданные находки — небольшие червячки. Особенно часто они встречаются в перезревших плодах.

В проглоченном вместе с мякотью червяке точно мало приятного. Но над таким счастливчиком часто любят подшучивать окружающие: «Не переживай, это же белок». Но что, если дело не только в возникшем чувстве отвращения от такой еды?

Могут вызвать отравление

По словам врача-токсиколога Михаила Кутушова, сами по себе черви в перезревших фруктах обычно не опасны для человека, но они могут переносить на себе бактерии и паразитов, которые вызывают отравление.

Михаил Кутушов
Медицина

Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук

Так, по словам врача, черви в ягодах и фруктах могут быть переносчиками сальмонеллы и кишечной палочки. Симптомы отравления в этом случае типичные:

  • тошнота,

  • рвота,

  • диарея,

  • спазмы в животе,

  • лихорадка.

Также у некоторых людей может быть аллергия на червей или продукты их жизнедеятельности. Аллергические реакции могут проявляться в виде зуда и крапивницы.

Если вы съели червивый фрукт, внимательно следите за своим здоровьем в течение следующих нескольких дней», — советует доктор Кутушов.

А при появлении подозрительных симптомов — отравления или паразитарной инфекции — обязательно обратитесь к врачу.

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  1. Перед едой тщательно промывайте фрукты и ягоды, а также осматривайте их на наличие повреждений или небольших отверстий.

  2. Храните фрукты и овощи в холодильнике. Низкие температуры не дадут завестись в плодах червякам.

  3. Разрезайте мягкие на ощупь и перезревшие плоды — для перестраховки. Если же увидите там червя, сразу выбрасывайте.

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Осторожно, печеночный сосальщик!

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Как рассказывал Сергей Солодников, доцент кафедры химии и биотехнологии Пермского политеха, попадая в тело человека, печеночный сосальщик обычно выбирает для обитания печень, легкие или кровеносные сосуды. По мере роста он может вызвать у своего «хозяина» фасциолез — болезнь, поражающую печень и желчный пузырь. Как она может проявляться, читайте ЗДЕСЬ,

Автор текста:Анастасия Романова
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