«Не бойся, это же белок»: врач Кутушов объяснил, что будет, если съесть фрукт с червяком

Лето — пора кормить свой организм витаминами из свежих овощей-фруктов-ягод. Лучше всего есть их прямо с грядки или с дерева, чтобы получить максимум пользы. Но нередко такое приятное занятие могут омрачить неожиданные находки — небольшие червячки. Особенно часто они встречаются в перезревших плодах.