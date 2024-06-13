«Не бойся, это же белок»: врач Кутушов объяснил, что будет, если съесть фрукт с червяком

Лето — пора кормить свой организм витаминами из свежих овощей-фруктов-ягод. Лучше всего есть их прямо с грядки или с дерева, чтобы получить максимум пользы. Но нередко такое приятное занятие могут омрачить неожиданные находки — небольшие червячки. Особенно часто они встречаются в перезревших плодах.
В проглоченном вместе с мякотью червяке точно мало приятного. Но над таким счастливчиком часто любят подшучивать окружающие: «Не переживай, это же белок». Но что, если дело не только в возникшем чувстве отвращения от такой еды?
Могут вызвать отравление
По словам врача-токсиколога Михаила Кутушова, сами по себе черви в перезревших фруктах обычно не опасны для человека, но они могут переносить на себе бактерии и паразитов, которые вызывают отравление.
Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук
Так, по словам врача, черви в ягодах и фруктах могут быть переносчиками сальмонеллы и кишечной палочки. Симптомы отравления в этом случае типичные:
тошнота,
рвота,
диарея,
спазмы в животе,
лихорадка.
Также у некоторых людей может быть аллергия на червей или продукты их жизнедеятельности. Аллергические реакции могут проявляться в виде зуда и крапивницы.
“Если вы съели червивый фрукт, внимательно следите за своим здоровьем в течение следующих нескольких дней», — советует доктор Кутушов.
А при появлении подозрительных симптомов — отравления или паразитарной инфекции — обязательно обратитесь к врачу.
Как не пострадать от фруктового паразита: три совета токсиколога
Перед едой тщательно промывайте фрукты и ягоды, а также осматривайте их на наличие повреждений или небольших отверстий.
Храните фрукты и овощи в холодильнике. Низкие температуры не дадут завестись в плодах червякам.
Разрезайте мягкие на ощупь и перезревшие плоды — для перестраховки. Если же увидите там червя, сразу выбрасывайте.
Осторожно, печеночный сосальщик!
Этим опасным паразитом можно также заразиться, съев плохо помытые овощи и фрукты с огорода, которые ранее поливали из открытого водоема.
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