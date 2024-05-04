Ростовские врачи спасли женщину, у которой черви «съели» больше половины печени

Как показала спиральная компьютерная томография, проведенная хирургами клиники Ростовского государственного медицинского университета, паразиты успели повредить большую часть печени пациентки из Луганска — пострадали практически вся правая и часть левой доли органа. Четыре крупных эхинококковых кисты заместили более 50 процентов ткани печени.
По словам врачей, подобные поражения лечатся только с помощью операции, после которой еще потребуется лечение у паразитологов. Если бы женщина вовремя не обратилась к врачам, со временем гельминт мог бы полностью «завоевать» печень и привести к смерти.
Врач-хирург, заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии РостГМУ, доктор медицинских наук, профессор
«Мы пошли радикальным путем — провели лапароскопическую резекцию печени, удалили через небольшие разрезы под видеокамерой полностью все пораженные участки», —
Как уточнили в медвузе, предварительно в полости паразитарных кист хирурги вводили препарат, который убивает гельминта. Только после этого с помощью электровакуумного отсоса уже извлекали содержимое полости кисты.
Операция прошла успешно — уже на вторые сутки женщина смогла активно двигаться и есть. По прогнозам врачей, ее печень сможет полностью восстановиться в течение 8-12 месяцев. Со слов пациентки, два года назад ее муж оказался у ростовских врачей с точно таким же диагнозом. Они его тоже спасли, сейчас он чувствуют себя хорошо, а печень полностью пришла в норму.
Врачи в свою очередь предупреждают, что гельминты могут поражать не только печень, но и другие органы — легкие, селезенку, мышцы, а в редких случаях даже мозг и сердце. За последние 15 лет в клинике РостГМУ прооперировали около 200 пациентов с диагнозом «эхинококкоз». Отмечается, что юг России — эндемичный регион по этой паразитарной патологии, там люди заражаются чаще, чем во многих других регионах страны.
К слову
Звучит удивительно, но иногда в печени может развиваться беременность. О пациентке с редким типом внематочной беременности в прошлом году рассказывали московские врачи. У этой женщины плодное яйцо размерами 3х3 сантиметра (срок 5-7 недель) находилось в области пятого сегмента печени, что в итоге вызвало разрыв органа и грозило гибелью пациентки.