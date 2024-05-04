Ростовские врачи спасли женщину, у которой черви «съели» больше половины печени

Врачи в свою очередь предупреждают, что гельминты могут поражать не только печень, но и другие органы — легкие, селезенку, мышцы, а в редких случаях даже мозг и сердце . За последние 15 лет в клинике РостГМУ прооперировали около 200 пациентов с диагнозом «эхинококкоз». Отмечается, что юг России — эндемичный регион по этой паразитарной патологии, там люди заражаются чаще, чем во многих других регионах страны.