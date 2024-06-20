При этом важно помнить, что неприятные симптомы не всегда связаны с перееданием. Если живот раздулся от ягод, легко упустить не связанное с этим отравление или обострение хронического заболевания . Если боль в животе нарастает, сохраняется в течение нескольких часов или сопровождается признаками отравления (рвота, понос, повышение температуры), причина, скорее всего, не в ягодах: симптомы могут быть вызваны кишечной инфекцией или обострением хронических заболеваний.