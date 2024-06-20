Сезонные ягоды считаются едва ли не самым здоровым источником клетчатки, витаминов и других полезных веществ. Но, как и с любыми другими продуктами, важно соблюдать меру. Особенно это касается детей, пожилых людей и тех, у кого есть определенные проблемы с пищеварением. В противном случае могут возникать определенные неприятности.
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала «Доктору Питеру», что может произойти, если переесть ягод, и как помочь себе в этом случае.
Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест»
Ягоды нужны, ягоды важны!
Роль ягод в рационе переоценить сложно: в них много витаминов, микроэлементов и антиоксидантов, необходимых для корректной работы всего организма. Они защищают клетки от повреждений и преждевременного старения, уменьшают интенсивность воспалительных процессов, снижают риск хронических заболеваний, включая болезни сердца и рак. Каждый вид ягод обладает уникальным составом, который помогает в решении определенных проблем. Поэтому важно не зацикливаться на одном варианте.
Чем полезны ягоды
Клубника содержит большое количество витамина С, который способствует укреплению стенок кровеносных сосудов и нормализации уровня холестерина в крови, что уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Вишня и черешня богаты антоцианами, которые обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.
В смородине, особенно черной, высокий уровень витаминов С и К, а также антоцианов и полифенолов, которые полезны для иммунной системы и здоровья сосудов.
Жимолость богата витаминами группы В, железом и калием, что способствует улучшению зрения и снижает риск развития анемии.
Крыжовник содержит витамины С и Е, клетчатку и антиоксиданты, которые благотворно влияют на состояние кожи и пищеварительной системы, а также помогают регулировать уровень сахара в крови.
Главное — не переедать
Несмотря на пользу свежих плодов для здоровья не только пищеварительной системы, но и всего организма, при избытке в рационе ягоды могут приводить к временному ухудшению самочувствия: болям в животе, нарушению стула и другим неприятным симптомам. Как правило, дискомфорт в животе после употребления большого количества ягод возникает из-за растительной клетчатки.
Клетчатка исключительно полезна для здоровья кишечника, но добавлять в рацион ее следует постепенно. В противном случае человек может заметить вздутие живота, вызванное газообразованием, а также боль или дискомфорт.
«Если это произошло, рекомендуется пить больше жидкости и добавить физической активности. Даже небольшая прогулка пешком принесет облегчение», — объясняет врач.
Не только переедание
При этом важно помнить, что неприятные симптомы не всегда связаны с перееданием. Если живот раздулся от ягод, легко упустить не связанное с этим отравление или обострение хронического заболевания. Если боль в животе нарастает, сохраняется в течение нескольких часов или сопровождается признаками отравления (рвота, понос, повышение температуры), причина, скорее всего, не в ягодах: симптомы могут быть вызваны кишечной инфекцией или обострением хронических заболеваний.
«Такие состояния требуют наблюдения и лечения, поэтому следует, не откладывая, обратиться за медицинской помощью», — напоминает врач.
Возможна аллергия
Еще одна потенциальная опасность — аллергическая реакция. Ягоды считаются потенциальными аллергенами из-за содержания в них особых белков, которые могут вызывать иммунный ответ у людей с предрасположенностью к аллергии. Наиболее часто реакцию вызывают клубника, малина, смородина.
Симптомы могут быть разными, от легкого зуда и покраснения кожи до кишечных проявлений: болей в животе, диареи, тошноты и рвоты.
«Нередко кишечные проявления путают с пищевым отравлением, но если они возникают каждый раз после употребления определенных ягод, то дело, скорее всего, в аллергии, — объясняет врач. — Если в семье есть аллергики, вводить ягоды в меню следует с небольших порций, внимательно наблюдая за реакцией организма».