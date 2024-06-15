Некоторые фрукты и овощи врачи рекомендуют есть с кожурой, ведь именно в ней высокая концентрация необходимых витаминов и минералов, которые так нужны нашему организму. Например, это киви. Обычно мы очищаем эту ягоду, но эксперты настоятельно советуют перестать так делать. Достаточно хорошо промыть киви теплой водой и потом есть целиком.
Что касается апельсиновой кожуры, то съесть ее вряд ли получится: слишком уж она толстая и горьковатая на вкус. Однако сама по себе она богата растворимыми пищевыми волокнами, например пектином, который благоприятно влияет на работу ЖКТ. В кожуре также содержится много витамина С, даже больше, чем в самом плоде,
Поэтому из апельсиновой кожуры можно извлечь пользу. Просто не выбрасывайте ее после того, как съедите сам фрукт. Апельсиновую корку следует добавлять в готовые блюда: бульоны, супы, овощные и мясные рагу. В общем, в любую горячую сковородку или кастрюлю.
«Просто бросьте кожуру в уже готовое блюдо. Пусть она немного полежит там, а потом, перед подачей на стол, корку можно вынуть. За это время кожура успеет отдать свои полезные свойства, и в уже готовом блюде будет гораздо больше витаминов А и С», — говорит доктор Каран Радж.
Где еще можно использовать апельсиновые корки
Добавьте их в компот — напиток станет полезнее и вкуснее.
Мелко натертую оранжевую цедру можно высушить и добавлять в выпечку.
Кожура способна заменить освежитель воздуха. Просто высушите ее и положите в тканевый мешочек.
Если натереть корочку солью, то с ее помощью можно очистить чашки и кофейник от налета.
Подойдет апельсиновая кожура и для домашнего скраба. Для этого ее нужно натереть на терке, добавить немного сахара и оливкового либо подсолнечного масла.
Запах апельсина отпугивает муравьев и комаров. Так что корочки можно оставить на окне или на полу.
Корки отлично подойдут, чтобы избавиться от неприятного запаха в обуви. Просто оставьте их в ботинках на ночь — эффект будет заметен уже с утра.
Кстати
Некоторые фрукты большинство из нас все же едят не совсем правильно. Из того же апельсина можно получить гораздо больше витаминов и минералов, если знать одну хитрость.
О том, как правильно есть этот фрукт, чтобы он стал в 4 раза полезнее, читайте ЗДЕСЬ.