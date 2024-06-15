Что касается апельсиновой кожуры, то съесть ее вряд ли получится: слишком уж она толстая и горьковатая на вкус. Однако сама по себе она богата растворимыми пищевыми волокнами, например пектином, который благоприятно влияет на работу ЖКТ. В кожуре также содержится много витамина С, даже больше, чем в самом плоде, говорит доктор Каран Радж.