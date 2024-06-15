Вдыхайте эти 9 ароматов по ночам — они могут улучшить вашу память на 226%

Вы замечали, что определенные запахи влияют на людей разным образом? Одни могут расслаблять и формировать приятные воспоминания, другие — активизировать влечение к противоположному полу, третьи — усиливать активность и сосредоточенность, поддерживать силы на протяжении рабочего дня. Это вполне объяснимое явление: работа мозга тесно связана со всеми органами чувств, включая обоняние. Поэтому определенные запахи, правильно подобранные и используемые, могут помочь в улучшении когнитивных функций, особенно памяти, внимания и концентрации. Помочь разобраться в этом вопросе и выбрать ароматы «Доктору Питеру» помогла психолог Алена Макарова.
Психолог
Запахи, которые помогут повысить работоспособность
Все больше людей ищут различные эффективные и безопасные способы повысить свою продуктивность, улучшить концентрацию и поддерживать умственную активность на высоком уровне. Одним из интересных и относительно простых способов достижения этих целей является использование ароматерапии. Ароматы могут оказывать значительное влияние на наше психологическое и физическое состояние, и это подтверждено многочисленными исследованиями.
Начнем с популярного и всем известного запаха — аромата лаванды. Она известна своими успокаивающими свойствами. Эфирное масло или веточки свежей лаванды помогают снять стресс и тревожность, улучшая при этом когнитивные функции и память. Особенно полезна лаванда перед сном для улучшения качества ночного отдыха.
Ароматная парочка — розмарин и лимон. Нередко их используют в комбинации. Розмарин стимулирует мозговую активность, улучшает память и концентрацию. Исследования показали, что его аромат может повысить производительность умственной работы. Цитрусовый аромат лимона бодрит, улучшает настроение и повышает когнитивные способности. Лимон также способствует улучшению внимания и памяти.
Мята помогает бороться с усталостью и улучшает концентрацию. Она также может увеличить скорость обработки информации и повысить уровень внимательности. Для любителей сладких ароматов: подобными эффектами обладают корица и ваниль.
Эвкалипт освежает, улучшает дыхание и повышает концентрацию. Его аромат помогает пробудить мозг и улучшить когнитивные способности. Жасмин улучшает настроение и уменьшает стресс. Его аромат стимулирует мозговую активность и помогает в борьбе с депрессией.
Бергамот уменьшает тревожность и улучшает настроение. Его аромат способствует расслаблению и улучшению когнитивных функций.
Можно помочь при болезнях
Применение ароматерапии может стать как профилактическим средством против развития деменции, так и одним из способов коррекции уже имеющихся минимальных нарушений в комплексном лечении проблем мозга. Это могут быть разные виды деменции, болезнь Альцгеймера, сосудистые расстройства или возрастные нарушения когнитивных функций.
Нейробиологи из Калифорнии подтвердили эффективность ароматерапии в улучшении когнитивных функций опытным путем. Они на примере группы людей доказали: за счет правильно подобранных запахов можно стимулировать познавательные способности мозга и память, предупреждать первые дементные нарушения.
Вдыхать два часа по ночам
Ученые предложили участникам эксперимента — их было чуть больше 40 человек — на протяжении двух часов ночью вдыхать ароматы определенных эфирных масел. Память людей из группы, которая участвовала в эксперименте, улучшилась более чем в три раза, примерно на 226%, в сравнении с участниками из группы контроля, которые просто спали, без каких-либо запахов.
Эксперимент длился на протяжении полугода, людям давалось семь основных ароматов, которые распылялись около кровати во время сна при помощи диффузора. Показатели памяти исследовали с помощью специального тестирования — нейропсихологического обследования, а состояние головного мозга проверяли на МРТ.
Семь ароматов для «пожилого» мозга
В эксперименте позитивные эффекты выдали семь популярных ароматов — это апельсин, эвкалипт, роза, мята, лимон, розмарин и лаванда. Помимо того, что пожилые люди, которые в течение полугода вдыхали во сне приятные ароматы и стали лучше запоминать важную информацию, продемонстрировали и другие успехи. Решение тестов на когнитивные способности показало значительные успехи, мозг существенно «омолодился».
По данным снимков МРТ ученые выявили, что улучшилось белое вещество мозга в определенных зонах, отвечающих за принятие решений. Кроме того, сами люди отметили, что их сон во время эксперимента стал крепче.