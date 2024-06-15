Вдыхайте эти 9 ароматов по ночам — они могут улучшить вашу память на 226%

Ученые предложили участникам эксперимента — их было чуть больше 40 человек — на протяжении двух часов ночью вдыхать ароматы определенных эфирных масел. Память людей из группы, которая участвовала в эксперименте, улучшилась более чем в три раза, примерно на 226%, в сравнении с участниками из группы контроля, которые просто спали, без каких-либо запахов.