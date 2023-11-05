Эти ароматы для ванны бодрят, улучшают память или помогают высыпаться

Прислушайтесь к себе. Кому-то нравятся цитрусовые или свежие ароматы, такие как лимон или мята, другие выбирают более теплые и «уютные» запахи, такие как лаванда или роза.

Решите, какой нужен эффект. Некоторые ароматы успокаивают и расслабляют. Другие бодрят и настраивают на рабочий лад.

Выбирайте натуральное. Парфюмерно-косметическая промышленность предлагает массу ароматических средств для ванн, но большинство из них содержат много опасных синтетических компонентов. При выборе ароматов смотрите, чтобы они были изготовлены из натуральных душистых веществ. Идеальным вариантом будет использование эфирных масел натурального происхождения.

Экспериментируйте. Попробуйте различные ароматы, чтобы найти тот самый.