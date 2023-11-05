Эти ароматы для ванны бодрят, улучшают память или помогают высыпаться

Теплая расслабляющая ванна с добавлением эфирных масел поможет разгрузить голову, расслабить тело, улучшить сон и укрепить иммунитет. Рассказываем, чего такого накапать в водичку, чтобы купание было не только безопасно, но и полезно.
Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения
«При правильном использовании ароматерапия во время купания станет полезным дополнением к здоровому образу жизни и поможет улучшить психоэмоциональное состояние», — говорит доцент Государственного университета просвещения Роман Опарин.
Вот какие эфирные масла советует добавлять в воду наш эксперт.
Разгрузиться и расслабиться
Лаванда (4-5 капель)
«Теплая ванна с лавандовым маслом поможет расслабить центральную нервную систему, — говорит Роман Опарин. — Лаванда известна своими успокаивающими свойствами и помогает обеспечить глубокий и спокойный сон.
Лаванда также признана эффективным средством от стресса и тревожности. Ее аромат и свойства помогают снизить уровень агрессии и негативных эмоций».
Цитрусовые масла (8-10 капель)
«Эфирные масла апельсина, лимона или грейпфрута помогают справиться с усталостью, стрессом и депрессией. Яркий и свежий аромат цитрусовых стимулирует выработку серотонина — гормона счастья, моментально поднимая настроение», — говорит эксперт.
Улучшить сон
Шалфей и мелисса (по 3 капли)
«Принимайте ванну с шалфеем и мелиссой перед тем, как ложиться спать, — советует Роман Опарин. — Эти душистые масла помогут погрузиться в глубокий и здоровый сон».
Сандаловое дерево (2-3 капли)
Масло сандалового дерева известно своей способностью снять стресс и улучшить качество сна.
Укрепить иммунитет и снять усталость
Эвкалипт (5-7 капель)
Эвкалипт — природный антисептик, который часто используют при простуде. Поэтому подышать в теплой ванне ароматами эвкалипта в разгар ОРВИ будет нелишним.
«Масло эвкалипта помогает снять физическое напряжение и стимулирует иммунную систему», — рассказывает эксперт.
Розмарин (3-5 капель)
Если энергия на нуле, стоит искупаться в ванне с розмарином.
«Аромат розмарина бодрит, снимает усталость и улучшает настроение, — говорит Роман Опарин. — Кроме того, розмарин помогает стимулировать умственную активность, улучшить память и концентрацию. Особенно полезно принимать ванну с маслом розмарина перед рабочим днем или учебными занятиями».
Оптимальное время для приема ванны с эфирными маслами — примерно 20-30 минут. Этого достаточно, чтобы ароматы масел раскрылись и оказали положительный эффект на организм.
А если нет ванны?
«Аромакупание можете провести и в душе — с помощью ароматического геля или спрея с эфирными маслами, — советует эксперт. — Нанесите небольшое количество геля или спрея на тело перед душем и вдыхайте ароматы во время процедуры. Помассируйте кожу, чтобы насытить ее ароматами масел».
Но будьте осторожны: если на лицо попадет слишком много эфирного масла, это может вызвать раздражение. Обращайте внимание на инструкции к конкретным маслам — некоторые из них нужно предварительно разбавлять в базовом масле или молоке. Прямой контакт таких масел с кожей нежелателен.
Применяйте масла в рекомендованных дозировках, а если возникли побочные эффекты, немедленно прекратите использование и проконсультируйтесь с врачом.
Как выбрать аромат для ванны
Прислушайтесь к себе. Кому-то нравятся цитрусовые или свежие ароматы, такие как лимон или мята, другие выбирают более теплые и «уютные» запахи, такие как лаванда или роза.
Решите, какой нужен эффект. Некоторые ароматы успокаивают и расслабляют. Другие бодрят и настраивают на рабочий лад.
Выбирайте натуральное. Парфюмерно-косметическая промышленность предлагает массу ароматических средств для ванн, но большинство из них содержат много опасных синтетических компонентов. При выборе ароматов смотрите, чтобы они были изготовлены из натуральных душистых веществ. Идеальным вариантом будет использование эфирных масел натурального происхождения.
Экспериментируйте. Попробуйте различные ароматы, чтобы найти тот самый.
Оцените эффект. После приема аромаванны оцените влияние эфирного масла на ваше физическое и психологическое состояние. Если вы получили ожидаемый эффект, значит, это средство вам подходит.
Аромасредство своими руками — 4 проверенных рецепта
Ароматические бомбочки для ванн
1/2 стакана лимонной кислоты.
1/2 стакана пищевой соды.
1/4 стакана кукурузного крахмала.
1/4 стакана морской соли.
1 столовая ложка растительного масла (например, оливкового или кокосового).
5-8 капель эфирного масла по вашему выбору (например, лаванды, розы или апельсина).
2 капли пищевого красителя (по желанию).
Смешайте все сухие ингредиенты в большой миске. Добавьте растительное и эфирное масло. Если хотите, чтобы бомбочки были окрашены, добавьте несколько капель пищевого красителя. Перемешайте ингредиенты до однородной массы.
Сформируйте бомбочки с помощью формы для мороженого или другой емкости. Удобно заворачивать шарики в алюминиевую фольгу. Перед использованием дайте бомбочкам высохнуть в течение 24-48 часов.
Ароматизированные соли для купания
1/2 стакана морской соли.
1/4 стакана крупной пищевой соли.
10-15 капель эфирного масла.
Сухие травы или цветы (например, лаванда или ромашка).
В большой миске смешайте морскую соль с крупной пищевой. Добавьте эфирное масло и хорошо перемешайте. Можно положить сухие травы или цветы, чтобы усилить аромат и визуальный эффект. Переложите смесь в стеклянную банку или контейнер, плотно закрыв его. Небольшое количество смеси добавьте в ванну с умеренно горячей водой. Дождитесь, пока соль растворится и вода немного остынет.
Ароматический гель для душа
Базовый гель для душа.
Эфирные масла на ваш выбор.
Чистый контейнер.
Возьмите гель для душа и добавьте в него несколько капель эфирного масла. Можно использовать одно масло или комбинировать несколько. А чтобы средство было еще полезнее, моющий гель стоит заменить на гель алоэ вера. Тщательно перемешайте и перелейте полученную смесь в чистый контейнер для хранения.
Ароматический спрей
Дистиллированная вода.
Эфирные масла.
Чистая бутылка с распылителем.
Налейте в чистую емкость дистиллированную или кипяченую воду до 3/4 объема бутылки. Добавьте в воду несколько капель эфирного масла. Тщательно встряхните емкость — спрей готов к использованию. Можно распылять его не только на тело, но и в помещении, а также на одежду при сушке или на постельное белье вместо кондиционера.