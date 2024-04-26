Первой включается печень: как реагирует организм, когда мы чувствуем запах еды

Для этого ученые провели эксперимент на мышах. Все грызуны были голодны в начале испытания. Эксперты создали такие условия, при которых мыши могли только видеть еду, воспринимать запахи, но никак не могли до нее добраться. Ученые с помощью специального оборудования следили, что происходит в головном мозге у животных. Кроме того, у каждой мыши взяли клетки печени для исследования.