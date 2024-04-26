Первой включается печень: как реагирует организм, когда мы чувствуем запах еды

Исследователи из Института исследований метаболизма Макса выяснили, какие процессы происходят внутри организма, когда мы только видим еду или же чувствуем ее аромат.
Для этого ученые
Оказалось, что на еду первыми реагируют митохондрии (составляющие клетки) печени. Их активность стимулирует группа нейронов в головном мозге, и орган уже заранее начинает готовиться к тому, что скоро начнется прием пищи.
По словам ученых, печень еще до того, как вы начали есть, настраивается на активную переработку питательных веществ. При этом для ее активации достаточно нескольких секунд! Только после этого организм начинает посылать другие сигналы — появляется чувство голода и активное слюноотделение.
«Мы были крайне удивлены таким результатам. Наше исследование доказывает, что митохондрии в печени — это важнейшие составляющие процесса пищеварения. Они необходимы для метаболизма и производства энергии», — комментируют ученые.
Эксперты уверены, что их работа — это важный шаг в понимании того, как в будущем можно лечить сахарный диабет второго типа. Ведь именно клетки печени подготавливают орган к переработке глюкозы. У людей с сахарным диабетом нарушена чувствительность к инсулину, ученые предполагают, что в этом может быть замешана адаптация митохондрий к предстоящему скачку сахара в крови.
Кстати
Испытывать чувство голода, когда видишь аппетитное блюдо или же проходишь мимо пекарни с манящими ароматами — это вполне нормальная реакция. Однако бывают ситуации, когда человек постоянно хочет есть.
В этом случае чувство голода толкает нас на переедание, и как следствие приводит к избытку калорий, нарушениям обмена веществ, лишнему весу, атеросклерозу, диабету. Почему нам постоянно хочется есть, и о каких проблемах в организме это говорит, «Доктору Питеру» рассказала эндокринолог Анна Чемекова.