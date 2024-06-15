Кто часто говорит себе эти 6 фраз, психологически сильнее других

Ментально сильные люди уверены в себе, они стойкие и смелые, могут быстро ориентироваться в жизни и принимать решения, видят цель и умеют общаться с людьми. Так считает писатель, автор книги «
А для этого стоит внимательно относиться к тому, что говорите другим и самому себе. По
«Мне этого достаточно!»
Обычно люди постоянно говорят о том, чего им не хватает, чего им недостаточно для счастья, особенно когда увлекаются сравнением своей жизни с жизнью других. Зацикливаются на том, что они не настолько красивы, умны, богаты, талантливы. Но все люди разные, и единственное сравнение, которое уместно, — сравнение с тем, каким вы сами были вчера. Единственный по-настоящему важный вопрос — растете вы или нет. Психологически сильные люди постоянно напоминают себе об этом, чтобы укрепить уверенность в себе.
«Эта неудача открывает новые возможности»
Даже если не случилось, не повезло, настигла неудача или вы разочаровались в чем-то или ком-то, это стоит воспринимать не как ограничение, а как возможность.
Психологически сильные люди держат фокус на том, что у них есть, даже в самой сложной ситуации, и сосредоточиваются на том, какие возможности для них открываются сейчас.
«Я разрешаю себе мечтать о большем»
Мы даже представить себе боимся, что окажемся на месте тех, кому отчаянно завидуем: будем путешествовать в дальние страны, отдыхать у моря, меньше работать и больше зарабатывать, быть стройными, купим дорогое жилье и машину… Мы говорим себе: «Что-то грандиозное случается с другими людьми, а не с такими, как я». Но почему бы вам не прокачать свои мышцы смелости и пойти в ту сторону? Кто придумал, что вам так нельзя? Вы сами себя ограничили в мечтах?
У психологически сильных людей есть привычка мыслить масштабно. Они дали себе на это разрешение и призывают других делать то же самое.
«Нерешительность мне дорого обходится»
Способность принимать решение и не зацикливаться на том, что оно может привести к другому результату, — правило психологически сильных людей. Они не парализованы страхом сделать неправильный выбор. Они напоминают себе и другим, что нужно осознавать, что происходит, если решение откладывается.
В песне Freewill канадской рок-группы Rush
«Часто это дорогостоящий выбор, — говорит Скотт Маутц. — Сроки и затраты могут возрасти, а ресурсы — истощиться».
«Я контролирую то, что могу контролировать»
Наша психологическая сила тесно связана с достижениями, а чтобы они были, нужно прокачать мышцы целеустремленности, считает эксперт. Часто люди уделяют слишком много внимания тому, что контролировать нельзя, это неверно. Важно регулярно проводить «контрольную проверку».
«Нарисуйте простую таблицу из двух столбцов. В левом перечислите то, что мешает вам достигнуть цели. Обведите жирным только те пункты, что вы можете контролировать, — советует Скотт Маутц. — А в правом столбике напишите то, что вы реально можете сделать, чтобы справиться с перечисленными слева проблемами, поддающимися вашему контролю».
Не «Я должен это делать», а «Я сделаю это»
Оцените разницу этих двух фраз. Вторая точно заставляет вас чувствовать себя лучше и бодрее. Если вам не нравится что-то в своей рутинной деятельности, ну, бывает такое, без чего не достичь цели, воспринимайте эти обязанности не как «я должен это сделать», а как «я сделаю это».
Например, нужно составить скучный отчет или позвонить кому-то, кому не хочется. Говорите себе не «Я должен сделать звонок», а «Я сегодня позвоню». Это звучит более оптимистично. Так вы тренируете простой навык психологически сильного человека, сохраняете позитив, энергию и радость на протяжении всего дня.