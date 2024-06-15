Кто часто говорит себе эти 6 фраз, психологически сильнее других

Обычно люди постоянно говорят о том, чего им не хватает, чего им недостаточно для счастья, особенно когда увлекаются сравнением своей жизни с жизнью других. Зацикливаются на том, что они не настолько красивы, умны, богаты, талантливы. Но все люди разные, и единственное сравнение, которое уместно, — сравнение с тем, каким вы сами были вчера. Единственный по-настоящему важный вопрос — растете вы или нет. Психологически сильные люди постоянно напоминают себе об этом, чтобы укрепить уверенность в себе.