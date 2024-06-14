Этот признак может выдавать женщину-психопата, выяснили ученые Нью-Мексико

Люди с психопатическими чертами личности жестоки к другим и в целом к живым существам, склонны к буллингу, троллингу, они мстительны, самоутверждаются за счет других, лишены эмпатии , им сложно почувствовать эмоции окружающих, они не могут искренне сопереживать. У вас погиб любимый питомец? Подумаешь, заведешь нового! Поссорились с другом? Сам виноват!