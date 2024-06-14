Этот признак может выдавать женщину-психопата, выяснили ученые Нью-Мексико

Неправильно считать, что психопат — это человек, который ведет себя агрессивно, вспыльчив и может бурно выражать эмоции. С точки зрения психологии есть два фактора, определяющие психопатию. Это бессердечное и безжалостное отношение к другим и хронически нестабильный, антисоциальный образ жизни.
Люди с психопатическими чертами личности жестоки к другим и в целом к живым существам, склонны к буллингу, троллингу, они мстительны, самоутверждаются за счет других, лишены эмпатии, им сложно почувствовать эмоции окружающих, они не могут искренне сопереживать. У вас погиб любимый питомец? Подумаешь, заведешь нового! Поссорились с другом? Сам виноват!
Но как распознать в человеке психопата? Исследователи задались этим вопросом и нашли один характерный признак, выдающий человека с высокими показателями психопатических черт. Эксперимент проводился с участием женщин. Результаты исследования ученых из Университета Нью-Мексико опубликованы в
Один важный признак
Методика исследования была разработана на материале 213 допросов женщин-преступниц. Оказалось, что женщины с выраженными психопатическими чертами во время разговора держали голову неподвижно — возможно, с целью скрыть свои истинные эмоции.
«Невербальное поведение (то есть динамика головы) представляет собой важную, но недостаточно изученную форму общения, которая может улучшить нашу способность обнаруживать определенные формы психопатологии, включая психопатию», — говорится в публикации.
Добавим, что подобный признак психопатии отмечается и у мужчин.
«Взрослые мужчины с высокими показателями психопатических качеств демонстрировали более неподвижное положение головы во время клинических интервью, чем мужчины с низкими показателями психопатических качеств», — резюмируют исследователи. По их словам, гендерные сходства и различия были задокументированы в литературе по психопатии.
Как в кино
Если в обычной жизни встретить классическую женщину-психопата не каждому доводится (и к счастью), то в кино таких персонажей вы могли видеть нередко. Фильм про «красотку с поехавшей крышей» или «интеллигентную женщину, слетевшую с катушек» с ходу может назвать любой ценитель кинематографа.
Например, психопатические черты личности были у героинь актрис:
Гленн Клоуз из «Рокового влечения»,
Алисии Сильверстоун из «Увлечения»,
Ребекки Де Морнэй из «Руки, качающей колыбель»,
Изабель Юппер из «В объятиях лжи».
Но жизни все же чаще встречаются не типичные психопаты с патологией, а люди с характерными чертами личности. Подробнее о «темной триаде» — психолог Долгов.