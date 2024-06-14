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Этот признак может выдавать женщину-психопата, выяснили ученые Нью-Мексико

Как распознать психопата-женщину? Исследователи назвали один типичный признак — проверено экспериментально.

14 июня 20241
психопатия, признаки
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iStockphoto

Неправильно считать, что психопат — это человек, который ведет себя агрессивно, вспыльчив и может бурно выражать эмоции. С точки зрения психологии есть два фактора, определяющие психопатию. Это бессердечное и безжалостное отношение к другим и хронически нестабильный, антисоциальный образ жизни.

Люди с психопатическими чертами личности жестоки к другим и в целом к живым существам, склонны к буллингу, троллингу, они мстительны, самоутверждаются за счет других, лишены эмпатии, им сложно почувствовать эмоции окружающих, они не могут искренне сопереживать. У вас погиб любимый питомец? Подумаешь, заведешь нового! Поссорились с другом? Сам виноват!

Но как распознать в человеке психопата? Исследователи задались этим вопросом и нашли один характерный признак, выдающий человека с высокими показателями психопатических черт. Эксперимент проводился с участием женщин. Результаты исследования ученых из Университета Нью-Мексико опубликованы в научном журнале Science Direct.

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Один важный признак

Методика исследования была разработана на материале 213 допросов женщин-преступниц. Оказалось, что женщины с выраженными психопатическими чертами во время разговора держали голову неподвижно — возможно, с целью скрыть свои истинные эмоции.

«Невербальное поведение (то есть динамика головы) представляет собой важную, но недостаточно изученную форму общения, которая может улучшить нашу способность обнаруживать определенные формы психопатологии, включая психопатию», — говорится в публикации.

Добавим, что подобный признак психопатии отмечается и у мужчин.

«Взрослые мужчины с высокими показателями психопатических качеств демонстрировали более неподвижное положение головы во время клинических интервью, чем мужчины с низкими показателями психопатических качеств», — резюмируют исследователи. По их словам, гендерные сходства и различия были задокументированы в литературе по психопатии.

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Как в кино

Если в обычной жизни встретить классическую женщину-психопата не каждому доводится (и к счастью), то в кино таких персонажей вы могли видеть нередко. Фильм про «красотку с поехавшей крышей» или «интеллигентную женщину, слетевшую с катушек» с ходу может назвать любой ценитель кинематографа.

Например, психопатические черты личности были у героинь актрис:

  • Гленн Клоуз из «Рокового влечения»,

  • Алисии Сильверстоун из «Увлечения»,

  • Ребекки Де Морнэй из «Руки, качающей колыбель»,

  • Изабель Юппер из «В объятиях лжи».

Но жизни все же чаще встречаются не типичные психопаты с патологией, а люди с характерными чертами личности. Подробнее о «темной триаде» — психолог Долгов.

Автор текста:Анна Майская
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